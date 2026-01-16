¶âÂô»Ô¤Ë´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿´óÉÕ¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒKDDI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èŽ¤ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¹Â¸ý ·ò¼¡Ïº)¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶âÂô¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î½êºß¤¹¤ëÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿´óÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯12·î18Æü¤Ë¶âÂô»ÔÌò½ê¤Ë¤Æ´¶¼Õ¾õÂ£Äè¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¼»³Âî»ÔÄ¹¤è¤êÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹Â¸ý·ò¼¡Ïº¤Ø´¶¼Õ¾õ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikiryokusaiseika/gyomuannai/1_1/2/30201.html
º¸¤«¤éÊÀ¼ÒÂåÉ½¡¡¹Â¸ý·ò¼¡Ïº¡¢¶âÂô»Ô¡¡Â¼»³Âî»ÔÄ¹
¢£¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
¶âÂô¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶âÂô»ÔÌò½ê¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÆâÍÆÅù¤Î¤´ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¶âÂô»Ô¤¬¿Ê¤á¤ëÃÏ°èÁÏÀ¸¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»¿Æ±¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó´óÉÕ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹Â¸ý·ò¼¡Ïº¤Î¥³¥á¥ó¥È
2Ç¯Á°¤è¤ê¶âÂô»Ô¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼Ò°÷¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Åìµþ¤«¤é½ÐÄ¥¤Ç¶âÂô»Ô¤ËÍè¤ëµ¡²ñ¤â¿ïÊ¬¤ÈÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô¤Ï½»¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Èµ»½Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÂô»Ô¤ò¹¹¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤ë³¹¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âIT¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤äÃÏ°è¤Î´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ë¶È³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKDDI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§5-5-13Ë½§¥¢ー¥Ð¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È3³¬
ÁÏ¶È¡§1988Ç¯8·î3Æü
»ñËÜ¶â¡§494É´Ëü±ß¡ÊKDDI³ô¼°²ñ¼Ò100¡ó½Ð»ñ¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§168Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§KDDI¥°¥ëー¥×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÈËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£XR¤ä¥¹¥Þー¥È¥É¥íー¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¡¢KDDIÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çä¾å¹â¡§10,140É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://kddi-tech.com/