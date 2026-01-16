¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹»È¤¤¤Ë¤â¡£½Õ¤Î¡È»ä¡È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡¢LOUNIE(¥ëー¥Ë¥£)¤ÎºÇ¿·¥»¥ì¥â¥Ëー¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¥¢¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐß·ÃÒ»Ò)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOUNIE(¥ëー¥Ë¥£)¡×¤Ï¡¢Ãå²ó¤·ÎÏ¤Èµ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤·¤¿¥»¥ì¥â¥Ëー¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤ª²ÈÀö¤¤²ÄÇ½¡¢¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢È´·²¤ÎÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡£¥»¥ì¥â¥Ëー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ1·î16Æü(¶â)¸ø³«¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕÃÒ²Â¤µ¤ó¤¬Ãå²ó¤·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://lounie.jp/pages/ceremony2026
Item.01Jersey Set up
¥¸¥ì¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥«ー¥È¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥àÅ¸³«¡£¥¸¥ãー¥¸ーÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡¢
Äø¤è¤¤Æù´¶¤ÇÂÎ·¿¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·ー¥º¥ó¥ì¥¹¤Ç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
Ceremony Style
Point by Stylist
¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Î¥»¥ì¥â¥ËーÉþ¤Ë¤Ï¸·¤«¤Ê¤¤Á¤ó¤È´¶¤È¶¦¤Ë¡¢Êì¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤âÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ó¤Ê´êË¾¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£Ãå¤ë¤À¤±¤ÇÈþ¤·¤¤I¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ì¥â¥Ëー¥·ー¥ó¤Ê¤é¡¢¶»¸µ¤Ë¥³¥µー¥¸¥å¤ò¡£¥ëー¥Ë¥£¤Î¥³¥µー¥¸¥å¤Ï¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë²Ú¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡×(ÅÏÊÕ¤µ¤ó)
Office outfit with a ¡ÈGilet¡É
Point by Stylist
¡Ö¥Îー¥«¥éー¤Î¶ß¸µ¤ä´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¿þ¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Í¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¥¸¥ì¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¥¹¥«ー¥È¤äÊÁÊª¤È¤âÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡×(ÅÏÊÕ¤µ¤ó)
Ceremony Style
Point by Stylist
¡Ö¥»¥ì¥â¥Ëー¤È¸À¤¨¤Ð¥Í¥¤¥Óー¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¥Í¥¤¥Óー¤ÏÃå´·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤«¤é¤Ï·ø¤¹¤®¤ë?¡¦¡¦¡¦¤½¤ó¤ÊÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¥ìー¥¹¥Ö¥é¥¦¥¹¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Í¥¤¥Óー¤ÎÀ¶·é´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËÍê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¤¥ó¥Êー¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡£¡×(ÅÏÊÕ¤µ¤ó)
Weekend outfit with a ¡ÈSkirt¡É
Point by Stylist
¡Ö¥¸¥ãー¥¸ーÁÇºà¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢µÙÆüÉþ¤Ë¤â¤¹¤ó¤Ê¤êÆëÀ÷¤ó¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯Ãå²ó¤·ÎÏÈ´·²¡£¥¹¥¨¥Ã¥È¤ä¥Ö¥ë¥¾¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÉÊ¤ÎÎÉ¤¤Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¿¼¤á¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÇÂ»«¤¤â¤è¤¯¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¿§°ã¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤¯¤é¤¤ÁÇºà¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÍ¥½¨!¡×(ÅÏÊÕ¤µ¤ó)
Item.02
Belted Jacket Set up
¡ÖÆü¾ï¤ÎÈþ¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÁÇºà¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÛàÌÓÄ´¤Î¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£
¥Îー¥¢¥¤¥í¥óÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¥¤ー¥¸ー¥±¥¢À¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ceremony Style
Point by Stylist
¡Ö¥»¥ì¥â¥Ëー¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ù¥ë¥È»È¤¤¤ä¥µ¥¤¥É¤ËÁ°¸åº¹¤Ç¿¼¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥é¥Ã¥×É÷¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É½ê¡¹¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¡¢Âµ¤òÄÌ¤·¤¿½Ö´Öµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë°ìÃå¡£
ÆÃ¤Ë¡¢°ì¸«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È»È¤¤¤ÏÁ´Êý°ÌÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ÈÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡×(ÅÏÊÕ¤µ¤ó)
Office outfit with a ¡ÈBelted Jacket¡É
Point by Stylist
¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Êー¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ï¥ìー¥¹¡¢¥Ü¥È¥à¤Ë¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ä¥¤ー¥É¤òÁª¤ó¤ÇÈ´¤±´¶¤¢¤ë¤ª»Å»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò³°¤·¤ÆÁ°³«¤¤ÇÃå¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤¬¹â°ÌÃÖ¤ÇX¤òÉÁ¤¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¡×(ÅÏÊÕ¤µ¤ó)
Item.03
Peplum blouse Set up
¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¶¦¤ËÀöÂõµ¡Àö¤¤¤Ç¤¡¢¥Îー¥¢¥¤¥í¥óOK¤ÊÁÇºà¡£ÛàÌÓÄ´¤Î¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Ç¡¢¥·ー¥º¥ó¥ì¥¹¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¶ß¸µ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÃÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
Ceremony Style
Point by Stylist
¡ÖÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥×¥ë¥ªー¥Ðー¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¹â¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ú¥×¥é¥à¤¬ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤º¡¢¥¦¥¨¥¹¥È°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¸«¤»¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤Î¥Ü¥È¥à¤Ï¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤âº£¤Ã¤Ý¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡×(ÅÏÊÕ¤µ¤ó)
Office outfit with a ¡ÈPeplum blouse¡É
Point by Stylist
¡Ö¥Ü¥È¥à¤òÁª¤Ð¤º¤Ê¤ó¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥½¨¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤é¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¥Í¥¤¥Óー¤È¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥È¤ÎÇò¤ÇÈ´¤±´¶¤È½Õ¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¡£¡×(ÅÏÊÕ¤µ¤ó)
Item.04
One-piece&All in one
½÷À¤é¤·¤µ¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¤â°ú¤Â³¤¿Íµ¤¡£
º£µ¨¤Ï¶ß¸µ¤ò¥¹¥¯¥¨¥¢¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¥¯ー¥ë¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1Ëç¤Ç¥Ï¥ó¥µ¥à¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤â¿·ÅÐ¾ì¡£
Ceremony Style
Point by Stylist
¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï1Ëç¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£Ç¯¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¡£¥¹¥¯¥¨¥¢¥Í¥Ã¥¯¡¢¹â¤á¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ç¥£¥Æ¥ë¡¦¡¦¡¦¤Ê¤É¡¢ÌÜÀþ¤¬¾å¤¬¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡×(ÅÏÊÕ¤µ¤ó)
Ceremony Style
Point by Stylist
¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿V¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ë¥´¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡¦¡¦¡¦¡È¹¶¤á¤È¼é¤ê¡È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·×»»¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½¨°ï¡£¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ò¥»¥ì¥â¥Ëー»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ü¥¦¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤òÅêÆþ¡£Âç¤¤á¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡£¡×(ÅÏÊÕ¤µ¤ó)
LOUNIE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ò¤¤ì¤¤¡¦ÃÎÅª¡¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¡Ó¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤Ø¡¢¾å¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£
Instagram¡§¡÷lounie_jp
https://www.instagram.com/lounie_jp/