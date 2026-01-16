¡Ú£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡Û´Øº¬¶Ð ¡Ö±°É¹Æ½¤òÁö¤Ã¤¿¤é¤µ¡Ä¡×¥¯¥ë¥ÞÁª¤Ó¤Ë±Æ¶ÁÍ¿¤¨¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥Çー¥È¤Î¶¯Îõ¥È¥é¥¦¥Þ¢ã¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¢ä
¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡¡NO CAR, NO LIFE¡ª¡×1·î17Æü(ÅÚ)¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¶Ö¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢2024Ç¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¼Â¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï¼«Æ°¼ÖÉô¤Ë½êÂ°¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë³èÆ°ÆâÍÆ¤ËMC¤Î¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ä¡£
´Øº¬¤µ¤ó¤Î¥¯¥ë¥ÞÁª¤Ó¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤âÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°¦Ì¼¡¦´Øº¬ËãÎ¤¤µ¤ó¤È¤ÎÉãÌ¼¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤¿¤Ã¤×¤êÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
¢£¥ªー¥Êー¤µ¤ó¤«¤é°ÕÌ£¿¼¹ðÇò
´Øº¬¤µ¤ó¤È¤ÏÈÖÁÈ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ë¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡£¾®ÌÚÇîÌÀ¤¬¡ÖÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿Í¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç²ñ¤¦¤È¤¹¤²¤¨ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¸¤êµ¤Ì£¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢´Øº¬¤µ¤ó¤ÏÉé¤±¤¸¤È¡¢£²¿Í¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò·«¤ê½Ð¤·ÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Â¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢¼«Æ°¼ÖÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´Øº¬¤µ¤ó¡£¡È¥â¥Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥«ー¤À¤¬¡¢²È¤Ë¤Ï¼Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¼«Æ°¼ÖÉô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ÇÁ´¹ñ¤ò¹ÔµÓ¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦´Å¤¤ÌÜÏÀ¸«¤Ï¡¢´ª°ã¤¤¤Ë¡£Ä¶ÂÎ°é²ñ¤Ê³èÆ°¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£
ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é°¦¼Ö¤Î½éÂå¥È¥è¥¿ ¥«¥íー¥é¡£´Øº¬¤µ¤ó¤Î·»¤¬Ãæ¸Å¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î¼Ö¼ï¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÉô¤Îº²¤¬Ç³¤¨¤¿´Øº¬¤µ¤ó¡£Æ±µéÀ¸¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢ÌµÃã¤Ê²þÂ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎËöÏ©¤Ï¡Ä¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥íー¥é¤Î¥ªー¥Êー¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤ëÂç»ö·ï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ÕÌ£¿¼¤ÊÈ¯¸À¤¬¡£¾®ÌÚ¤¬ÄËÎõ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤Ï¡©
¢£¥é¥Ó¥Ã¥È´Øº¬¤«¤é²þÌ¾¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤®¤ó¤¶NOW¡ª¡×¤ÎÁÇ¿Í´ë²è¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿´Øº¬¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¥é¥Ó¥Ã¥È´Øº¬¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¬¡¢»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ëÇëËÜ¶Ö°ì¤µ¤ó¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤¬È¯Ã¼¤Ç¡¢²þÌ¾¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿ÁûÆ°¤Ë¡Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¥³¥µ¥¥ó¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ºæ°ìµ¡¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡£
27ºÐ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿Æü»º¥µ¥Ëー¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ï¡¢´Øº¬¤µ¤ó¤Î¥«ー¥é¥¤¥Õ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»Ä¤·¤¿¼Ö¼ï¤À¡£¡Ö¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ËÆ´¤ì¤¿¤Î¤è¡£¡×¥µ¥¤¥É¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê1Âæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤Þ¤À·ëº§Á°¤À¤Ã¤¿ºÊ¤È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¶þ¿«Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡£¡Ö±°É¹Æ½¤òÁö¤Ã¤¿¤é¤µ¡Ä¡×¡Ö¤½¤ì¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤½¤Î¸å¤Î¥¯¥ë¥ÞÁª¤Ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¥ï¥±¤Ï¡Ä¡©
¤Þ¤À¾®¤µ¤«¤Ã¤¿ËãÎ¤¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¥Ñ¥Ñ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡£º£¤ÏÂ¹¤òÅ®°¦¤¹¤ë¤¸¤¤¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÈÂ¹³è¡É¤Ë¶Ð¤·¤àÍÍ»Ò¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=PutND9XMUn8 ]
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡Û¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡ÛËè½µÅÚÍË¡¡¤è¤ë9»þ～9»þ54Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û£Â£ÓÆü¥Æ¥ì
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¢º£°æÍ¥°É¡Ê¼«Æ°¼Ö¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û´Øº¬¶Ð¡¡1·î17ÆüÊüÁ÷
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û¼Ö¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°¦¤·¤¿¼Ö¤Î¡Ö°¦¼ÖÊ×Îò¡×¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤ê¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö°¦¼ÖÊ×Îò¤òÃ©¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë!¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¥«ー¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¡£