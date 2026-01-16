¡ÚKNTV¡Û3·î¤Ï¥¤¡¦¥è¥Ë¡õ¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë½Ð±é¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¥ìー¥¹¡Ù¡¢Ç¯Ëö¼ø¾Þ¼°¤Î»úËëÈÇ¤òÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSM ENTERTAINMENT JAPAN ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â ÅìÍ¤¡Ë¤Ï¼«¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖKNTV/KNTV801¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ 3·î¤Ï¥¤¡¦¥è¥Ë¡õ¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë½Ð±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¥ìー¥¹¡Ù ¡¢¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¡¢¥¤¥È¥¥¥¯¡ÊSUPER JUNIOR¡Ë¹ë²Ú½Ð±é¤ÎÆü¾ï¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Øµ¤¤Þ¤Þ¤ËË×Æþ¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥½¡¦¥¸¥½¥Ö¼ç±é¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Ë¡Äî¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿ーÊÛ¸î»Î¡Ù¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥¦¥¯¡ß¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¶¦±é¤Î¡ØÍ½´ü¤»¤ÌÁêÂ³¼Ô¡Ù¡¢2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿Ç¯Ëö¼ø¾Þ¼°¤ÎÌÏÍÍ¤ò»úËëÈÇ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
KNTV¤Î3·î¤Ï¡¢¥¤¡¦¥è¥Ë¡õ¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¥ìー¥¹¡Ù¤ò3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¡¦¥è¥Ë±é¤¸¤ëÊ¿ËÞ¤Ê²ñ¼Ò°÷¤¬¡¢°ìÎ®PR¥¦ー¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æü¡¹Ê³Æ®¤·À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î¼ã¤CEO¥½¡¦¥É¥ó¥Õ¥óÌò¤òÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤¬±é¤¸¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¡¢¥¤¥È¥¥¥¯¡ÊSUPER JUNIOR¡Ë¹ë²Ú½Ð±é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÆüËÜ½éÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤³¤È¤ËË×Æþ¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Øµ¤¤Þ¤Þ¤ËË×Æþ¥¯¥é¥Ö¡Ù¡£¥æ¥ó¥Û¤¬¥Ýー¥ë¥À¥ó¥¹¤ä³¨²è¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥È¥¥¥¯¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ä»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¥ìー¥¹¡Ù(C) 2026 Disney and its related entities
¡Øµ¤¤Þ¤Þ¤ËË×Æþ¥¯¥é¥Ö¡Ù(C)TVCHOSUN 2025
¡Øµ¤¤Þ¤Þ¤ËË×Æþ¥¯¥é¥Ö¡Ù(C)TVCHOSUN 2025
Í¦´º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¹üÂÀ¤ÎÉü½²¥É¥é¥Þ¤ò2ËÜ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥½¡¦¥¸¥½¥Ö¼ç±é¤Î¡Ø¥É¥¯¥¿ーÊÛ¸î»Î¡Ù¡£»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¡È°åÎÅÁÊ¾ÙÊÛ¸î»Î¡É¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸µÅ·ºÍ³°²Ê°å¤¬¡¢ÉÙ¤È¸¢ÎÏ¤¬±²´¬¤¯µðÂçÁÈ¿¥¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤²ÚÎï¤ËÉü½²¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÇ÷¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Ë¡Äî¥É¥é¥Þ¤Ï3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥¦¥¯¡ß¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¶¦±é¤Î´Ú¹ñºÇÂçºâÈ¶¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡¢ÍßË¾±²´¬¤¯¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ØÍ½´ü¤»¤ÌÁêÂ³¼Ô¡Ù¡£ºâÈ¶¥ªー¥Êー¤Î±£¤·»Ò¤ÈÌî¿´²È¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯Èó¾ð¤Ê¸¢ÎÏÁè¤¤¤ÈÉü½²·à¡£²¼¹î¾å¤ò²èºö¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÔÀä¤Ê¥²ー¥à¤Î¹ÔÊý¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥É¥¯¥¿ーÊÛ¸î»Î¡Ù(C) 2026 Disney and its related entities
¡ØÍ½´ü¤»¤ÌÁêÂ³¼Ô¡Ù(C) 2026 Disney and its related entities
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë5ÌëÏ¢Â³¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿2025Ç¯¹ë²Ú¼ø¾Þ¼°¤ÎÌÏÍÍ¤ò3·î¤Ë»úËëÈÇ¤ÇÆüËÜ½éÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£KNTV¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬Â¿¿ô¼õ¾Þ¡¢¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØMBC²ÎÍØÂçº×Åµ¡Ù¤Ç¤Ï¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡Ø2025 MBC·ÝÇ½Âç¾Þ¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù(C)2025 MBC
¡Ø2025 SBS·ÝÇ½Âç¾Þ¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù(C)SBS
¡Ø2025 MBC²ÎÍØÂçº×Åµ¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù(C)2025 MBC
¡Ø2025 MBC±éµ»Âç¾Þ¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù(C)2025 MBC
¡Ø2025 SBS±éµ»Âç¾Þ¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù(C)SBS
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¤Ë´Ú¹ñ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿EXO¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó1Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡ØEXO¡Æverse¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤â»úËëÈÇ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¿·¶Ê¡ØI'm Home¡Ù¤«¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥²ー¥à¤äÍÍ¡¹¤Ê¥³ー¥Êー¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤É¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¡ØEXO'verse¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
3·î¤âKNTV¤È¶¦¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢£¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¥ìー¥¹¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ 3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¥¹¥¿ー¥È Ëè½µ¡Ê·î¡Ë¸á¸å8¡§00～10¡§30 (2ÏÃÏ¢Â³)¤Û¤« TV½éÊüÁ÷
½Ð±é¼Ô ¥¤¡¦¥è¥Ë¡¢¥Û¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥à¥ó¡¦¥½¥ê¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ó¥Û¡¢¥Á¥ç¡¦¥Ï¥ó¥Á¥ç¥ë¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Û¤«
ÏÃ¿ô Á´12ÏÃ
(C) 2026 Disney and its related entities
¢£¡Øµ¤¤Þ¤Þ¤ËË×Æþ¥¯¥é¥Ö¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ 3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡¡Ëè½µ¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë0¡§20～2¡§00 ¤Û¤«¡¡ÆüËÜ½éÊüÁ÷
½Ð±é¼Ô ¥¿¥¯¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¥ó¡¢¥æ¥ó¥Û¡ÊÅìÊý¿Àµ¯¡Ë¡¢¥¤¥È¥¥¥¯¡ÊSUPER JUNIOR¡Ë¤Û¤«
ÏÃ¿ô Á´8²ó
(C)TVCHOSUN 2025
¢£¡Ø¥É¥¯¥¿ーÊÛ¸î»Î¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ 3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¥¹¥¿ー¥È Ëè½µ¡Ê¶â¡Ë¸á¸å8¡§00～10¡§30 (2ÏÃÏ¢Â³)¤Û¤« TV½éÊüÁ÷¡¡
½Ð±é¼Ô ¥½¡¦¥¸¥½¥Ö¡¢¥·¥ó¡¦¥½¥ó¥í¥¯¡¢¥¤¥à¡¦¥¹¥Ò¥ã¥ó¡¢¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥è¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¡¢¥¤¡¦¥É¥ó¥Ï¤Û¤«
ÏÃ¿ô Á´16ÏÃ
(C) 2026 Disney and its related entities
¢£¡ØÍ½´ü¤»¤ÌÁêÂ³¼Ô¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ 3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿ー¥È Ëè½µ¡ÊÆü¡Ë¸á¸å8¡§00～10¡§30 (2ÏÃÏ¢Â³)¤Û¤« TV½éÊüÁ÷¡¡
½Ð±é¼Ô ¥¤¡¦¥¸¥§¥¦¥¯¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Û¥ó¡¦¥¹¥¸¥å¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥Î¡¢¥¤¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥Ò¥¸¥ó¤Û¤«
ÏÃ¿ô Á´12ÏÃ
(C) 2026 Disney and its related entities
¢£¡Ø2025 MBC·ÝÇ½Âç¾Þ¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ 3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å8¡§00～¿¼Ìë0¡§10¡¡ÆüËÜ½éÊüÁ÷
MC¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥è¥ó
ÏÃ¿ô Á´1²ó
(C)2025 MBC
¢£¡Ø2025 SBS·ÝÇ½Âç¾Þ¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ 3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å8¡§00～¿¼Ìë0¡§10¡¡ÆüËÜ½éÊüÁ÷
MC¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¡¢¥Á¥ã¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡¢¥¤¡¦¥¹¥¸
ÏÃ¿ô Á´1²ó
(C)SBS
¢£¡Ø2025 MBC²ÎÍØÂçº×Åµ¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ 3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å8¡§00～¿¼Ìë0¡§10¡¡ÆüËÜ½éÊüÁ÷
½Ð±é¼Ô
MC¡§¥ß¥ó¥Û¡ÊSHINee¡Ë¡¢¥¢¥Ëー¡ÊALLDAY PROJECT¡Ë¡¢¥ß¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊNU'EST¡Ë
aespa,IVE,LE SSERAFIM,TOMORROW X TOGETHER,NCT DREAM, NCT WISH, RIIZE,ALLDAY PROJECT, ATEEZ,BOYNEXTDOOR, CORTIS, Hearts2Hearts,IDID, ILLIT, ITZY, izna, KickFlip, KiiiKiii, LUCY, MEOVV,NEXZ, NMIXX, PLAVE,Stray Kids, THE BOYZ, TREASURE, TWS, YB, ZEROBASEONE, ¥ß¥ó¥Û(SHINee),Beatpella House,¥è¥ó¥¸¥å¥ó(TOMORROW X TOGETHER), HANRORO¤Û¤«
ÏÃ¿ô Á´1²ó
(C)2025 MBC
¢£¡Ø2025 MBC±éµ»Âç¾Þ¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ 3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å10¡§00～¿¼Ìë1¡§00¡¡ÆüËÜ½éÊüÁ÷
MC¡§¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥å¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥Ó¥ó
ÏÃ¿ô Á´1²ó
(C)2025 MBC
¢£¡Ø2025 SBS±éµ»Âç¾Þ¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ 3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å8¡§00～¿¼Ìë0¡§35¡¡ÆüËÜ½éÊüÁ÷
MC¡§¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Û¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó
ÏÃ¿ô Á´1²ó
(C)SBS
¢£¡ØEXO'verse¡ã»úËëÈÇ¡ä¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ 3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å3¡§35～8¡§20¡¡TV½éÊüÁ÷
½Ð±é¼Ô¡¡EXO¡ÊSUHO¡¢CHANYEOL¡¢D.O.¡¢KAI¡¢SEHUN¡Ë
ÏÃ¿ô Á´1²ó
(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
¡ÚKNTV¡Û
https://kntv.jp/
1996Ç¯¤Î³«¶É°ÊÍè¡¢ ´ÚÎ®¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£
¥¹¥«¥Ñー¡ª¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó1¡Ë¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹¡¢ ¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡ÊJ:COM¡¢ ¥¤¥Ã¥Ä¥³¥à¡¢ K-CAT¡¢ CNCi¤Û¤«¡Ë¡¢ ¤Ò¤«¤êTV¤Ê¤É¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
KNTV»ëÄ°ÊýË¡¥Úー¥¸¡§https://kntv.jp/howto/
¢£¡ÖKNTV¡×´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kntv.jp
¡üX¡§https://x.com/kntv_info
¡üYouTube¡§https://www.youtube.com/@kntv990
¡üInstagram¡§https://www.instagram.com/kntv_official
¡üLINE¡§https://page.line.me/122nochs?openQrModal=true