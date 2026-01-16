¿ä¤·³è¡¦°¦Ç¡¦°¦¸¤¡Ä¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÉ³²ò¤¯ -¡Ö¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×¡×¤ÎÁí¹çºý»Ò¡Ø¤³¤á¤Ó¤È¡ÙÂè5¹æ´©¹Ô-
¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅçÅÄÀ®Ç¯¡Ë¤Ï¼«¼Ò¤ÇÈ¯¹Ô¤¹¤ëÁí¹çºý»Ò¡Ö¤³¤á¤Ó¤È¡×¤ÎÂè5¹æ¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè5¹æ¤Î³µÍ×
¥Æー¥Þ¤Ï¡¢Á°¹æ¤Ë°ú¤Â³¤¡ÖWell-being¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¡×¡£¿´¿È¤È¤â¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¸»Î®¤òËÜ»ï¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¬Æ¬¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢³©Àî¾Þºî²È¤ÇÁí¹ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÄÔ¿ÎÀ®¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¿¿¤ÎÌû¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎË¤«¤ÊÀº¿ÀÀ¤òÎò»Ë¤È¤È¤â¤ËÃ©¤ê¡¢¸½Âå¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¡¦»°»ÍÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¡¢¿Í¡¹¤Ë°Â¤é¤®¤òÅº¤¨¤ë°¦¸¤¡¦°¦Ç¤ÎÆÃ½¸¤Ê¤É¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÆâÍÆ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
1.¥¨¥Ã¥»¥¤¡§ÄÔ¿ÎÀ®¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¡×
2.¿ä¤·³èÂç¹ñ¡¢¤Ë¤Ã¤Ý¤ó
3.²¹Àô¤Î¥¹¥¹¥á
4.¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¡¦»°»ÍÏ¯
5.¥Ú¥Ã¥È¤È¶¦À¸
6.¿å¤ÈÊÆ¤Î¤Á¤«¤é
¡Ö¤³¤á¤Ó¤È¡×É½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡º´Æ£°ìËã»á¤¬¼õ¾Þ
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè5¹æ¤Î´©¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¤³¤á¤Ó¤È¡×É½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤è¤ê383ÅÀ¤â¤Î¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ï²è²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Îº´Æ£°ìËã»á¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¤¬°é¤Þ¤ì¡¢¿©¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¸ÅÍè¤è¤êÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸Ì¿¤Î±Ä¤ß¤ò¡¢ÌÚºà¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë³¨¤Î¶ñ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÊç½¸»þ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡Ú¾Þ¶â10Ëü±ß¡Û¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×Áí¹çºý»Ò¡Ö¤³¤á¤Ó¤È¡×É½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ¡ª(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000256.000046799.html)
¡Ö¤³¤á¤Ó¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¡Ê¤È¤¡Ë¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¡£1952Ç¯¤ËÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë°ì¸®¤ÎÀºÊÆÅ¹¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢°û¿©¡¦¼òÂ¤»ö¶È¤«¤éÉÔÆ°»º¡¦·úÃÛ¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢²ð¸î¡¢ÊÝ°é¡¢Î¹¹Ô»ö¶È¤Þ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×¤ÎÁí¹çºý»Ò¡Ö¤³¤á¤Ó¤È¡×¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ï¤Î¿¼¤¤¤ªÊÆ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´¬Æ¬¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï³©Àî¾Þºî²È¤Ç¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÄÔ¿ÎÀ®(https://www.designstoriesinc.com/writers/hitonari_tsuji/)»á¤¬Ï¢ºÜ¡£ÄÔ»á¤Ï¡¢ËÜºý»Ò¡Ö¤³¤á¤Ó¤È¡×¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¤´¹¥É¾¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤º£²ó¤Ç5¹æÌÜ¤Î´©¹Ô¡£
¡Ö¤³¤á¤Ó¤È¡×¤Ï¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë(https://shimadahouse.co.jp/business/hotel)¡¢²ð¸î»ÜÀß(https://garden-terrace.jp/search)¡¢ÅçÅÄ±§Ê¿¾¦Å¹(https://www.instagram.com/shimadauhei.shouten/)¡¢Â¢¸µSAKE¡õGALLERY(https://www.kura-sakegallery.com/)¤Ë¤Æ¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅ»Ò¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤á¤Ó¤È¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¤³¤Á¤é :
https://shimada-komebito.actibookone.com/
¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1952Ç¯À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë°ì¸®¤ÎÀºÊÆÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°û¿©»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÔÆ°»º¡¦·úÃÛ»ö¶È¡¢²ð¸î»ö¶È¡¦¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¦ÊÝ°é»ö¶È¡¦Î¹¹Ô»ö¶È¡¦¼òÂ¤»ö¶È¡£¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤«¤é¡¢°ìÀ¸³¶¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î»þ´Ö¤¬¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¡Ê¤È¤¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅçÅÄ À®Ç¯
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©151-0053
½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3-22-7¿·½ÉÊ¸²½¥¯¥¤¥ó¥È¥Ó¥ë14³¬
¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥× ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shimadahouse.co.jp/
¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×¤Î¥¦¥é¤ò³Ú¤·¤¯¤Î¤¾¤¸«¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥á¥Ç¥£¥¢¡§¥·¥ÞÊó¡Ã¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¥·¥Þ¥À¤Î¾ðÊó(https://shimadahouse.co.jp/shimaho)
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥·¥Þ¥À¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー´ë²èÉô¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§Âí¸ý¡Ê¤¿¤¤°¤Á¡Ë
¢©151-0053
½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ3-22-7¿·½ÉÊ¸²½¥¯¥¤¥ó¥È¥Ó¥ë14³¬
¥áー¥ë¡¡press@sh-holdings.co.jp
ÅÅÏÃ¡¡¡¡03Ž°6275Ž°2224