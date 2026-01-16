¥¨¥ì¥³¥à¤¬¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐ¸« ¹À°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤è¤êÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°¡ÊJ¥êー¥°¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡Ö¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡×¤È¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü～2027Ç¯5·î31Æü¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¡×¤ò1986Ç¯¤ÎÁÏ¶È»þ¤«¤é·Ð±Ä¤Îº¬Äì¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤Æ¡Ö¼¡À¤Âå¤Ø¤Î»Ù±ç¡×¡Ö¼«Á³´Ä¶¤ÎºÆÀ¸¡×¡ÖÊ¸²½¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜ¼Ò¤¬Âçºå¤Ë¤¢¤ë¤´±ï¤«¤é¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¡¢¡ÖÊ¸²½¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå³µÍ×
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï¡¢1957Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥ä¥ó¥Þー¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥µ¥Ã¥«ーÉô¤¬Á°¿È¤Ç¡¢1995Ç¯¤ËJ¥êー¥°¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥Ã¥½¡ÊCEREZO¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Öºù¡×¡£ºù¤ÏÂçºå¤Î»Ô²Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¡¢¤³¤³Âçºå¤«¤éÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¡¢À¤³¦¤ÇËþ³«¤ÎÌ´¤òºé¤«¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤È¤â¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¥¯¥é¥ÖÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½ÐÅµ¡§https://www.cerezo.jp/club/¡Ë
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤êÅö¼ÒHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.elecom.co.jp/news/release/20260116-02/
´ë¶È¾ðÊó
¥¨¥ì¥³¥à¤Ï1986Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¥Öー¥à¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ËIT¼þÊÕ´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¡¢ÍýÈþÍÆÀ½ÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Ú¥Ã¥È²ÈÅÅ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷Å¬¤µ¤äÊØÍø¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖBetter being¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¹¡£¤è¤êÎÉ¤µ»½Ñ¡¦ÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡£¤è¤êÎÉ¤ÃÏµå´Ä¶¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉµá¤·¡¢¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
