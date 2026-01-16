¡Öadidas Originals¡×¤ÎÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë¡ØFORUM CUBISM W¡Ù¤è¤ê ¡Öatmos pink¡×¤Î¥¨¥¯¥·¥¯¥ëー¥·¥Ö¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì
ºòÇ¯12·î¡¢¡Öadidas Originals¡×¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡ØFORUM CUBISM(¥Õ¥©ー¥é¥à ¥¥å¥Ó¥º¥à)¡Ù¤«¤é¡¢¡Öatmos pink¡×¥¨¥¯¥·¥¯¥ëー¥·¥Ö¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚPRODUCT¡Û
adidas Originals FORUM SQ W
No: KI8452
Price: 18,700±ß (ÀÇ¹þ)
Size: 22.5cm - 27.0cm
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)Í½Äê
Å¸³«Å¹ÊÞ¡§atmos pink³ÆÅ¹/A.T.A.D/atmos°ìÉôÅ¹ÊÞ µÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
-ÃêÁª¾ÜºÙ-
2026Ç¯1·î16Æü(¶â)12»þ00Ê¬ -¡¡1·î22Æü(ÌÚ)8»þ59Ê¬
https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-forum-sq-black(https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-forum-sq-black)
È¯ÇäÁá¡¹¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Î¡ØFORUM CUBISM¡Ù¤Ï¡¢1984Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥·¥åー¥º¤ò¥ëー¥Ä¤Ë¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¤È¥É¥ì¥¹¥·¥åー¥º¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥·¥ãー¥×¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¥¥¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Òー¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿··¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Öatmos pink¡×¥¨¥¯¥·¥¯¥ëー¥·¥Ö¥«¥éー¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¥Ñ¥Æ¥ó¥È¤òÅ»¤¤¡¢¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á ¡È¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î»ä¡É¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤ë°ìÂ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥êー¥È¤ä¥âー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥·ー¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤êatmos¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÃêÁª³«»Ï¡¢1·î23Æü(¶â)¤è¤êatmos pink³ÆÅ¹¡¢A.T.A.D¡¢atmos°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Óatmos¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
#adidasOriginals #forumcubism #pinksstreet
Åìµþ¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥×atmos¤è¤ê¡¢GEN-ZÀ¤Âå(13ºÐ-27ºÐ)¤Î½÷À¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÉWOMEN¡Çs SNEAKERCULTURE¡É¤òºî¤ê¡¢SNEAKER¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ëLIFESTYLE¤òÄó¾§¡£
SUBCULTURE¤ÎCommunity Platform(DANCE,MUSIC,ART,FASHION)¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£
PinksStreet
¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¤¢¤ë¡£MUSIC¡¢ART¡¢DANCE¡¢SPORTS¡Ä¡Ä.»ä¤¿¤Áatmos pink¤Ï¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¼´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ìÆÈ¼«¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥¤¥êー¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç½÷À¤Î°Ù¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£¥¹¥Ëー¥«ー¤òÍú¤¤¤Æ¤Ç¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëPinks¤ÎÆü¾ï¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
adidas¤ÎË¤«¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÅÁÅý¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢2001Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£adidas¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Ç°¤äÁÏÂ¤À¤ò¡¢¸½Âå¤Î¥æー¥¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1972Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ì¥Õ¥©¥¤¥ë¥í¥´¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£