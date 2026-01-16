MINA¤¬MISAMO¤Î¿·¶Ê¡ÖConfetti¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤òÃåÍÑ
2026Ç¯1·î¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¡¢TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëMINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¤¬MISAMO¤ÎJAPAN 1st ALBUM¡ØPLAY¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖConfetti¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Æ¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2026Ç¯½Õ²Æ ¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥É¥ì¥¹¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡¢Ì¤Íè¤Î¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤ÎÀ¤³¦¤òÉñ¤¦¡È¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¡¢±ê¤Ë·²¤¬¤ëÄ³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥ê¥Ö¥ê¡ÊColibri¡Ë¡×¥¹¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥·¥åー¥º¡¢ÏÓ¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥¹¥Õ¥£¥¢¡ÊFENDI Sphere¡Ë¡×¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
MINA¤Ïº£²ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÇÀ©ºî¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤Ê»Ü¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤Î»£±Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£