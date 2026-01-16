TBS PodcastÃÎ°éÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Î¤«¤·¤³¤é¤Ü¡ÙÇÛ¿®³«»Ï¡ª
Podcast¤ÈYouTube¤Ç»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ä¾Íè¤òÁÛ¤¦¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¡¢³Ø½¬¡¢ÂÎ°é¡¢¤ª¼õ¸³Åù¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Î¤«¤·¤³¤é¤Ü¡Ù¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¡Øwith class mama¡Ù¤Î¸½Ìò¥Þ¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー(450Ëü¿Í)Ã£¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÎ°é¤ÎÀìÌç²È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥ê¥¹¥Êー»²²Ã·¿¤Î³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÃÎ°é¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊÊ¹¤¤Å¤é¤¤¥ê¥¹¥Êー¤Î¼ÁÌä¤ä¤ªÇº¤ß¤òÈÖÁÈ¥á¥ó¥Ðー¤ä¥ê¥¹¥Êー¤â»²²Ã¤·¤Æ°ì½ï¤ËµÄÏÀ¡¢¿¼·¡¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤·¤³¤¤»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥³ー¥ÊーÅ¸³«
Â¾¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤ÏÃÂêËþºÜ¤Î¥²¥¹¥È¥³ー¥Êー
Ëè²ó¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤ÎÀìÌç²È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÃÎ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë³Ø¤Ö¥³ー¥Êー¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£³Ø½¬ÍýÏÀ¡¢¹Í¤¨Êý¤«¤é²ÈÄí¤Ç½ÐÍè¤ë´ÊÃ±¼ÂÁ©ÊýË¡¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤·¤³¤é¤Ü »Ò°é¤Æ°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ
»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤äÁêÃÌ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¥ê¥¹¥Êー»²²Ã·¿¤Î¥³ー¥Êー¡£
Ãæ¡¹ÉáÃÊÊ¹¤±¤Ê¤¤º³ºÙ¤Ê¼ÁÌä¤ä¤ªÇº¤ß¤ò¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò»Ò°é¤ÆÊ³Æ®Ãæ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤¿¤Á¤¬ÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô
½ÕÉ÷Äâ Ìø»Þ
Íî¸ì¶¨²ñ½êÂ°¤Î¿¿ÂÇ¡£1981Ç¯8·îÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀ¸¤Þ¤ì¡£2»ù¤ÎÉã¡£
Âè14²ó¤µ¤¬¤ß¤Ï¤é¼ã¼êÍî¸ì²ÈÁª¼ê¸¢Í¥¾¡
Âè26²óËÌ¤È¤Ô¤¢¼ã¼êÍî¸ì²È¶¥±é²ñÍ¥¾¡
2016Ç¯ÆÉÇäÇÕÁèÃ¥Æó¥ÄÌÜ¥Ð¥È¥ëÍ¥¾¡
2021Ç¯3·î¿¿ÂÇ¾º¿Ê
¶åÂåÌÜ½ÕÉ÷ÄâÌø»Þ¤ò½±Ì¾
2023Ç¯ÅÙ¡¦2024Ç¯ÅÙ¹ñÎ©²Ö·Á±é·ÝÂç¾Þ¶â¾Þ¼õ¾Þ
²¬ËÜ Êþ»Ò
with classÊÔ½¸Ä¹¡£1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2»ù¤ÎÊì¡£
1999Ç¯¹ÖÃÌ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¡ØDessert¡Ù¤Ç¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸¡¢¡Øwith¡Ù¡ØViVi¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÆÉ¤ßÊªµ»ö¤òÃ´Åö¡£2013Ç¯¡Øwith¡Ù¤ËÌá¤ê2017Ç¯¡Øwith online¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£2022Ç¯¡Øwith class¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¸½¿¦¡£
¤¸¥Þ¥Þ(»³ËÜµ×Èþ»Ò)
with class mama¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦É×ÉØ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー24Ëü¿Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤éSNS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¡£±ä¤Ù850¿Í¤Î¥Þ¥Þ¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ò±¿±Ä¡£¡Ø¿ÍÀ¸¤¬°µÅÝÅª¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ªÉ×ÉØONE TEAM»×¹Í¡Ù¤ò¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤ê½ÐÈÇ¡£
¢£with class mama¤È¤Ï
¡Øwith class mama¡Ù¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Òwith¤È¸½Ìò¥Þ¥Þ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー½¸ÃÄ¤¬¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@withclass_mama)¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¤ÎÁê¸ß¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸½¾ì¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¡×¤òµÛ¤¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Î¤«¤·¤³¤é¤Ü¡Ù
ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 12:00º¢
½Ð±é¼Ô¡§
½ÕÉ÷Äâ Ìø»Þ
²¬ËÜ Êþ»Ò
¤¸¥Þ¥Þ(»³ËÜµ×Èþ»Ò)
ÈÖÁÈHP¡§https://kashikolab.com/
ÈÖÁÈ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ kashikolab@tbs.co.jp
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤«¤·¤³¤é¤Ü