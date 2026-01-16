¡Ú¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ÛÅì³¤ÃÏ¶èºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥Ö¥µー¥¥Ã¥È¡ÖTIGET presents SAKAE SP-RING 2026¡×
ËèÇ¯6·î¤ËÌ¾¸Å²°¤ÎFM¥é¥¸¥ª¶É ZIP-FM¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÅì³¤ÃÏ¶èºÇÂçµé¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¥µー¥¥Ã¥È¡ÖSAKAE SP-RING¡×¡£
º£Ç¯¤â¡¢6·î6Æü(ÅÚ)¡¢7Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ì¾¸Å²° ±É¡¦¿·±É°ìÂÓ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë300ÁÈ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¡Ö¤È¤â¡×¤¬Ã´Åö¡£SAKAE SP-RING¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇ®¶¸¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¾ðÇ®Åª¤Ë¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë´ÑµÒ¤¬ÌöÆ°´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¥µ¥«¥¹¥×20¼þÇ¯¡ª20Ç¯ÌÜ¤Î¥µ¥«¥¹¥×¤â¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¦ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¤È¤â(¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー)
Ê¡²¬½Ð¿È¡¦ºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£
¡ÖÆü¾ï¤òÍ·¤Ó¿´¤Ç¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÇºÌ¤êË¤«¤Ê³¨¤òÉÁ¤¯¡£
¹¹ð¡¢»¨»ï¤ÎÁÞ³¨¡¢MV¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤êÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´¤ÈÁÛÁüÎÏ¤òÉð´ï¤ËÆü¾ï¤Ë¤½¤Ã¤ÈºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ëºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¡§@tomoooo_32
¡ÖTIGET presents SAKAE SP-RING 2026¡× ³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯6·î6Æü(ÅÚ)¡¦7Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§DIAMOND HALL / NAGOYA ReNY limited / NAGOYA CLUB QUATTRO / RAD HALL / SPADE BOX / HOLIDAY NEXT NAGOYA/ RAD NINE / ¿·±É¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é / R.A.D / RAD SEVEN / CLUB ROCK'N'ROLL / Live & Lounge Vio / TIGHT ROPE / CIRCUS / HeartLand / CLOVER HOUSE / sunset BLUE / NSM EVENT HALL and more¡Ä
½Ð±é¡§¹ç·×300ÁÈ°Ê¾å¤¬½Ð±éÍ½Äê
¼çºÅ¡§ZIP-FM / SAKAE SP-RING»öÌ³¶É
¸å±ç¡§Ì¾¸Å²°»Ô
´§¶¨»¿¡§TIGET
¶¨ÎÏ¡§Ì¾¸Å²°¥¹¥¯ー¥ë¥ª¥Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡õ¥À¥ó¥¹ÀìÌç³Ø¹» / 21À¤µª¥¢¥«¥Ç¥á¥¤¥¢ÀìÌç³Ø¹»Ì¾¸Å²°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Ä¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー / FM802
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»: ZIP-FM 052-972-0778¡ÊÊ¿Æü 10:00-18:00¡Ë
OFFICIAL WEB¡§http://sakaespring.com/
X¡§@SAKAE_SPRING(https://x.com/SAKAE_SPRING)
Instagram¡§@sakae_spring(https://www.instagram.com/sakae_spring)
LINE¡§https://page.line.me/sakae_spring?openQrModal=true
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥«¥¹¥× #¥µ¥«¥¹¥×2026
¡ÖZIP-FM¡×¤È¤Ï
1993Ç¯10·î³«¶É¤Î°¦ÃÎ¸©¤òÃæ¿´¤ËÅì³¤ÃÏ¶è¤òÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë»ý¤ÄFM¶É¡Ê¼þÇÈ¿ôÌ¾¸Å²°77.8MHz/Ë¶¶ 77.1MHz¡Ë¡£³«¶É°ÊÍè¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹âÄ°¼èÎ¨¤ò³ÍÆÀ¡¢Á´Ç¯Îð¤Ç¤âÅì³¤ÃÏ¶èNO.1¤ÎÄ°¼èÎ¨¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
OFFICIAL WEB¡§https://zip-fm.co.jp/
Instagram¡§@zipfm77.8(https://www.instagram.com/zipfm77.8/)
X¡§@zip_special(https://x.com/zip_special)
¡ÖTIGET¡×¤È¤Ï
TIGET¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥âー¥¿ー¡¢À©ºî²ñ¼Ò¡¢²ñ¾ì¡¦»ÜÀß¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Þ¤Ç20,000ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¼çºÅ¼Ô¤È50Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¡¢´éÇ§¾Ú¥Á¥±¥Ã¥Èµ¡Ç½¡¢Äê²Á¥ê¥»ー¥ëµ¡Ç½¤Ê¤ÉËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥ºÈÎÇä¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¼¡À¤Âå¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¶È³¦¤ÎDX¤È¼ý±×³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£