TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¼î¶Ì¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤»¡ª ´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¡ÖONE PIECE CAFE GENE¡× ½ÂÃ«PARCO¤Ë¤Æ³«ºÅ!!!!
Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¿°Ê²¼¡ÖÅì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡×)¤È ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³(ËÜÉô:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿°Ê²¼¡¢¥Ñ¥ë¥³)¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù(½¸±Ñ¼Ò)¤ÇÀä»¿Ï¢ºÜÃæ¤Î¡¢ÈøÅÄ±É°ìÏººî¤Ë¤è¤ë¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¥·¥êー¥º¸¶ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¤ò¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO 6F¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë ¡ÖTHE GUEST CAFEBY PARCO¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ï¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ(¥ï¥ó¥Ôー¥¹)¡É¤ò¤á¤°¤ë³¤Â±¤¿¤Á¤ÎÂçËÁ¸±¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÌ¾¥·ー¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Î¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡È¿å¿åÆù¡É¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÇþ¤ï¤é±ö¥éー¥á¥ó～¿å¿åÆù～¡×¤ä¡¢ºîÉÊ¾å¤Ç¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Î¤ß¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ê¤Î¤«¤ÈÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤¿Mr.2 ¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ìー¤ÎÂç¹¥Êª¡È¥¿¥³¥Ñ¡É¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ê¥ß¤ä¡¢¥¦¥½¥Ã¥×¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¤Î
Ì¾¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾¥·ー¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¿©¤ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØONE PIECE¡Ù¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO¤Î¤Û¤«¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶ PARCO¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° PARCO¤Ç¤â2026Ç¯½Õ¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
Çþ¤ï¤é±ö¥éー¥á¥ó ～¿å¿åÆù～ 1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥ó¥¸¤Î¥Ð¥é¥Æ¥£¥¨¤Þ¤«¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È 1,870±ß (ÀÇ¹þ)
¡Ö¤¸¤ç～～～¥À¥ó¤¸¤ã¤Ê¥¡¤¤¤ï¤èーーー¤¦!!!¡×¥¿¥³¥Ñ¥Õ¥§ 1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥´ー¥¤¥ó¥°¡¦¥á¥êー¹æ¥É¥ê¥ó¥¯ 1,100±ß (ÀÇ¹þ)
°ìÉô¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤¬¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÄó¶¡¤¹¤ëºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½µ¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÍ½²Á¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥«¥Õ¥§¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô(ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È)¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÍ¥Àè¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô¡× ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢¥«¥Õ¥§¤Ø¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§»öÁ°Í½ÌóÊýË¡¡Ê¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë
¥«¥Õ¥§¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¥«¥Õ¥§Í½ÌóÀ°Íý·ô¡ÚÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Û550±ß(ÀÇ¹þ)¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÍ¥Àè¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤´Í½Ìó¤Î¾å¡¢¥«¥Õ¥§¤Ø¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ ¡ÈONE PIECE CAFE GENE ¥Ð¥ó¥É¡Ê¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¡Ë¡È¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Í½ÌóÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥«¥Õ¥§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥Õ¥§¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://cafe.parco.jp/event/onepiece_cafe_gene
½ÂÃ«Å¹¥«¥Õ¥§X :
https://x.com/theguest_sby
¡ØONE PIECE¡ÙºîÉÊ¾Ò²ð
Ãø¼Ô¤ÏÈøÅÄ±É°ìÏº¡£¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù1997Ç¯7·î22ÆüÈ¯Çä¤Î34¹æ¤è¤êÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢2022Ç¯7·î¤ËÏ¢ºÜ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬¤Ï1997Ç¯12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢2010Ç¯3·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹57´¬¤Î½éÈÇÈ¯¹ÔÉô¿ô 300ËüÉô¤¬ÆüËÜ½ÐÈÇ»Ë¾åºÇ¹â½éÈÇÈ¯¹ÔÉô¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç½éÈÇ 300ËüÉô¤ò°Ý»ý¡£ 2012Ç¯8·î3ÆüÈ¯Çä¤Î 67´¬¤¬¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë½éÈÇ 405ËüÉô¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦¤Ç¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¡¢2022Ç¯8·î4Æü»þÅÀ¤Ç5²¯1000ËüÉô¤òÆÍÇË¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï4²¯1000ËüÉô°Ê¾å¡£³¤³°¤Ç¤Ï60¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÎ®ÄÌ¤·¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï£±²¯Éô°Ê¾å¡Ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï1999Ç¯¤è¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢ 2024Ç¯¤Ë25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2026Ç¯4·î5Æü¤è¤ê¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ¤òÊüÁ÷³«»Ï¡£
NetflixÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î10Æü¤è¤ê¥·ー¥º¥ó£²¤òÇÛ¿®Í½Äê¡£¥·ー¥º¥ó£³¤ÎÀ©ºî¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¢ÍøÉ½µ¡§¡ÊC¡ËÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
THE GUEST CAFE BY PARCO
½ÂÃ«µòÅÀ¥¤¥áー¥¸
¢¨2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡ÖONE PIECE CAFE GENE¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁõ¾þ¤òÅ¸³«Í½Äê¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥³¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿°Ê²¼¡¢¥Ñ¥ë¥³¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î¤ËTOKYO PARADE goods&cafe¡Ê½ÂÃ«PARCO 6F¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖTHE GUEST CAFE BY PARCO¡×¤È¤·¤ÆºÆ¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥Ë¥åー¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤·¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHE GUEST CAFE BY PARCO¡× ¤ÏÅ¹ÊÞÁí¿ô4Å¹ÊÞ¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡ËÅ¸³«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬»ý¤Ä°¦¤ò¿¼¹Ì¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆ±»Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê½Ð²ñ¤¦¾ì¤ò¡¢¥Ñ¥ë¥³¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥Õ¥§¸ø¼°HP¡Û¡§https://cafe.parco.jp/
¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¤ä¡¢µÙ¶È´ü´Ö¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥«¥Õ¥§¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
