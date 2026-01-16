¡ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ú2·î13Æü(¶â)～¡¡¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥á¥À¥í¥Ã¥È¡×¥·¥êー¥º¤ÎPOP UP STORE³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¢£¿·ºî¥°¥Ã¥º¾ðÊó
¥á¥¿¥Óー T¥·¥ã¥Ä¡¿5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§M～XXL
¥í¥¯¥·¥ç¥¦ T¥·¥ã¥Ä¡¿5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§M～XXL
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥×¥ë¥ªー¥Ðー¥Ñー¥«ー¡¿11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§M～XXL
¼ê¤Ì¤°¤¤¡¿1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ W350mm¡ßH900mm
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡Á´30¼ï¡¿³Æ1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¥á¥À¥í¥Ã¥¿ー¡¡ËÜÂÎ¡§ºÇÂçW63mm¡ßH123mm¡¢ÂæºÂ¡§W65mm¡ßH28mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥À¥í¥Ã¥È¡¡ËÜÂÎ¡§ºÇÂçW105mm¡ßH103mm¡¢ÂæºÂ¡§W47mm¡ßH49mm
¥Ö¥é¥¤¥ó¥ÉÎ¾ÌÌ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー Á´20¼ï¡¿³Æ990±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§W44mm¡ßH51mm
¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ª¤Þ¤±É÷¥·ー¥ë Á´12¼ï¡¿³Æ440±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§48mmx48mm
¥á¥¿¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー Á´2¼ï¡¿³Æ2,750±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¥á¥¿¥Óー¡¡W55mm¡ßH75mm
¡¡¡¡¡¡¡¡¥í¥¯¥·¥ç¥¦¡¡W55mm¡ßH80mm
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë 2Ëç¥»¥Ã¥È¡¿1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§A4(W220mm¡ßH310mm)
¥¢¥¯¥ê¥ëËüÇ¯¥«¥ì¥ó¥Àー¡¿2,970±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§W235mm¡ßH161mm(ÏÈ¥µ¥¤¥º)
¢£¡ÚMAXTOY¡Û¥á¥À¥í¥Ã¥È ¥á¥¿¥Óー/¥í¥¯¥·¥ç¥¦/¥Ú¥Ã¥Ñー¥¥ã¥Ã¥È¤âÈÎÇä¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÚMAXTOY¡Û¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¥Û¥Óー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿3¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ìµóÅÐ¾ì¡£
¤¤¤º¤ì¤âºîÃæ¤Î°õ¾Ý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿Â¤·Á¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤ÐÂçËþÂ´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÙ¤«¤ÊÊ¬³ä¤ÈÈþ¤·¤¤ºÌ¿§¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÚMAX TOY¡Û¥á¥¿¥Óー ¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á/13,200±ß(ÀÇ¹þ)
Á´¹â¡§Ìó19cm
È¯ÇäÆü¡§2·î13Æü(¶â) 10:30～
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥á¥À¥í¥Ã¥È POP UP STORE
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚMAX TOY¡ÛMetabee Sofubi doll/JPY13,200
Height¡§19cm
Release date¡§2/13(Fri) 10:30～
Sales Medabots POP UP STORE
¢¨The image is a prototype and may differ from the actual product.
¡ÚMAX TOY¡Û¥í¥¯¥·¥ç¥¦ ¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á/13,200±ß(ÀÇ¹þ)
Á´¹â¡§Ìó24cm
È¯ÇäÆü¡§2·î13Æü(¶â) 10:30～
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥á¥À¥í¥Ã¥È POP UP STORE
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚMAX TOY¡Û Rokushou Sofubi doll/JPY13,200
Height¡§24cm
Release date¡§2/13(Fri) 10:30～
Sales Medabots POP UP STORE
¢¨The image is a prototype and may differ from the actual product.
¡ÚMAX TOY¡Û¥Ú¥Ã¥Ñー¥¥ã¥Ã¥È ¥½¥Õ¥Ó¿Í·Á/15,400±ß(ÀÇ¹þ)
Á´¹â¡§Ìó18cm
È¯ÇäÆü¡§2·î13Æü(¶â) 10:30～
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥á¥À¥í¥Ã¥È POP UP STORE
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚMAX TOY¡ÛPeppercat Sofubi doll/JPY15,400
Height¡§18cm
Release date¡§2/13(Fri)10:30～
Sales Medabots POP UP STORE
¢¨The image is a prototype and may differ from the actual product.
¢£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡Ö¥á¥À¥í¥Ã¥ÈPOP UP STORE¡×¾ÜºÙ
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â)～2·î23Æü(·î)
¾ì½ê¡§Ä®ÅÄ¥â¥Ç¥£ 4³¬
ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ6-2-6
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:30～20:00
