³ô¼°²ñ¼ÒCoNCa¡¦¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ù¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò ¶¨Æ¯¤Ç»º¸å½÷À­¤Î¿çÌ²²ÝÂê²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ø»º¸å¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à ～¿çÌ² ¡ß »º¸å¿ÈÂÎ¥ê¥«¥Ð¥êー¥×¥í¥°¥é¥à～¡Ù¤Î¼Â¾ÚÄ´ºº³«»Ï

»º¸å½÷À¸þ¤±¿ÈÂÎ¥ê¥«¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡ÖSOCO¡Ê¥½¥³¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCoNCa¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÇîÇ·¡Ë¤È¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ù¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÌÚÂ¼ Í§É§¡Ë¤Ï¡¢»º¸å½÷À¤¬Êú¤¨¤ë¿çÌ²ÉéºÄ¡¢¿ÈÂÎÉÔÄ´¡¢²óÉü¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë¿çÌ²¤Î²Ä»ë²½¡¦¿çÌ²²þÁ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¡¢SOCO¤Î»º¸åÆÃ²½¤·¤¿¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¥ê¥«¥Ð¥êー¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢»º¸å¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê²ðÆþ¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Â¾ÚÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ã¼Â¾ÚÄ´ººÇØ·Ê
»º¸å½÷À¤ÎÌó7³ä¤¬¡ÖÂÎÄ´¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»º¸å¤Î¿ÈÂÎÉÔÄ´¤Ï¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅµ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ½÷ÀºâÃÄ¡ÖÇ¥¿±Ãæ¡¦½Ð»º¸å¤ÎÊìÂÎ¤Î¿ÈÂÎ¥È¥é¥Ö¥ë¼ÂÂÖÄ´ºº ¡×¤è¤ê
ÆÃ¤Ë¡¢Ìë´Ö¼øÆý¤Ë¤è¤ë¿çÌ²¤ÎÊ¬ÃÇ¡¦¹üÈ×¼þ¤ê¤ÎÄË¤ß¡¦»ÑÀªÉÔÎÉ °é»ùÉéÃ´¤«¤é¤ÎËýÀÅªÈèÏ«¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢»º¸å²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¿çÌ²¤Î²Ä»ë²½¤È»º¸å¥ê¥«¥Ð¥êー¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¼Â¾ÚÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ã¼Â¾ÚÄ´ººÆâÍÆ
£±.¿çÌ²¥Çー¥¿¤Î¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¡Ê¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ù¥Ã¥É¡Ë
¡¦¿çÌ²·×Â¬¥»¥ó¥µー¤òÍÑ¤¤¤Æ¿çÌ²¾õÂÖ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°
¡¦¸ÄÊÌ¤Î¿çÌ²²þÁ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÄó¼¨
£².»º¸å¿ÈÂÎ¥ê¥«¥Ð¥êー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊCoNCa¡Ë
¡¦»º¸å½÷À¤Î¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤Î²Ä»ë²½
¡¦»ºÁ°»º¸åÀìÌç¥È¥ìー¥Êー¤äÍý³ØÎÅË¡»Î¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ØÆ³
¡¦¹üÈ×¥±¥¢¡¢»ÑÀª²þÁ±¡¢¶ÚÎÏ²óÉü¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡
£³.¿çÌ²¤È¿ÈÂÎ¥ê¥«¥Ð¥êー¤Î´ØÏ¢ÀÊ¬ÀÏ(CoNCa¡¦¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ù¥Ã¥É)
¡¦¿çÌ²¥Çー¥¿¤ÈÂÎÄ´ÊÑ²½¤Î´Ø·¸À¤òÅý¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ
¡¦¸ú²ÌÅª¤Ê²ðÆþÊýË¡¡¦²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃê½Ð
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÇÅ¬²½¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ
¡Ã´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÀ®²Ì
¡¦»º¸å½÷À¤Î¿çÌ²¥ê¥º¥à¤Î²þÁ±
¡¦¥ê¥«¥Ð¥êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¹øÄË¡¢¸ª¤³¤ê¡¢¹üÈ×ÉÔÄ´¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ¾É¾õ²þÁ±¤Î¥µ¥Ýー¥È
¡¦¿´¿È¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë°é»ùÉéÃ´´¶¤Î·Ú¸º
¡¦¾ÍèÅª¤Ê¼«¼£ÂÎ¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ
¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒCoNCa ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ÇîÇ·¤è¤ê
»º¸å¤Ï¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¤Î²óÉü¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¸ÉÆÈ¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SOCO¤Ï¤½¤ó¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Ë¡È¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë»þ´Ö¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¿çÌ²¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÎÎ°è¤ÇËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ù¥Ã¥ÉÍÍ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»º¸å¥ê¥«¥Ð¥êー¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»º¸å½÷À¤Î²óÉü¤ò»Ù¤¨¤ëÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢¶¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ã¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ù¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èËÜÉô ÂçÄÐÊþ»Ò ÍÍ
»º¸å¤Î½÷À¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿çÌ²ÉÔÂ¤ä¿ÈÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢CoNCaÍÍ¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼Â¾ÚÄ´ººÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿çÌ²¤È¿ÈÂÎ¥ê¥«¥Ð¥êー¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢»º¸å½÷À¤Î²óÉü¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë»º¸å½÷À¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÃCoNCa¤Î¼èÁÈ¤à¼Ò²ñ²ÝÂê
±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖSOCO¡×¤Ï¡¢½Ð»º¸å¤Î¿ÈÂÎÉÔÄ´¤ä¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»º¸å½÷À¤¬»º¸å¤¦¤Ä¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÉÔÂ¤ä»þ´ÖÅªÀ©Ìó¤Ë¤è¤ê½½Ê¬¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤ò¤Ï¤¸¤áÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿ÈÂÎ¥ê¥«¥Ð¥êー¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡£½÷À¤¬¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿´¿È¤ò²óÉü¤·¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤ä°é»ù¤òÁ°¸þ¤¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒCoNCa¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿ÍÀ¸¤ÎÊÑ²½¤òÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCoNCa¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º¸å½÷À¤Î¥µ¥Ýー¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥«¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡ÖSOCO¡×¤ä»º¸å¥ê¥«¥Ð¥êー¥¬¥¤¥É¸¡Äê¹ÖºÂ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ã²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCoNCa
ÂåÉ½¡§°ËÆ£ ÇîÇ·
½êºßÃÏ¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2ÃúÌÜ10-1 Åìµþ¸òÄÌ²ñ´Û6F
ÀßÎ©¡§2024Ç¯6·î18Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§£±.»º¸å½÷À¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥«¥Ð¥êー¤È¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖSOCO¡Êhttps://soco-of¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ficial.jp/¡Ë¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².»º¸å¥ê¥«¥Ð¥êー¥¬¥¤¥É¸¡Äê¹ÖºÂ(https://socoashdddvskjdsd.my.canva.site/soco)¤Î±¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.´ë¶È¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸ÊÌ·ò¹¯²ÝÂê»Ù±ç
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://CoNCa.jp/
¥áー¥ë¡§info@CoNCa.jp