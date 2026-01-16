¿·Ç¯¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¥µ¥Ýー¥È¡ª24²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë6½µ´Ö½¸Ãæ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖTraining Camp (¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×)¡×¤ò2026Ç¯2·î2Æü (·î) ¤è¤ê³«ºÅ
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÈÁ´¿È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê45Ê¬´Ö¤Î¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUBX JAPAN¤Ï¡¢6½µ´Ö½¸Ãæ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖTraining Camp (¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×)¡×¤ò2026Ç¯2·î2Æü (·î) ¤«¤é2026Ç¯3·î15Æü (Æü) ¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥³ー¥Á¤äÃç´Ö¤È¶¦¤ËÄ©¤à6½µ´Ö¸ÂÄê¤ÎËÜµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦6½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸å¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤È¡¢¿·Ç¯¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¡ÖA Stronger You (¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢ÌÀÆü¤òÊÑ¤¨¤ë¡£)¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤ÈÌÜÉ¸ÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 24²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë Training Camp ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
1. ºÇ¿·¤Î¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹µ¡´ï¤òÆ³Æþ
¥³¥ó¥»¥×¥È2¼ÒÀ½¤ÎÆüËÜ½éÆ³Æþ¡ÖStrength-Erg (¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥¨¥ë¥´)¡×¤ä¡Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥¤¥óµ¡´ï¡×¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿ôÉ´¼ïÎà¤Î¿·¤·¤¤¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
2. ½é¤Î¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥Æ¥¹¥È¤ò´Þ¤à¿·¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥Æ¥¹¥È¡×¤òÆ³Æþ¡£½¾Íè¤Î¿´ÇÙ»ýµ×ÎÏ¤ä¶Ú»ýµ×ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ÚÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¿·¤·¤¤¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò¼ïÌÜÀßÄê¤·¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê¿ÊÄ½Â¬Äê¤ÈÃ£À®´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×Á°¸å¤Ç¤É¤ì¤À¤±±¿Æ°Ç½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤«¤òÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¤â¤Î¡£
3. ¹ë²Ú¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¾ÞÅµ¡ÖChoose Your Adventure¡×
ÃË½÷³Æ1Ì¾¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¡¢Climbing Mountains¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖChoose Your Adventure (Áª¤Ù¤ëËÁ¸±)¡×ÂÎ¸³ (Áí³Û10,000¹ë¥É¥ëÁêÅö¡§ÆüËÜ±ß¤ÇÌó100Ëü±ßÁêÅö) ¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ä¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¥¢¥Þ¥¾¥óÃµ¸¡¤Ê¤É¡¢144¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤é¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ëÌ´¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÄ©Àï°ÕÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
Training Camp¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÊÊâ¤ò·×Â¬¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È³Ú¤·¤¯¶¥¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¾ðÊó
Êç ½¸ ´ü ´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü (ÅÚ) ～ 2026Ç¯2·î1Æü (Æü)
³« ºÅ ´ü ´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü (·î) ～ 2026Ç¯3·î15Æü (Æü)
É½¾´¼ÔÈ¯É½¡§2026Ç¯3·î23Æü (·î) ～ 2026Ç¯3·î29Æü (Æü)
¢£ »²²Ã»ñ³Ê
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥á¥ó¥Ðー¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Training Camp ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Ë¤´Æþ²ñ¤ÎÊý
¼õ¡¡ÉÕ¡§UBX³ÆÅ¹ÊÞ
¢¨Êç½¸´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢ÂÎÁÈÀ®Â¬Äê¤Î¼Â»Ü¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£ Training Camp ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×
ÍøÍÑ´ü´Ö¡§ºÇÂç10½µ´Ö ¢¨ 2026Ç¯1·î10Æü (ÅÚ) ～ 2026Ç¯3·î22Æü (Æü)
ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡§16ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷
»²²ÃÈñÍÑ¡§\39,800 (ÀÇ¹þ)
ÆÃ¡¡¡¡Åµ¡§UBX¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥°¥íー¥Ö¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¿´Çï·× Myzone MZ-1¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUBX JAPAN
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ê¿ËÜÄ¾¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º1-3-11 ¥Ë¥åー¼Ç±º¥Ó¥ë1F
URL ¡§ https://promo.ubxtraining.co.jp
