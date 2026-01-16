¡Ú¼èºà°ÆÆâ¡Û¿´¤ÇÍÙ¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç·Ò¤¬¤ì¤ë¡£¾ã³²¼ÔÏÈ¤Î¤Ê¤¤À¤³¦Âç²ñ¡£
Dance World Cup Japan¡ÊÂåÉ½¡§Åì³¤ÎÓ¤Þ¤æÈþ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¶¥µ»Âç²ñ¡Ö¥À¥ó¥¹¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¥ïー¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¾ðÇ®¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡¢²Ï¹ç ½ã°ì ¥¹¥Ýー¥ÄÄ£Ä¹´±¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦51¥«¹ñ¡¦Ìó8,500¿Í¤¬½¸¤¦¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÏÈ¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£ Á´ÌÕ¡¢¥À¥¦¥ó¾É¡¢ÃÎÅª¾ã³²¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÀ¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢Æ±¤¸¥ëー¥ë¤Ç¥À¥ó¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÀÚ¤Î¶èÊÌ¤Î¤Ê¤¤¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃæÛêÄ«²ÂÁª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¡¢Âç°æÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Î¥À¥ó¥¹»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·´¶ÌµÎÌ¤ÎÃæÛêÄ«²ÂÁª¼ê
É½¾´¼°¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·´î¤ÖÂç°æÏÂ¿¿Áª¼ê
¼«¤é¤â¡Ö²ÄÇ½À¡×¤ò¿®¤¸¤ÆÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿²Ï¹çÄ¹´±¤Ø¡¢°ì¿Í¤ÎÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¤ÇÀ¤³¦¤òÎÞ¤È´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À´î¤Ó¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¤³¦ºÇ¹âÉ¾²Á¤òÆÈÀê¡Û¼çÍ×¥¢¥ïー¥É¤òÆüËÜ¿Í¤¬ÀÊ´¬
´ßÀîÐÒ°Ê¡¢¿ù»³¿ðÎø¡¢ÌîÂ¼²¦²í¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¥À¥ó¥¹Éô¤¬¡¢Âç²ñ¤ÎºÇ¹â±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖºÇÍ¥½¨¡¦Í¥½¨¥À¥ó¥µー¾Þ¡×¤òÂ·¤Ã¤Æ¼õ¾Þ¡£¿ù»³¿ðÎø¤Ï¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Æ¶¯¹ë¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¾¡Íø¡£¸Ä¿Í¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÈÆüËÜ¥À¥ó¥¹³¦¤Î¶µ°é¿å½à¤Î¹â¤µ¤¬À¤³¦1°Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ë¥É¥ì¥óÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î´ßÀîÐÒ°ÊÁª¼ê
¥Á¥ë¥É¥ì¥óÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤Î¿ù»³¿ðÎøÁª¼ê
¥·¥Ë¥¢ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ÎÌîÂ¼²¦²íÁª¼ê
ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¥À¥ó¥¹Éô
¡Ú¡ÖÉ½¸½¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¡×¤ò¼ÂÎÏ¤ÇÂÎ¸½¡Û°ìÈÌÉôÌç¤Ç¤Î²÷µó
ÃæÛêÁª¼ê¡Ê¶â¡Ë¤ÈÂç°æÁª¼ê¡ÊÆ¼¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿Àé¿Í¤È¤¤¤¦½Ð¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Îµ»½Ñ¤È·Ý½ÑÀ¤¬ºÇ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿³ºº°÷¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾Ú¤Ç¤¹¡£°ìÀÚ¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ê¤¤ÅÚÉ¶¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤³¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¡¢É½¸½¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿¤ÎÊ¿Åù¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÀÆðÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¤â¤ÄÃæÛêÄ«²ÂÁª¼ê
ÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿´ËµÞ¤Î¤¢¤ë±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç°æÏÂ¿¿Áª¼ê
¡Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¤Îî°íð¡Û²Ï¹çÄ¹´±¤È¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂÐÏÃ
¼«¤é¤â¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿²Ï¹çÄ¹´±¡£Ä¹´±¤¬¡¢Á´ÌÕ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ìÈÌ¤ÎÉô¤ÇÀ¤³¦3°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÀÂç°æÁª¼ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¦Ê¸²½·Ý½Ñ³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·ー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ä©Àï¡Û2026Ç¯Âç²ñ¤Ï¥À¥Ö¥ê¥ó¤¬ÉñÂæ
Ë¬ÌäÅöÆü¤â¡¢2026Ç¯Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥Ç¥ªÍ½Áª¤¬Á´¹ñ¤Ç¿Ê¹ÔÃæ¡£À¤³¦°ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Öº£¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤òÄ¹´±¤ØÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÍ½Áª¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï1·î31Æü¡£
7·î8Æü¤«¤é18Æü¤Ë¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ë¤Æ¥ïー¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎò»ËÅª²÷µó¡Û¥À¥ó¥¹¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂåÉ½¡¢²Ï¹ç½ã°ì¥¹¥Ýー¥ÄÄ£Ä¹´±¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤¬·èÄê
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=zsOEYXiBKlg ]
https://youtu.be/zsOEYXiBKlg
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥À¥ó¥¹Âç²ñ¡Ö¥À¥ó¥¹¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÎÍÍ»Ò¡£ÉñÂæ¾å¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤Ï°µ´¬¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥ìー¥É¤ÎÍÍ»Ò¡£Íá°á¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼Â»Ü³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë 15:10 ～ 15:40
¾ì½ê¡§¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¡ÊÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊÆâ¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
ÃæÛê Ä«²Â¡Ê¥À¥¦¥ó¾É¤È¤·¤Æ°ìÈÌÉôÌçÀ¤³¦½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¡Ë
Âç°æ ÏÂ¿¿¡ÊÁ´ÌÕ¡¦¼Ö°Ø»Ò¡¦ÃÎÅª¾ã³²¤Ç°ìÈÌÉôÌçÀ¤³¦½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¡Ë
´ßÀî ÐÒ°Ê¡¦¿ù»³ ¿ðÎø¡¦ÌîÂ¼ ²¦²í¡ÊÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨¡¦Í¥½¨¥À¥ó¥µー¾Þ¡¦¶â¥á¥À¥ëÂ¾¡Ë
°ÂÌî ´õºé¡Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー ¶ä¥á¥À¥ë¡Ë
ÇòÀî Çµ°¦¡Ê¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹À¤³¦5°Ì¡Ë
Áê½¡ ÍÛ¸þ¡¦Â¼Àî Ç«¡Ê¥Á¥ë¥É¥ì¥óÉôÌç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
Åì³¤ÎÓ ¤Þ¤æÈþ¡¡¥À¥ó¥¹¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½
¹â¶¶ ½ÓÆó¡¡ÆüËÜ¥¢¥À¥×¥Æ¥Ã¥É¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡¡¥À¥ó¥¹¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
°æ¾å ¸ÅÅÔ¹á¡¡KOTOKO BALLET ACADEMY ¼çºË¡¡¥À¥ó¥¹¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
ÆâÍÆ¡§¼ÂÀÓÊó¹ð¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢°Ï¤ß¼èºà
¡Ú¼èºà¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Dance World Cup Japan »öÌ³¶É¡ÊÃ´Åö¡§¥·¥ç¥¦¥¸¡Ë
ÅÅÏÃ¡§080-3934-0085 / ¥áー¥ë¡§organizer@dwcjapan.com
¥À¥ó¥¹¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡https://www.dwcjapan.com