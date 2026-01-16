Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º ·èÀï¡ª¶åÎ¶¾ëºÖ¡Ù¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯LP¥ì¥³ー¥É¤¬¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±ÆüËÜ¤«¤é½é¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª
¹á¹Á¡¦ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡ªÂè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Î¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Î¹á¹ÁÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â³ÆÃÏ¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¤¬Â³¤¯¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º ·èÀï!¶åÎ¶¾ëºÖ¡Ù¡£2026Ç¯1·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯CD¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢ÂÔË¾¤Î¥ì¥³ー¥É²½¤¬·èÄê¡ª2026Ç¯4·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¼ç¤ÊÈÎÇäÅ¹¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¢TOWER RECORDS¡¢amazon¤Ê¤É¡£
±ÇÁüÈ´¤¤ÇÄ°¤¯¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶åÎ¶¾ëºÖ¤Î»Ñ¤¬¤³¤³¤Ë¡ª
¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û
¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È: Àî°æ·û¼¡
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë : ¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º ·èÀï¡ª¶åÎ¶¾ëºÖ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊLP¡Ë
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë(EN): Twilight of the Warriors: Walled In Original Motion Picture Soundtrack (LP)
¡¦È¯ÇäÆü : 2026/04/22 (¿å)
¡¦¥ìー¥Ù¥ë : nei! music
¡¦»ÅÍÍ: LP¥ì¥³ー¥É 1ËçÁÈ¡ÊÄÌ¾ï¹õÈ×¡Ë
¡¦µ¬³ÊÈÖ¹æ: NEIM-2
¡¦POS: 4988044135154
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê: ÀÇÈ´7,500±ß / ÀÇ¹þ8,250±ß
¡¦Í½ÌóLINK: https://diskunion.net/portal/ct/detail/1009128333
¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È :
¢£Side A
1¡¡¹õ°ÅÇ·¾ë¡¡City of Darkness
2¡¡Æ¨°ï¡¡Escape and Pursuit
3¡¡À«Ì¾¡¡The Name
4¡¡¾ëÜÍ»Í¾¯¡¡Friendship in the Walled City
5¡¡ÊþÍ§Åª¿È±Æ¡¡Shadow of a Friend
6¡¡Î¶·þÉ÷Õô¹³»¦¿Í²¦¡¡Cyclone vs. King of Killers
7¡¡½©Ó§ÏÂ¸×Ó§ÅªÉüµØ Chau and Tiger's Revenge
¢£Side B
1¡¡»Í¾¯½ÅæÜ¡¡Reunion of the Four
2¡¡·èÙ¥¡ª¶åÎ¶¾ëºÖ¡¡Duel! Kowloon Walled City
¡ÚÀî°æ·û¼¡ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1957Ç¯4·î23ÆüÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢1986Ç¯¤Ë²¡°æ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø¹È¤¤´ã¶À¡Ù¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¡£
¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¡ØGHOST IN THE SHELL/¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¡Ù¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¯¥í¥é The Sky Crawlers¡ÙÅù¤Î²¡°æ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎÂ¾¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¡ØÐ¼°Å¤¤¿å¤ÎÄì¤«¤é¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥·¥Æ¥ß¥ë¡Ù¡Ø¥¯¥í¥æ¥êÃÄÃÏ¡Ù¡ØDEATH NOTE¡Ù¡ØÇöºùµ´¡Ù¡Øµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¡¡¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¡Öµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡×¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à£°£°¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¸ー¥É¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥Ó¥ë¥É¡×¡Ö¥ïー¥ë¥É¥È¥ê¥¬ー¡×¡Ö¥â¥Ö¥µ¥¤¥³¡×¡ÖÅá·õÍðÉñ-²Ö´Ý-¡×Åù¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¡¢¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¡×Åù¤ÎTV¥É¥é¥Þ¤ä¡ÖNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊ¨ÆÅÔ»Ô¡×¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡×¡Ö¿ÍÂÎ ¿ÀÈë¤ÎµðÂç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×Åù¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤âÃ´Åö¡£
³¤³°ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ÖApocalypse¡×¤ÎÂ¾¡¢´Ú¹ñ±Ç²è¡ØÆî¶ËÆü»ï¡Ù¡ØÈþ¤·¤Ìî½Ã¡Ù¡¢¹á¹Á±Ç²è¡Ø¥»¥Ö¥ó¥½ー¥É¡Ù¡ØÍÕÌä～Ip Man¡Ù¡Ø¥é¥¤¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥·ー¥É¥é¥´¥ó Ææ¤ÎÅ´¤ÎÄÞ¡Ù¡Ø¿ÆÃÎ¤é¤º¡Ù¡Ø¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ù¹çºî±Ç²è¡ØËÏ¹¶¡Ù¤òÃ´Åö¡£
¡Únei! music¡Û
nei! music¡Ê¥Í¥¤¡ª¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯/¥Í¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë
¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯³¦¤ÎÌ¾²èºÂ¡×CINEMA-KAN¥ìー¥Ù¥ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¥ìー¥Ù¥ë¡£
µ¤±Ô¤Î³¤³°±Ç²è¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://x.com/nei_musica
