¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤ÎÆÃÊÌ¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª¡Ê¥¹¥Ý¥Ê¥Ó¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼Äºê¹î»Ö¡Ë¤Ï¡¢¹Åç¸©¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µ×ÊÝ²íµÁ¡Ë¤È¤ÎÆÃÊÌ¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎ°é²ñ³ØÀ¸¡¦¥¢¥¹¥êー¥È¸þ¤±½¢¿¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥Ý¥Ê¥Ó¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥ß¥Ã¥È Supported by ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡×¤ò2026Ç¯1·î25Æü(Æü)¤Ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Åö¼Ò¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¡Ö»°ËÜ¤ÎÌð¡×¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¡Öµ»½Ñ¡¦¥¥ã¥ê¥¢¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢ÂÎ°é²ñ¿Íºâ¤Î»Ù±ç¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤ÎºÎÍÑÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹Åç¤Î·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç ÂôÅÄ¸¬ÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÇÁª¼ê¡¦¥³ー¥Á¡¦´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ßーÉôÄ¹¤È¤·¤Æ°éÀ®¤Î´ú¿¶¤êÌò¤òÃ´¤¦ÂôÅÄ¸¬ÂÀÏº»á¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿·Ð¸³¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ò°éÀ®¡¦ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤ÎÃÎ¸«¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¼çÂÎÀ¡×¤ä¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤ÎÈë·í¡×¤òÅÁ¼ø¡£½¢¿¦³èÆ°¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ØÄ©¤à³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ø¡¢Ç®¤¤¥¨ー¥ë¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÇ¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³
²ñ¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¿·¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡×¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É4³¬¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü) 11:00～17:30
¡¦²ñ¾ì¡§¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ôー¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¡¡4F¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¦¥ó¥¸
¡¦ÂÐ¾Ý¡§2027Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¡¦Ã»Âç¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¡Ê¼ç¤ËÂÎ°é²ñ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¼Ô¡Ë
¡¦¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§
¡¡£±¡¥ÂôÅÄ¸¬ÂÀÏº»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ
¡¡£²¡¥»²²è´ë¶È¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÀâÌÀ
¡¡£³¡¥ºÂÃÌ²ñ·Á¼°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à
¡¡£´¡¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¶á¤¯¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¡Ö¥¹¥Ý¥Ê¥Ó¡×¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://job.sponavi.com/2027/select/signup?unique_code=e035100b-cc9f-428e-b9ff-fdf666ecd9ee
¢¨¥¹¥Ý¥Ê¥Ó²ñ°÷¤ÎÊý¡§²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ´Åö¤Î¥¹¥Ý¥Ê¥Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§¸åÆ£
Tel¡§082-511-6555
Mail¡§sportsfield_pr@sports-f.co.jp
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Á´¹ñ¤Î¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢ÂÎ°é²ñ³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¿Íºâ°éÀ®¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹7080¡Ë
HP¡§https://www.sports-f.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÔÃ«ËÜÂ¼Ä®3-29FORECAST»Ô¥öÃ«4F
ÀßÎ©¡§2010Ç¯1·î5Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§¼Äºê¹î»Ö