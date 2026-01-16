¡Ú¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Ç¿È»ÙÅÙ¤ò¥È¥È¥Î¤¨¤ë¡Ä¡ªÂç¿Íµ¤¤Î¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¥Õ¥§¥¤¥¹¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡õ¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬¿·È¯Çä¡ª
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀ¤³¦¤òÆü¾ï¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤Î¤¤·Ï¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ú¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Û¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤ä²¹Àô¤Î¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡¦¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ò1·î²¼½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÁ´¹ñ»¨²ßÅ¹¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¿·È¯Çä¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢PINE POCCHE(¥Ñ¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥å)¤Ç¤Ï1·î23Æü¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
◼︎Âç¿Íµ¤¤Î¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡õ¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É
¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥´¥ê¥é¤Î¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¡×¤Î´é¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ë¤â¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤ä¥Ýー¥Á¡¦¶ÒÃå¡¢T¥·¥ã¥ÄÅù¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥·¥êー¥º¡£
ÆÃ¤Ë¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´õË¾¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ð¥¹¥·ー¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â´¥¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÂ¾¼Ò¤Èº¹ÊÌ²½¤·¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Ç¤ÎÅ¸³«¡£ÃËÀ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ÏÀö´é¤ÎºÝ¤Ë¿å¤¬¿â¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÁË»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£Âµ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¬¤Á¤ÊÄ«¤Î¿È»ÙÅÙ¤â²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ý
¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¥´¥à¤ÎÈÏ°Ï¤ò¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿¤Ó½Ì¤ß¤·¤ä¤¹¤¯¡¢È±¤ÎÄ¹¤¤½÷À¤âÃËÀ¤â»È¤¨¤ë¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º¡£»Å»ö¤Ë²È»ö¤Ë¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Î£²¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥µ¥¦¥Ê¤ä²¹Àô¤Ç¤ÎÀö´é¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª½÷À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃËÀ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
◼︎¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É
¥µ¥¤¥º : ÌóW250 x H90mm(¼þ°Ï : 550mm)
ÁÇºà :¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
²Á³Ê : 1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
◼︎¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É
¥µ¥¤¥º : ÌóW105 x H60 x D70mm(¿½Ì¥µ¥¤¥º : ºÇÂç150mm)
ÁÇºà :¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
²Á³Ê : 1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1·î23Æü¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¡£°Ê²¼¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× :
https://www.pinecreate.jp/shopbrand/ct344/
¢£¤È¤È¤Î¤¤·Ï¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGORELAX / ¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ù
Ìµ¸ý¤Ç¥·¥ã¥¤¤Ê¥´¥ê¥é¡Ö¤Þ¤â¤ë¤µ¤ó¡×¤¬¡¢ËèÆüË»¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡È¤È¤È¤Î¤¤·Ï¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡É¡£¥µ¥¦¥Ê¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ÎÂ¾¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ä´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ßÃæ¡£
¤´¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/gorelax_totonoilife/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡Ö»¨²ß¤Ç¾Ð´é¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÊØÍø¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
