NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¡×ºÇ¿·DVD¡¢ËÜÆü¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ª

ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëNHK E¥Æ¥ì¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¡×ºÇ¿·DVD¡ØNHK VIDEO ¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ïー¡Ù¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤òËÜÆü¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤äºÇ¿·¶Ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ïー¡Ù¤ò°ìÂ­Áá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ª



¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤Ê¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤äÆÃÅµ¾ðÊó¤ò¾Ò²ð


¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢DVD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´³Ú¶Ê¥ê¥¹¥È¤ä¡¢ÏÃÂê¤Î¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤é¤¯¤À¤·¤µ¤ó¡×¡Ê±é¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤¤¤³¥¤¥¹¤Î¥´¥íー¡×¡ÊÀ¼¡§¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ë¤Î¥³ー¥Êー¾Ò²ð¤ò·ÇºÜ¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥·¥çー in ¤¢¤¤¤Á¡×¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£ÁýÅÄÍüº»¡Ê4ÂåÌÜ¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£



https://columbia.jp/miitsuketa/



¢£¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Ç¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ïー¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª


ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Ã¥·ー¡¢¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¡¢¥µ¥Ü¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥é¥¸¥ªDJ¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤ÆÌ¾¶Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¾Ò²ð¥³ー¥Êー¡×¤Î°ìÉô¤òÀè¹Ô¸ø³«¡£


SNS¤ÇÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀºÇ¿·¶Ê¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¡Ê¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¡õ¥³¥Ã¥·ー¡Ë¤ä¡¢¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¡ßµÈÅÄÂóÏº¡ßÉðÉôÁï»Ö¤Î¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¤Þ¤ë¤Ã¤È¡×¤Ê¤É¡¢½é¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¿Íµ¤¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



https://www.youtube.com/watch?v=DshzUffRmAo






¥¿¥¤¥È¥ë¡§NHK VIDEO¡¡¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ïー


È¯ÇäÆü¡§2026/01/21(¿å)


ÉÊÈÖ¡§COBC-7499


ÀÇ¹þ¡§\3,520 (ÀÇÈ´¡§\3,200)


https://columbia.jp/miitsuketa/



¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä¡Ú¤ª¤Ï¤Ê¤·¡Û


¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ïー ¥¹¥¿ー¥È¡ª


¥ì¥°¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È


¥ª¥Õ¥í¥¹¥­ー¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È


¥¯¥¤¥º ¤À¤ì¤Î¤Þ¤Í¤Ç¥·¥çー


¥µ¥Ü»Ò¤µ¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È


¥³¥Ã¥·ー¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È



¡Ú¤¦¤¿ ¤È ¤¿¤¤¤½¤¦¡Û


¤­¤ß¤Ë¤¢¤²¤ë¤Í


¤°¤ë¤°¤ë¤Þ¤ë¤Ã¤È


¤Ü¤¯¥³¥Ã¥·ー


¥Ó¥Ð¡ª¥¢¥½¥Ó¥Ð


¥ª¥Õ¥í¥Ã¥±¡ª


¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤è¤ê¤¢¤¤¤ò¤³¤á¤Æ


¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯


¤ïー¤ïー¤ïー ～¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¦¥½～


¤³¤É¤â¤Ç ¤ª¤È¤Ê¤Ç ¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª


¤µ¤Ð¤¯¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è


¥­¥åー¥êー¥Ñー¥êー


¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à


¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ã¤¹ー £²¤Ð¤ó ¡Ê¤¿¤¤¤½¤¦¡Ë


¥°¥íー¥¤¥ó¥° ¥¢¥Ã¥×¥Ã¥× £²¤Ð¤ó


¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª



¡Ú¤ª¤Þ¤±¡ÊÆÃÅµ±ÇÁü¡Ë¡Û


¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥·¥çー in ¤¢¤¤¤Á ¡Ê2024¡Ë ¤è¤ê


¤·¤ç¤¦¤®¥³¥ó¥È¡¿¤µ¤Ð¤¯¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è～¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª



¥³¥Ã¥·ー¡§¹â¶¶ÌÐÍº¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë


¥¹¥¤¤Á¤ã¤ó¡§ÀÐÀîÉö


¥µ¥Ü¤µ¤ó¡§º´Æ£µ®»Ë


¥ª¥Õ¥í¥¹¥­ー¡§¾®ÎÓ¸²ºî


¥À¥Ä¥¤ー¥¸¥ç¡§¸Å²ÈÍ¥Î¤


¤é¤¯¤À¤·¤µ¤ó¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿


¤ê¤µ¤Á¤ã¤ó¡§ÁýÅÄÍüº»



À¼¤Î½Ð±é¡§»°Âð¹°¾ë¡¡¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¡¡¸ÅÅçÀ¶¹§¡¡ÆâÅÄ»ü¡¡»³¸ýÃÒ½¼¡¡ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡¡¿ùÌîÍÚÎ¼¡¡¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯



´ë²è¡¦À©ºî¡§NHK¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë


È¯¹Ô¡§NHK¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º


ÈÎÇä¸µ¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢³ô¼°²ñ¼Ò


¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¡×(C) NHK¡¦NHK¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë (C)2026 NHK¡¦NED



¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£




