¿Íµ¤²Û»Ò¡¦ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¼ã»³ÍË»Ò»á¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤È¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡ª1·î25Æü¤Ë¤ÏºßÅ¹¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§³ÑÃÝµ±µª¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¡Ù¤ò2026Ç¯1·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ1·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ç¼ã»³ÍË»Ò»á¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¤ª¤¤¤·¤¤ÍýÍ³
¤ª²Û»Ò¤Ë¥³ー¥Òー¤ÎÉ÷Ì£¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¶ìÌ£¤ä»ÀÌ£¤¬¤ª²Û»Ò¤Î´Å¤µ¤ò¾åÉÊ¤Ë°ú¤Î©¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¿¼¤á¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê°õ¾Ý¿¼¤¤Ì£¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥ß¥ë¥¯¤ä¥Ð¥¿ー¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ê¤É¤È¤âÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¤Þ¤¿´Å¤¤Í¾±¤¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¸åÌ£¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¢¥³ー¥Òー¥¼¥êー¡¢¥â¥«¥íー¥ë¡¢¥¨¥¯¥ìー¥ë¥ª¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ÎÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë´Å¤¯¤Û¤í¶ì¤¤¥³ー¥Òー²Û»Ò¤ÎÄêÈÖ¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤¤¤«¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¡¢¿¼¤¤¹á¤ê¤ÈÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÎä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤ª²Û»Ò¤Þ¤Ç¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¥ì¥·¥Ô¤òìÔÂô¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¼ã»³»á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¿©´ï¤È¤È¤â¤ËÀè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï
¿·´©¡Ø¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)～2·î15Æü(Æü)¤ËÂå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ë¤Æ¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤Î¿©´ï¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖCherie love&happy¡×¤«¤é¼ã»³»á¤¬¥»¥ì¥¯¥È¡£
¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤È¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤Î¿©´ï¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1·î25Æü¤Ë¤Ï¼ã»³»á¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅ·èÄê
Æü»þ¡§1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ～16»þ¤Î´Ö
¾ì½ê¡§3¹æ´Û£±F¡¡ÎÁÍý¥Õ¥í¥¢
Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ç¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¡Ù¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ï¡¢¥ì¥·ー¥È¤È°ì½ï¤Ë½ñÀÒ¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://store.tsite.jp/daikanyama/event/magazine/52191-2249380112.html
Contents
¤Ï¤¸¤á¤Ë
¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¤ª¤¤¤·¤¤ÍýÍ³
¥³ー¥Òー¿Þ´Õ
¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ë»È¤¦¥³ー¥Òー¤Î¼ïÎà¤ÈÆÃÄ§
ºàÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Chapter.1
±Ê±ó¤ÎÄêÈÖ °¦¤µ¤ì¤ë¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¥¢¥ì¥ó¥¸¡§¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥¢¥¤¥¹¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥É
¥³ー¥Òー¥¼¥êー
¥¢¥ì¥ó¥¸¡§ÀõÀù¤ê¥³ー¥Òー¥¼¥êー¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥½¥ë¥Ù¤Î¤»
¥â¥«¥íー¥ë
¥¢¥ì¥ó¥¸¡§¥â¥«¥¹¥¯¥¨¥¢¥±ー¥
¥¨¥¯¥ìー¥ë¥ª¥«¥Õ¥§
¥¢¥ì¥ó¥¸¡§¹õÅü¥³ー¥Òー¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥åー
Chapter.1 ±Ê±ó¤ÎÄêÈÖ °¦¤µ¤ì¤ë¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¤è¤ê¡Ö¥¨¥¯¥ìー¥ë¥ª¥«¥Õ¥§¡×¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¡Ö¹õÅü¥³ー¥Òー¥Ê¥Ã¥Ä¥·¥åー¡×¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥³ー¥ÒーÉ÷Ì£¤ÎÄêÈÖ²Û»Ò¤Ç¤¹
Chapter.2¡¡
¾Æ¤¤¤Æºî¤ë¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò
¥«¥Õ¥§¥â¥«¥±ー¥¯
¥¥ã¥é¥á¥ë¥³ー¥Òー¤Î¥Þー¥Ö¥ë¥±ー¥¯
¥³ー¥ÒーÉ÷Ì£¤Î NY¥Áー¥º¥±ー¥
¥¬¥Èー¥ß¥¨¥ë¥ª¥«¥Õ¥§
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Ö¥é¥¦¥Ëー
¥Þ¥í¥ó¤Î¥Þ¥Õ¥£¥ó ¥³ー¥Òー¥¢¥¤¥·¥ó¥°
¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä&¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
¥³ー¥Òー¥Ì¥¬ー¤ÎÇö¾Æ¤¥¿¥ë¥È
¥Õ¥é¥ó¥ª¥«¥Õ¥§
¥³ー¥Òー¥Óー¥ó¥º¥¯¥Ã¥ー
¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー&¥³ー¥Òー¥¯¥Ã¥ー
Çö¾Æ¤¥«¥ë¥À¥â¥ó¥³ー¥Òー¥¯¥Ã¥ー
¥³ー¥Òー¥Á¥ç¥³¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È
¥³ー¥ÒーÉ÷Ì£¤Î¥ìー¥º¥ó¥¦¥£¥Ã¥Á
Chapter.2 ¾Æ¤¤¤Æºî¤ë¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¤è¤ê¡Ö¥«¥Õ¥§¥â¥«¥±ー¥¯¡×¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¥³ー¥Òー¤Î¥Þー¥Ö¥ë¥±ー¥¯¡×
Chapter.3
Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥«¥ëー¥¢¥×¥ê¥ó
¤¢¤º¤¤È¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Î¥×¥ê¥ó
¥â¥«¥½¥Õ¥È
¥³ー¥Òー¥Ñ¥ë¥Õ¥§
¥³ー¥Òー¤ÎÇò¤¤¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§
¥³ー¥Òー¿å¤è¤¦¤«¤ó
¥¢¥Þ¥ì¥Ã¥È¥³ー¥Òー¤Î¥â¥¶¥¤¥¯¥¼¥êー
¤¤¤Á¤¸¤¯¤È¾Æ¤¤¤¤â¤Î¥³ー¥Òー¥Á¥ç¥³¥Æ¥êー¥Ì
¥³ー¥Òー¥Ð¥Î¥Õ¥£ー¥Ñ¥¤
Chapter.3¡¡Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò¤è¤ê¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥«¥ëー¥¢¥×¥ê¥ó¡×¡¢¡Ö¤¢¤º¤¤È¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Î¥×¥ê¥ó¡×
Column 1
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤ª¤ä¤Ä
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³ー¥Òー¥Ñ¥ó¥±ー¥
¥Ñ¥ó¥Ú¥ë¥Ç¥å¥ª¥«¥Õ¥§
Column 2
¥¢¥¸¥¢¤Î¥³ー¥Òー¥É¥ê¥ó¥¯
¥ì¥â¥ó¥³ー¥Òー¥É¥ê¥ó¥¯¡ÎÂæÏÑ¡Ï
¥¢¥¤¥¹¥èー¥°¥ë¥È¥³ー¥Òー¡Î¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ï
Ãø¼Ô¾ðÊó
¼ã»³ÍË»Ò
ÎÁÍý¡¦²Û»Ò¸¦µæ²È¡£Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì³Ø²ÊÂ´¶È¸å¥Ñ¥ê¤ØÎ±³Ø¡£¥ë¡¦¥³¥ë¥É¥ó¥Ö¥ëー¥Ñ¥ê¡¢¥¨¥³ー¥ë¡¦¥Õ¥§¥é¥ó¥Ç¥£¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²ÈÄ´Íý»Õ»ñ³Ê¡ÊCAP¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£¥Ñ¥ê¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï»¨»ï¤ä½ñÀÒ¤Î¤Û¤«¥«¥Õ¥§¤ä´ë¶È¤Î¥ì¥·¥Ô³«È¯¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤Î¼çºË¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¤ª²Û»Ò¡¦ÎÁÍý¤È¤â¤Ëºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤¬¹â¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çµ¤·Ú¤Ëºî¤ë ¥Õ¥é¥ó¥¹»Å¹þ¤ß¤Î¥¥Ã¥·¥å¤È¥¿¥ë¥È¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¥¿ー¤Çºî¤ë¡¿¥ª¥¤¥ë¤Çºî¤ë ¥Þ¥Õ¥£¥ó¤È¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤ÎËÜ¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥ì¥â¥ó¤Î¤ª²Û»Ò¡Ù¡Ø¿·ÈÇ ¤¤¤Á¤´¤Î¤ª²Û»Ò¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇ¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
½ñ»ï¾ðÊó
¥³ー¥Òー¤Î¤ª²Û»Ò
Ãøºî¼ÔÌ¾¡§¼ã»³ÍË»Ò
½ñÀÒ¡§1,892±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÅ»ÒÈÇ¡§1,892±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§B5
¥Úー¥¸¿ô¡§80¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-8399-89361
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯01·î26Æü
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4839989362
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓBOOKS¡§https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149287
¢¨Î®ÄÌ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
