¡ÖÅìµþºÇ¹â¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯2026¡×¤¤¤è¤¤¤è1·î19Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡ª

ÅìµþºÇ¹â¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
ËèÇ¯ 12 ·î¤ËÅìµþ¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉËÜ¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤¬¼çºÅ¡£Ìó 110 Å¹ ¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÈþ¿©ÅÔ »Ô¡¦Åìµþ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò 30 Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ç¤¹¡£
2026 Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤òËÂ¤°Ì¾ÊªÎÁÍý¡×¡£ ¸½ºß¤ÎÅìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÌ¾ÊªÎÁÍý¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¾¸Í¡¦ÌÀ¼£¤ÎÌ£ ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥³ー¥¹¡×¡Öº£¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ì¾ÊªÎÁÍýÉü¹ï¥³ー¥¹¡×¡ÖÌ¤Íè¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍýÂÎ¸³¥³ ー¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é ¸½ºß¡¢Ì¤Íè¤ÎÅìµþ¤òÃ´¤¦ÎÁÍý¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤òÊ£¿ô¤´ÍÑ°Õ¡£ ¹¾¸Í»þÂå¤«¤é 400 Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¿©Ê¸²½¤ò¡¢¡ÈÂÎ¸³¡É ¤È¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹
¡ÖÅìµþºÇ¹â¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯2026¡×¤ÏÎáÏÂ7 Ç¯ÅÙ¡ÖÅìµþ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¢¨1 ¤ËºÎÂò¤µ¤ì ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ØÅìµþ¤ÎÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¡ÖÅìµþ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¡¢¡ÖÅìµþºÇ¹â¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯ 2026¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¾¸Í¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÅìµþ¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅìµþ¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¥Ö¥é¥ó¥É¤òPR ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¡ÖÅìµþ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÊ¸²½¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò É½¸½¤·¤¿Åìµþ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¡ÖTokyo Tokyo Old meets New¡×¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìµþÅÔµÚ¤Ó¸ø±×ºâ ÃÄË¡¿ÍÅìµþ´Ñ¸÷ºâÃÄ¤ÈÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®Åù¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤Ë¡¢ÅìµþÈ¯¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯¡É ¤ò¡£
À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ò»ý¤ÄÃæ¤Ç¡¢À¤³¦°ì¤ÎÈþ¿©ÅÔ»Ô¡¦Åìµþ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾Ý Ä§¤È¤Ê¤ëºÅ¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£25 Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¤ÎÌ¾Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È ¥é¥ó¡Ù¤³¤½¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢Åìµþ¤Î¿©¤Î¸½ºßÃÏ¤È²ÄÇ½À¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹――¤½¤Î·è°Õ¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤¬¤á¤¶¤¹¤Î¤Ï¡¢Ì¾Å¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡ÈÆÉ¤à¡É ¤«¤é¡ÈÂÎ´¶¤¹¤ë¡É ¤Ø¤È¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¡£¤è¤êÂ¿ ¤¯¤Î¿Í¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òË¬¤ì¡¢ÎÁÍý¤È¥µー¥Ó¥¹¡¢¶õ´Ö¤ÈÊª¸ì¤ò´Ý¤´¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÆ³Àþ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢2025 Ç¯ 1 ·î¤ËÂè 1 ²ó¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤¿ 100 Å¹Ä¶¤ÎÍÌ¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬»²²Ã¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Âè 2 ²ó¤È¤Ê¤ë2026 Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î ¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤âÈ¯¿®¤ò³ÈÂç¡£Åìµþ¤Î¡È¤¤¤Þ¡É ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþ¿©¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ ¹¾¸Í¤«¤éÂ³¤¯ 400 Ç¯°Ê¾å¤Î¿©¤ÎÎò»Ë¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¡¢Éü¹ï¥á¥Ë¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿µ»¤È ÃÎ·Ã¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¡ÖÌ¤Íè¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢¥µ ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿©¤Î²ÄÇ½À¤òÁ°¸þ¤¤ËÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯¡£Åìµþ¤¬¸Ø¤ëÂ¿ÁØÅª¤Ê¿©Ê¸²½――²áµî¤« ¤é¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¡£¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÈþ ¿©¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¤³¦¤Ø³Î¤«¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó ÊÔ½¸Ä¹ ÂçÌÚ½ßÉ×
¡Ú´ë²è³µÍ×¡Û
¡ÖÅìµþºÇ¹â¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯ 2026¡×¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¿©ÂÎ¸³¤È¤Ï¡Ä
¡Ö²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤òËÂ¤°Ì¾ÊªÎÁÍý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿´ë²è
¡¦Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÌ¾ÊªÎÁÍý¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¡Öº£¡×¤òÃÎ¤ë
¡¦¹¾¸Í～ÌÀ¼£¡¦¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÁÅýÎÁÍý¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¸½Âå¤ËÉü¹ï¤µ¤»¤¿ÎÁÍý¤«¤éÅìµþ¤Î¿©Ê¸²½¤ò ÂÎ´¶¡¡¤Ç¤¤ë
¡¦°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡×¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¿©Ê¸²½¤ò¼«Á³¤ÈÂÎ´¶¤Ç¤¤ë
Åìµþ¤Î¿©¤ÎË¤«¤µ¤ò¡È¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡É ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´ë²è
¡¦º£¤Ï¤Ê¤ÅÁÀâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Éü¹ï¡ª²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¿©ÂÎ¸³¤ò
¡¦ÉáÃÊ¤Ï¥·¥§¥Õ¤ò»Ù¤¨¤ëÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê¹Í°Æ¤¹¤ë¥³ー¥¹¤òÂÎ¸³
¡¦Éßµï¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ö¤Þ¤«¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¿È¶á¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¿Þ¤ì¤ë
¡¦Ç¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡ÖKIDS DAY¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©°é¤ò
¡ÖÅìµþºÇ¹â¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯ 2026¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2026 Ç¯1 ·î19 Æü(·î)～2 ·î17 Æü(²Ð)
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ¡§2025 Ç¯11 ·î19 Æü( ¿å) ¤è¤êTableCheck ¤Ë¤Æ¿ï»þÍ½Ìó³«»Ï
¡¦²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÆâ¤Î¡ÖÅìµþºÇ¹â¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¡×Ç§Äê¥ì¥¹¥È¥é¥ó Ìó110 Å¹
¡¦¼çºÅ¡§ÅìµþºÇ¹â¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¤Ô¤¢¡Ë
¡¦¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒTableCheck¡¢¥ì¡¦¥¯¥ì¥Éー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÆüËÜ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¶¨²ñ
¡¦¶¨»¿ :¥µ¥ó¥È¥êー¡¢ÉÔÆóÀ½Ìý¡¢»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥¡¢¥·¥§¥¢¥À¥¤¥ó¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤è¤Ï¤ë
»²²Ã¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÈÌ¾ÊªÎÁÍý°ìÍ÷
¡Ø ÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡Ù
2026 Ç¯¤Ç26 Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Åìµþ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉËÜ¡£ ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¥á³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥¿ー¡¢É¾ÏÀ²È5 Ì¾¤¬¼ÂÌ¾¤Ç¡¢Ì£¤À¤± ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ôÌó400 Å¹¡£ 1 Ç¯¤ÎÅìµþ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·ー¥ó¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìºý¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¥á ¹¥¤¤«¤é°¦ÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Åìµþ¤Î¿©¤Î Ë¤«¤µ¤ò¡ÈÂÎ¸³¡É ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2025 Ç¯¤è¤ê¡ÖÅìµþºÇ¹â¤Î Ì¾ÊªÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¦¥£ー¥¯¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ô¸µ¡§¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÊÔ½¸Ä¹¡Û ÂçÌÚ½ßÉ×
1965 Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÂ´¡£ ¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¸å¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ëÍ£°ì¤Î ¼ÂÌ¾É¾²ÁËÜ¡ÖÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ò 2001 Ç¯¤ÎÁÏ´©¤è¤ê25 Ç¯¤ËÅÏ¤êÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊÔ½¸ºîÉÊ¤Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä²ñµÄ¡×¡Ê»³ËÜ ±×Çî¡¢¥Þ¥Ã¥ーËÒ¸µ¡¢²ÏÅÄ¹ä¡Ë¡¢¡Ö°ì¿©Æþº²¡×¡Ê¾® »³·°Æ²¡Ë¡¢¤Ê¤É¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿©¤Ù¥í¥°¡Ö¥°¥ë¥áÃøÌ¾¿Í¡×¡¢ Retty¡ÖTOP USER¡× ¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¤Î¼çºË¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡¦ ¥Æ¥ê¥ä¥¡Ö¥Æ¥ê¥ä¥¥¹¥È¡×¡¢BS ¥Õ¥¸¡Ö¥ê¥âー¥È¥·¥§ ¥Õ¡×¿³ºº°÷¡¢¡ÖÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¡×ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤È ¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£2018 Ç¯1 ·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¥¬ ¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¶¨²ñ¡×Íý»ö¤âÌ³¤á¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥ーËÒ¸µ
1955 Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©¶µÂç³ØÂ´¡£ (³ô)Ì£¤Î¼êÄ¡¡¡¼èÄùÌòÊÔ½¸¸ÜÌä / ¥¿¥Ù¥¢¥ë¥¥¹¥È / ¿©¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö³°¿©¿ô600 ¿©¡£Á´ ¹ñ¡¦À¤³¦Ãæ¤òÆü¡¹°û¤ß¿©¤ÙÊâ¤¡¢»¨»ï¡¢Web ¥é ¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¥ê¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£ Â¾¤Ë¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー°û¿©³¹¡Ö¸×¥Î Ìç²£Ãú¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢°ËÀªÃ°¡ÖOTOMANA¡×¹Ö»Õ¡¢ ÆüËÜ¶¶»°±Û¡ÖÆüËÜ¶¶³¹Âç³Ø¡×¹Ö»Õ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°Ãæ¡£ Ãø½ñ¤Ë¡ÖÄ¶°ìÎ®¤Î¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Îºî¤êÊý¡×¡Ê¤Ô¤¢¡Ë¡¢ ¡Ö´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤ÎÆéÊô¹Ô¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¿¹ÏÆ·Ä»Ò
¡Ödancyu¡×¤ä½÷À»ï¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¥È¥Ã¥×¥Õー¥É ¥é¥¤¥¿ー¡£Æü¡¹¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÃµµá¤¹¤Ù¤¯¿·µìÌä¤ï ¤ºÍÍ¡¹¤ÊÅ¹¤òË¬Ìä¡£Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤«¤é¤Î¿®Íê¤â ¸ü¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÎÁÍý½¤¶È¡×¡Ê³Ø¸¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã ¥·¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ö¹ÔÎó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¡×¡Ê¤Ô ¤¢¡Ë¡¢¡Ö¹ÅìÌ¾ºÚ ÀÖºäÍþµÜ ëý É§ÉË¤ÎÌ£¡×¡ÊÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò¡Ë ¤Ê¤É¡£
¾®ÀÐ¸¶¤Ï¤ë¤«
1972 Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¡ÖBRUTUS¡×¡ÖÅìµþ¥«¥ì¥ó¥Àー¡× ¡ÖGQ JAPAN¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õー¥É¥é¥¤¥¿ー¡£ ¥ì¥¹¥È¥é¥óÄÌ¤¤¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê µ¤¼Á¤ÈÈæ³ÓÅª¾æÉ×¤Ê°ßÂÞ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©¤ÎÀ¤³¦¤Ë Ë×Æþ¤·¤Æ¤¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥Ã ¥¯¥¹¡×¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤óÊÐ°¦¡×¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤á¤° ¤ëËÁ¸±¡×¡ÊÁ´¤Æ¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬»Ë¾åºÇÂ¿¤´¤Ï¤ó¡×¡Ê¥Þ ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢¡Ö¹í¤Î¡ÖÀ¸¤¤¿ÎÏ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹ËÜ¡× ¡Ê¶¦Ãø¡¦ÀÄ½Õ¥¹ー¥Ñー¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£
¾¾±ºÃ£Ìé
1969 Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õー¥É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡¿ÊÔ½¸ ¼Ô¡õ¥é¥¤¥¿ー¡£¡Ö dancyu¡×¤Ê¤É¤Î¿©ÀìÌç»ï¤«¤é¿·Ê¹¡¢ »¨»ï¡¢Web ¤Ê¤É¤Ç¡¢¡ÖÄ´Íý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È²Ê³Ø¡×¡Ö¿©Ê¸ ²½¡×¡Ö¿©¤«¤é¸«¤¿ÃÏÊýÏÀ¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡¢ÊÔ½¸¤ò ¹Ô¤¦¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î¿©¥È¥ì¥ó¥É¡¿¥Ë¥åー¥¹ ²òÀâ¤â¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¾ÆÆù¡×ÂçÁ´¡×¡ÊÉÞ ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¤ÎÆù¥É¥ê¥ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤Íñ¥É¥ê¥ë¡×¡Ê¶¦ ¤Ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£
ÀõºÊÀé±Ç»Ò
1972 Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õー¥É¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿ J.S.A. Ç§Äê¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡£ ¡Ödancyu¡×¡ÖFigaro¡×Åù¤Î»¨»ï¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÃæ¿´ ¤Ë¡¢¼ç¤Ë¿©¤äÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¹É®¡£¿È¶á¤ÊÁÇºà¤ò Ãæ¿´¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Çºî¤ì¤ëÎÁÍý¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤ã ¤ì¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥ì¥·¥Ô¤¬ÆÀ°Õ¡£¥ï¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥¢ ¥«¥Ç¥ßー ¥Ç¥å ¥ô¥¡¥ó¡×¤Ç¥ï¥¤¥ó¡õ¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¯ ¥é¥¹¤òÃ´Åö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤Û¤á¤é¤ì¥ì¥·¥Ô¡×¡Ê¼çÉØ¤È À¸³è¼Ò¡Ë¡¢¡ÖÀõºÊÀé±Ç»Ò¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡Ê¤Ô¤¢¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥Æ¥£ ¥·¥¨À¤³¦°ì¡×¡ÊPHP¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò ¡¡
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¶É ¥°¥ë¥á¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉô ¡¡
Ã´Åö¡§Æï¡Ê¤¯¤¹¤Î¤¡Ë
TEL¡§03-5774-5257
