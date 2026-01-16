¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡×¤È¡ÖROUND1¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´15Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó


2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¤è¤êROUND£±¤Ë¤Æ¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡ßROUND1 ¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡ßROUND1 ¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×


³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)～2026Ç¯5·î6Æü(¿å¡¦½Ë)


³«ºÅ¾ì½ê¡§ROUND1 ³ÆÅ¹ÊÞ¡¡¢¨¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ºÅöÅ¹ÊÞ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢§¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡ßROUND1 ¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È


https://www.round1.co.jp/collaboration/persona3_reload/index.html


·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢£¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯

Á´¹ñ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°97Å¹ÊÞ¡¢¥«¥é¥ª¥±92Å¹ÊÞ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã54Å¹ÊÞ¡¢¥Ó¥ê¥äー¥É46Å¹ÊÞ¡¢¥Àー¥Ä74Å¹ÊÞ¤Ç¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£








¢£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー

Á´¹ñ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤È¥«¥é¥ª¥±92Å¹ÊÞ¤Ç¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ãÊ»ÀßÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤È¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥¢¥¤¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ºî¤ì¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£












¢£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥¨¥­¥µ¥¤¥¿

Á´¹ñ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°97Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥¹¥³¥¢É½¼¨¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤ÎÉ½¼¨±é½Ð¤ò¥³¥é¥Ü»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤´ÍøÍÑ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢£¥³¥é¥Ü¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥²ー¥à

3·î1Æü(Æü)～3·î31Æü(²Ð)´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°97Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É ¥³¥é¥Ü¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥²ー¥à¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


´ü´ÖÃæ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥²ー¥à¤¬¡¢¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¤ÎÅÐ¾ì¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥¢¥¤¥®¥¹¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£




¢£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥¹¥³¥¢ÅÐÏ¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó

Á´¹ñ¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°97Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥¹¥³¥¢ÅÐÏ¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


Ï¢Â³¤·¤¿2¥²ー¥à¤Î¹ç·×¥¹¥³¥¢¤¬¡¢ÃËÀ­¡§180¥Ô¥ó°Ê¾å¡¢½÷À­¡§150¥Ô¥ó°Ê¾å¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¾ÞÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢£¥³¥é¥Ü¥ëー¥à

ÃÓÂÞÅ¹¡¦ÇßÅÄÅ¹¡¦ÃæÀî1¹æÀþÅ¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡×¤ÎÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥¯¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¤Ï¸¶Â§Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤¬¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¤´Í½ÌóÍøÍÑ¤ÎÊý¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£








¢£Rism¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à

Á´¹ñ97Å¹ÊÞ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥Èµ¡¤Ë¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡×ÆÃÊÌ¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¢£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÈÎÇä

ÃÓÂÞÅ¹¡¦ÇßÅÄÅ¹¡¦Àé¼ïÅ¹¡¦Ä´ÉÛ±ØÁ°Å¹¡¦Ä®ÅÄ¥¸¥ç¥ë¥ÊÅ¹¤Î5Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢£¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È

Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È99Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥×¥é¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ë500±ß°Ê¾åÏ¢Â³ÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¾ÞÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢£¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä

ÃÓÂÞÅ¹¡¦ÇßÅÄÅ¹¡¦Àé¼ïÅ¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


1²ñ·×Ãæ¡¢¹ØÆþ¶â³Û2,000±ß¤´¤È¤ËÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢£SNS¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó

¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³ºÅöÅê¹Æ¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¡¢ÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¾ÜºÙ¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥óLIVE¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://twitter.com/round1_fanevent


―――――――――――――――


(C)ATLUS. (C)SEGA.




¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó


½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆñÇÈ5ÃúÌÜ1ÈÖ60¹æ¤Ê¤ó¤Ð¥¹¥«¥¤¥ª23F ÂåÉ½¼Ô¡§Àî¸ý ±Ñ»Ì


ÀßÎ©¡§2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë4·î6Æü


URL¡§http://www.round1.co.jp