¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É ¡ß ROUND1¡×¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤ÈROUND1¤Ï¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤ÈROUND1¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àî¸ý±Ñ»Ì¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯1·î30Æü(¶â)～2026Ç¯5·î6Æü(¿å¡¦½Ë)¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É ¡ß ROUND1¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É ¡ß ROUND1¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)～2026Ç¯5·î6Æü(¿å¡¦½Ë)
³«ºÅ¾ì½ê¡§ROUND1 Á´Å¹ÊÞ¡¡¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ºÅöÅ¹ÊÞ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É ¡ß ROUND1¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.round1.co.jp/collaboration/persona3_reload/index.html
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
―――――――――――――――
¡Ú¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É ¡ß ROUND1¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ÏROUND1ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯
Á´¹ñ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°97Å¹ÊÞ¡¢¥«¥é¥ª¥±92Å¹ÊÞ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã54Å¹ÊÞ¡¢¥Ó¥ê¥äー¥É46Å¹ÊÞ¡¢¥Àー¥Ä74Å¹ÊÞ¤Ç¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯ÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
Á´¹ñ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤È¥«¥é¥ª¥±¡¢92Å¹ÊÞ¤Ç¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã54Å¹ÊÞ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ì¥ó¥¸¥É¥ê¥ó¥¯
Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã54Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥¤¥¹¤¬Áª¤Ù¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥¨¥¥µ¥¤¥¿
Á´¹ñ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°97Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥¹¥³¥¢É½¼¨¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤ÎÉ½¼¨±é½Ð¤ò¥³¥é¥Ü»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤´ÍøÍÑ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥²ー¥à
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡×¥àー¥ó¥é¥¤¥È»þ´Ö¤òÀßÄê¤·¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡×¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥²ー¥à¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡§¥¢¥¤¥®¥¹¡ÊCV¡¥ºäËÜ ¿¿°½¡Ë
¢£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥¹¥³¥¢ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Á´¹ñ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°97Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢Ç¤°Õ¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°2¥²ー¥à¥¹¥³¥¢¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ±þÊç¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥³¥¢¥³¥ó¥Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³ºÅö¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï·ÊÉÊ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥ëー¥à
ÃÓÂÞÅ¹¡¦ÇßÅÄÅ¹¡¦ÃæÀî1¹æÀþÅ¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡Ù¤ÎÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¤Ï¸¶Â§Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤¬¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¤´Í½ÌóÍøÍÑ¤ÎÊý¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à
´ü´ÖÃæ¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥Èµ¡¡ÖRism¡Ê¥ê¥º¥à¡Ë¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
¢£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤
ÃÓÂÞÅ¹¡¦ÇßÅÄÅ¹¡¦Àé¼ïÅ¹¡¦Ä´ÉÛ±ØÁ°Å¹¡¦Ä®ÅÄ¥¸¥ç¥ë¥ÊÅ¹¤Î5Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥³ー¥Êー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈÀßÃÖ99Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ë500±ß°Ê¾åÏ¢Â³ÅêÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ØÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³ºÅöÅê¹Æ¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¡¢ÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥óLIVE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://twitter.com/round1_fanevent
―――――――――――――――
¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Û
ROUND1¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ ¡§¹ç·×3Å¹ÊÞ
¡¦ÃÓÂÞÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¡¦Àé¼ïÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡¦ÇßÅÄÅ¹¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
¢¨¾åµ3Å¹ÊÞ°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ
¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò1²ñ·×¤Ë¤Ä¤2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡ÖÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¡ÖÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¡×¤Ï¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤Î¤¿¤á¡¢³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¸ÂÄê¡¦¡ÖAMNIBUS¡×¸ÂÄêBOX¹ØÆþÆÃÅµ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢¼¡¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤ò1BOX¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¡¢ÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤ÏÀèÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é ROUND1ver. ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢¨BOX¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤È¡ÖAMNIBUS¡×¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈÎÇä¥°¥Ã¥º¾ðÊó
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§605±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§4,840±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§275±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§5,720±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§7,040±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§5,720±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ver. ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ver. A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é ROUND1ver. ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§605±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§7,260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é ROUND1ver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é ROUND1ver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§10,560±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨BOXÌ¤³«Éõ»þ¤Ë¸Â¤ê¡¢1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§¤Á¤Ó¥¥ã¥é ROUND1ver. ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ385±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¹ØÆþÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹ØÆþÀ©¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢À°Íý·ôÇÛÉÛÅù¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹Æâº®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯À°Íý·ôÇÛÉÛ¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î²ñ¾ì¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¡¢¤´Î»¾µ¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨À°Íý·ôÇÛÉÛ¤Î¼Â»Ü¤äÇÛÉÛÅöÆü¤Î¤´°ÆÆâ¡¢¾¦ÉÊ¤Î´°Çä¡¦ÄÉ²ÃÅù¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢³Æ¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¡ÖÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡×¤Ï¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤Î¤¿¤á¡¢³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¡¢ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¼ÂÊª¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ö¸åÈÎÇä¤ÏEC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¸åÈÎÇä¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ØÆþÀ©¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤Ï¡¢³Æ¼ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤BOX1¸ÄÊ¬¤Þ¤Ç¡£
¡¦¥ªー¥×¥ó¾¦ÉÊ¤Ï¡¢³Æ¼ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤2¸Ä¤Þ¤Ç¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ØÆþÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨À©¸Â¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯²ò½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
―――――――――――――――
¢§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://amnibus.com/
https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
―――――――――――――――
¡ÚROUND1¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½»½ê¡§¢©542-0076 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ5ÃúÌÜ1ÈÖ60¹æ ¤Ê¤ó¤Ð¥¹¥«¥¤¥ª23F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://www.round1.co.jp/cgi-bin/read.cgi¡Ë¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Web¡§https://www.round1.co.jp/
―――――――――――――――
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë3F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://armabianca.com/contact¡Ë¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§pr@armabianca.com
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web¡¡¡¡¡¡https://armabianca.com/
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
(C)ATLUS. (C)SEGA.