TUISS DECOR¤¬ÆüËÜ½é¢¨¡¢V&A¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤ò1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£¡Ö¤¤¤Á¤´Å¥ËÀ¡×¤Ê¤ÉÌ¾ºî8ÊÁ¤òÁëÊÕ¤Ë
TUISS DECOR³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Á¥åー¥¤¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥³¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÁáÖ¿±ÑÆó¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¢¨¡¢V&A¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥ÈÇîÊª´Û¡Ë½êÂ¢¤Î¡È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤ò¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤Ï19À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ñ¹ñ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î£±¿Í¤Ç¡¢¸½ºß¤âV&A¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤Î£±¿Í¤Ç¤¹¡£¿·ºî¤Î¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤Ï¡¢¥â¥ê¥¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÊÉ»æ¤Î²Ö¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¹â¤¤¼×Ç®À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤Âå¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀß·×¡£¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥íー¥Þ¥ó¥·¥§ー¥É¤ä¥«ー¥Æ¥ó¤ËÂ³¤¡¢TUISS DECOR¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢±Ñ¹ñÅÁÅýÈþ¤È¸½Âå½»Âð¤Îµ¡Ç½À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
V&A ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹ ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É
¾¦ÉÊURL¡§https://www.tuiss.co.jp/william_morris_duo
TUISS DECOR¤Ç¤Ï¡¢ÃÛ¸ÅÊª·ï¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤äÄÂÂß¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö·Ý½Ñ¤¬Æü¾ï¤ËÂ©¤Å¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨V&A½êÂ¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥È¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤È¤·¤Æ¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
À¸³è¼Ô¤Î¡ÈÁëÃÇÇ®¥Ëー¥º¡É¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¾¦ÉÊ
ÅÅµ¤Âå¤Î¾å¾º¤ä¹ó½ë¡¦´¨ÇÈ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸õÊÑÆ°¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½»Âð¤Î¡ÖÁëÃÇÇ®¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TUISS DECOR¤Î¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤Ï¡¢Ï»³Ñ·Á¤Î¥»¥ë¹½Â¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶õµ¤ÁØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤¼×Ç®Î¨¡¢ÊÝ²¹Î¨¤ò¼Â¸½¡£²Æ¤ÏÆü¼ÍÇ®¤òÍÞ¤¨¡¢Åß¤Ï¼¼Æâ¤ÎÃÈµ¤¤òÆ¨¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¼¼²¹¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¤Î¥ªー¥ÀーÂÐ±þ¤Ë¤è¤êÁëÏÈ¤È¤Î·ä´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢DIY¤Ç¤â¥×¥í»Ü¹©¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¼×Ç®ÀÇ½¤òÈ¯´ø¡£ÃÛ¸Å½»Âð¤äÄÂÂßÊª·ï¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤½»´Ä¶¤Ç¡È¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ëÁë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¼×¸÷À¸ÃÏ¤Ç20¼ïÎà°Ê¾å¡¢ºÎ¸÷À¸ÃÏ¤Ç30¼ïÎà°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓV&A ¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´Å¥ËÀ¡×¤ä¡Ö¥¦¥£¥íー¥Ü¥¦¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºîÊÁ¤òÃæ¿´¤Ë8¤Ä¤ÎÊÁ¡¦¹ç·×14¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¼×¸÷¡¦ºÎ¸÷À¸ÃÏ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼×¸÷¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É ¥Ô¥ó¥Ñー¥Í¥ë ¥»ー¥¸
ºÎ¸÷¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É ¥Ô¥ó¥Ñー¥Í¥ë ¥»ー¥¸
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/121148/table/9_1_fb49fdc18d1dce8fef46d51fde556b0e.jpg?v=202601161222 ]
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/121148/table/9_2_1920124df0b81b614af19bad33edb08b.jpg?v=202601161222 ]
¢¨¥Ä¥¤¥ó¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¡ÊºÎ¸÷/¼×¸÷¡Ë¤ÏºÎ¸÷À¸ÃÏ¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¼×¸÷À¸ÃÏ¤¬¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ºî²ÄÇ½¥µ¥¤¥º
- Éý¡§500mm～2,200mm
- ¾æ¡§300mm～2,100mm
¢¨Éý¤¬2,200mm¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¾æ¤Ï1,600mm¡¢¾æ¤¬2,100mm¤Î¾ì¹ç¤ÎºÇÂçÉý¤Ï1,600mm¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
V&A ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹ ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É
¾¦ÉÊURL¡§https://www.tuiss.co.jp/william_morris_duo
¼ç¤Ê¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¥Ä¥¤¥ó¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É
¥Ä¥¤¥ó¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤Ï¥·¥¢ーÀ¸ÃÏ¤Þ¤¿¤ÏºÎ¸÷À¸ÃÏ¤È¼×¸÷À¸ÃÏ¤Î2¤Ä¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤êÃë´Ö¤Ï³°¤Î¸÷¤òºÎ¤êÆþ¤ì¡¢Ìë´Ö¤Ï³°¤«¤é¤Î¸÷¤òËÉ¤®¡¢²÷Å¬¤Ê¤ªÉô²°¶õ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¤¥ó¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É ¥Õ¥ëー¥Ä ¥×¥ê¥à¥íー¥º
¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É
¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤ÏÀ¸ÃÏ²¼Éô¤Î¾º¹ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾åÉô¤â³«ÊÄ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤Ç¤¹¡£³°¤«¤é¤Î»ë³¦¤ò¼×¤ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾åÉô¤«¤éºÎ¸÷¤·¼¼Æâ¤«¤é¶õ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼×¸÷¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É ¥¦¥£¥íー¥Ð¥¦ ¥Ð¥¤¥ó
InstagramÅê¹Æ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯ ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥ª¥Õ¥¡ー
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯InstagramÏ¢Æ°¤ÎÆÃÊÌ¥ª¥Õ¥¡ー¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖV&A ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¡×¤ò¤´¼«Âð¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¡¢Instagram¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤´¹ØÆþ¶â³Û¤Î30¡ó¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤äÁëÊÕ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢¤¼¤ÒInstagram¤Ç¤´¾Ò²ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§
V&A ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥ÉÁ´¾¦ÉÊ
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþÊ¬
¥ª¥Õ¥¡ーÆâÍÆ¡§
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¶â³Û¤Î30%¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
Åê¹Æ´ü¸Â¡§
2026Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç
»²²Ã¾ò·ï¡§
- Instagram¤Ë¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Þ¤¿¤ÏÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢@tuiss.jp ¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Åê¹Æ¸å¡¢ÊÀ¼ÒInstagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@tuiss.jp¡Ë¤è¤êDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÃíÊ¸»þ¤ÎÃíÊ¸ÈÖ¹æ¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¡¢SNS¡¢¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥óÅù¤Ë¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎÅê¹Æ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É&¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÇØ·Ê
TUISS DECOR¤ÈV&A¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥íー¥Þ¥ó¥·¥§ー¥ÉÈ¯Çä¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥íー¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤Ø¤È³ÈÂç¡£±Ñ¹ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥â¥ê¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ½»Âð¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÄó°Æ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ê¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»ý¤Ä¡Ö¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¡×¡ÖÈþ¤·¤¤Æü¾ï¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤ò¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¾Ê¥¨¥ÍÀß·×¤ÇºÆ¹½ÃÛ¡£ÅÁÅýÈþ¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
TUISS DECOR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TUISS DECOR¡Ê¥Á¥åー¥¤¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥³¥¢¡Ë¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥«ー¥Æ¥óÄÌÈÎ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤Ç1000ËüËÜ°Ê¾å¶¡µë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÁªÄê¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉ¾È½¤òÃÛ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥Ã¥É¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ä¥Ðー¥Á¥«¥ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¢¥Ï¥Ë¥«¥à¥·¥§ー¥É¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁëÁõ¾þ¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿±Ñ¹ñ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢2,500¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¬Äê¤ÈÀßÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¤ä¡¢ÌµÎÁÀ¸ÃÏ¥µ¥ó¥×¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËDIY¤Ç¤¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
V&A¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
V&A¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥ÈÇîÊª´Û¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤À¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç1852Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ê¸²½ÅªÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ë¿·¤¿¤Ê¤Ò¤é¤á¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤âV&A¤Ï¥¢ー¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼Ì¿¿¡¢²È¶ñ¤«¤é±é·à¡¢·úÃÛ¡¢Æ«¼§´ï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÍÎà5000Ç¯¤ÎÁÏÂ¤¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÈæÎà¤Î¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
V¡õA¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½êÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£