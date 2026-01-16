¡Ú»Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë »Ö²ì¹â¸¶¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì ¡Û¥×¥í¥é¥¤¥Àー¤È³ê¤ë¡¢¾å¼Á¤ÊÀã¤ÈÀÅ¼ä¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÂÎ¸³¡¡Peak £Ðerformance Japan¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀã¾å¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ
»Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¦»Ö²ì¹â¸¶¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©²¼¹â°æ·´»³¥ÎÆâÄ®»Ö²ì¹â¸¶¾Æ³Û»³¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¾®ÎÓÀ¤°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥×¥í¥é¥¤¥Àー¤È¤È¤â¤Ë¾å¼Á¤Ê¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー
¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡ÖPeak Performance Japan ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀã¾å¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPeak Performance Japan ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀã¾å¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢³¤³°¤òµòÅÀ¤Ë¹ñºÝÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í
¥é¥¤¥Àーº´¡¹ÌÚÍª¤¬Ä¾ÀÜ¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¡¢´üÆü¸ÂÄê¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀã¾å¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡¡
¾å¼Á¤ÊÀã¼Á¤ÈÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µ»½Ñ¤È´¶Æ°¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê
°ìÆü¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì
»Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àÂÎ¸³¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
¢£¥Ñ¥¦¥Àー¥³ー¥¹¡ÖC4 YAKEBI COAST¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
»ÈÍÑ¥³ー¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¥³ー¥¹¡ÖC4 YAKEBI COAST¡×¤òÂßÀÚ¤êÍ½Äê¡£2025-2026¥·ー¥º¥ó¤è¤ê»Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ñ¥¦¥Àー¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¡×¤ò¡¢ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÆÃÊÌ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥óÂÓÆ±¤Ë¤è¤ë³êÁö»£±Æ
ÅöÆü¤Ï¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ÂÓÆ±¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³êÁö¥·ー¥ó¤ò»£±Æ¡£¥»¥Ã¥·¥ç¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë
¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
»Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àÂÎ¸³³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡ÛPeak Performance Japan ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀã¾å¥»¥Ã¥·¥ç¥ó IN »Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì
¡Ú³« ºÅ Æü¡Û¡¡2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û9:00A.M.¡¡½¸¹ç¡¦¼õÉÕ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9:15A.M. ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1:00P.M.¡¡½ªÎ»
¡Ú¾ì¡¡ ½ê¡Û »Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì
¡ÚÄê¡¡ °÷¡Û 12Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡¦Äê°÷ÅþÃ£¼¡ÂèÄùÀÚ¡Ë
¡Ú»² ²Ã Èñ¡Û ¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ \10,000¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÊÝ¸±Âå¹þ¤ß¡Ë
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡ÛÃæµé¼Ô～¾åµé¼Ô¡Ê»³Äº¤«¤éÁ´¥³ー¥¹³êÁö²ÄÇ½¥ì¥Ù¥ë¡Ë
¡Ú¥ê¥Õ¥È·ô¡Û¤´¼«¿È¤Ç¤´½àÈ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://yusasaki-snowsession26.peatix.com/view
º´¡¹ÌÚ¡¡Íª¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1986Ç¯»¥ËÚÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥«¥Ê¥À¡¦¥¦¥£¥¹¥éー¤ØÅÏ¤ê¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¤Ë³«´ã¡£°Ê¹ß»£±Æ¡¢Âà²ñ½Ð¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¹ñºÝÉôÂâ¤Ç³èÌö¡£¼ç¤ÊÂç²ñ¼ÂÀÓ¡§2017Ç¯JFOÍ¥¾¡¡¢2018Ç¯FWQ HakubaÍ¥¾¡¡¢2019Ç¯
FWT¡ÊHakuba¡Ë¤Ç4°ÌÆþ¾Þ¡¢¤½¤Î¸åFWT¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤¶¥µ»¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥«¥Ê¥À¡¦¥ì¥Ù¥ë¥¹¥Èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥êー¤ä±ÇÁüÀ©ºî¡¢»ØÆ³³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¹ñÆâ³°¤ÇÉý¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ª¤è¤ÓÆ°²è¤Ë¤Æ»£±Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢
¡¡»Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì¤ª¤è¤ÓROYAL AGENT³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥á¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î
¡¡¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦SNS´ØÏ¢¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹¹ðÅù¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¡¡Í½¤á¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¤´Î»¾µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»Àè
»Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì¡¡¡ÚTEL¡Û 0269-34-3117