¡Ú´ØÅì½é¾åÎ¦¡Û ËãíåÅòÀìÌçÅ¹¡ØºÚºÌËãíåÅò ¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶¡Ù2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
Ëãíå¥È¥Þ¥È¥¹ー¥×
ËãíåÅòÀìÌçÅ¹¡ØºÚºÌËãíåÅò¡Ê¥µ¥¤¥µ¥¤¥Þー¥éー¥¿¥ó¡Ë¡Ù
Ëãíå¥¹¥Ñ¥¤¥¹curry ¥¹ー¥×
³ô¼°²ñ¼ÒLIFE style¡ÊËÜ¼ÒÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ï¡Ø°å¿©Æ±¸»¡Ù¡Ø¿ÈÅÚÉÔÆó¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤ËËãíåÅòÀìÌçÅ¹¡ØºÚºÌËãíåÅò ¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶¡Ù¤ò2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡¡Ø°å¿©Æ±¸»¡Ù¸ÅÍè¤è¤ê¿©¤È·ò¹¯¤Ï¸»¤òÆ±¤¸¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥«¥é¥À¤ÎÃæ¤«¤éåºÎï¤òÌÜ»Ø¤¹¶¯¤¤Ì£Êý¤Ê¤Î¤¬ËãíåÅò¡ª
ÄãGI Äã¥«¥í¥êー¤Ç¥ß¥Í¥é¥ë¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤ÊÎÐÆ¦½Õ±«ÌÍ¤ä¡¢¤µ¤é¤ËÄã¥«¥í¥êー¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Û¤Ü¥«¥í¥êー¥¼¥í¤È¸À¤ï¤ì¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÌÍ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡Ø¿ÈÅÚÉÔÆó¡Ù¡Ê¿ÈÂÎ¤ÈÅÚÃÏ¤Ï°ìÂÎ¤Ç¤¢¤ê¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇºÎ¤ì¤¿½Ü¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬·ò¹¯¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÏ¸µ¤Î¤ªÌîºÚ¤òÃæ¿´¤Ë½¸¤á¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¿©ºà¤ò¥·¥çー¥±ー¥¹¤«¤é¼«Í³¤Ë¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
½½¿ô¼ï¤Î¹á¿ÉÎÁ¤òÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥³¥éー¥²¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤À¥¹ー¥×¤Ï7 ¼ïÎà¡ª¿É¤µ¤â0¿É～5¿É¤Þ¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª¡ªÂÀÂÓ½Õ±«¤Î¥â¥Á¥â¥Á¤ÈºÙ½Õ±«¤Î¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤òÎ¾Êý¤È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ïー¥Õ¡õ¥Ïー¥Õ¤ËÌµÎÁ¤ÇÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿ÉÌ£¡¦¹á¤êË¤«¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÈÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡ØËãíåÅò¥¹ー¥×¡Ù¸ÕËã¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¤·¤Ó¤ì¤ë²ÖÜ¥¤Î»É·ã¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØËãíåÃ³¡¹¥¹ー¥×¡Ù¥È¥à¥ä¥à¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¹á¤ê¡¢Ëãíå¤Î¿É¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿½÷À¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¹á¤ê¡ØËãíå¥È¥à¥ä¥à¥¹ー¥×¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¥È¥Þ¥È¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤È»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿É¤µ¤äáã¤ì¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ØËãíå¥È¥Þ¥È¥¹ー¥×¡Ù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤äáã¤ì¡¢»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿É¸ýÇÉ¤ÎÂç¿Í¤Î¡ØËãíå¥¹¥Ñ¥¤¥¹curry ¥¹ー¥×¡Ù²ÖÜ¥¤Î¤·¤Ó¤ì¤ë¿É¤µ¤È¹õ¿Ý¤Î¤Û¤É¤è¤¤»ÀÌ£¤ò³Ú¤·¤à¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡ØËãíå¥µ¥ó¥éー¥¿¥ó¥¹ー¥×¡Ù¤Ê¤É¤Ê¤É...¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤äÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëËãíåÅò¤Ç¿´¤âÂÎ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¿©ÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
- Áª¤Ù¤ë¥¹ー¥×
ËãíåÃ³¡¹¥¹ー¥×
Ëãíå¥È¥à¥ä¥à¥¹ー¥×
Ëãíå¥µ¥ó¥éー¥¿¥ó¥¹ー¥×
Å¹ÆâÊÉÌÌÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ä¥á¥Ë¥åー¤ò»£±Æ
¢£¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ーRina ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1 9 9 2 Ç¯ ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£
À½²ÛÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£
¤·¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»ë³ÐÅªÈþÌ£¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹¹ð¼Ì¿¿¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦¤ØÅ¾¸þ¤¹¤ë¡£
¥Õー¥É¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ½¾»ö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÄÀ¸Ì¿ÎÏ¤ä¡¢°ì»®¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¿Í¤Îº²¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¿©¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹´¿¤Ó¤äË¤«¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÅÁÃ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°ìËç¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÇ½Åª¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¿©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµµá¤·Â³¤±¤¿Ëö¡¢¿©¤ÈÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»×¹Í¤Î¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ËÃ©¤êÃå¤¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¤È¤·¤¿¥¢ー¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¡£À¸¤ÎÂ¸ºß¤Ë½É¤ëÈþ¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤Î¿´¤Ëµ¤¤Å¤¤ÈÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹ºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼õ¾ÞÎò
2025 Ç¯¡¡Âè30 ²ó ÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ Á´¹ñÁªÈ´ºî²ÈÅ¸ ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ
2025 Ç¯¡¡The Tokyo International Foto Awards ²ÂºîÆþ¾Þ
2024 Ç¯¡¡IPA¡ÊThe International Photography Awards(TM)¡Ë²ÂºîÆþ¾Þ
2023 Ç¯¡¡FPA¡ÊProfessional Food Photography Awards¡ËºÇÍ¥½¨¾Þ¡¦¥Ù¥¹¥È¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¡¦¥´ー¥ë¥É¥¦¥£¥Êー¾Þ¼õ¾Þ
2023 Ç¯¡¡IPA¡ÊThe International Photography Awards(TM)¡Ë²ÂºîÆþ¾Þ
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§ºÚºÌËãíåÅò ¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶
¡¡¡¡¡¡ ¡¡(¥µ¥¤¥µ¥¤¥Þー¥éー¥¿¥ó¥é¥¾ー¥Ê¥«¥ï¥µ¥¥×¥é¥¶)
¶ÈÂÖ¡¡¡§ËãíåÅòÀìÌçÅ¹
½»½ê¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èËÙÀîÄ® 72-1 ¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶ 2 ³¬
TEL¡¡¡§ 044-589-3666
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 10:00 ～ 21:00
ÄêµÙÆü¡§»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
ÀÊ¿ô¡¡¡§66ÀÊ