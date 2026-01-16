¡ÚÊç½¸³«»Ï¡ÛºÇÂç200Ëü±ß»Ù±ç¡¦GPUÌµ½þÄó¶¡¡ÖTUSIDEµ¯¶È²ÃÂ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×2026Ç¯ÅÙºÎÂò¼ÔÊç½¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿À³Úºä1ÃúÌÜ3ÈÖÃÏ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÒ´ó Íµ»Ô¡Ë¤Ï¡¢Âç³ØÈ¯¤Î¸¦µæ¥·ー¥º¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ª¤è¤Ó¹âÅÙµ»½Ñ¤Î»ö¶È²½»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTUSIDEµ¯¶È²ÃÂ®¥×¥í¥°¥é¥à - TUSIDE Entrepreneur Acceleration Program¡Ê°Ê²¼¡¢TUSIDE EAP¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎºÎÂò¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¡¢»ö¶È²½»Ù±ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡¢PoC»ñ¶âµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¯¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÂÌ³Åª»Ù±ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.the-crosspoint.com/tuside-eap
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÌÜÅª¡¦ÇØ·Ê
¡¡ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Âç³ØÈ¯¤Î¸¦µæ¥·ー¥º¤ä¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ö¶È²½¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¸«¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¼ÂÁ©µ¡²ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖTUSIDE EAP¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡¢»ö¶È·×²è¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡¢¼Â¾Ú¡¦»Ô¾ì¸¡¾Ú¤Îµ¡²ñÄó¶¡¡¢Åê»ñ²È¤ä»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¯¶ÈÁ°¡¦µ¯¶È½é´ü¤Î¸¦µæ¼Ô¤äµ¯¶È²È¤¬Í¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
¡¡¡ÖTUSIDEµ¯¶È²ÃÂ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢¹âÀÇ½GPU¥µー¥Ðー¡ÊNVIDIA RTX 6000 Ada¡Ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000058027.html)¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢ÀèÃ¼²Ê³ØÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿»Ù±ç¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÂò¼Ô¤Ë¤Ï¡¢»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×ºîÀ®¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¡ÊPoC¡Ë¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂç200Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ÊNon-Equity / ³ô¼°¼èÆÀ¤Ê¤·¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ö¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ä²Ê³Øµ»½Ñ·×»»¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖGPU¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ðー¡×¤ÎÌµ½þÍøÍÑÏÈ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨GPU¥µー¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëGPU¥µー¥ÐーÄó¶¡´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥ì¥¾¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½ÐÅµ¡§PR TIMES¡Ë
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ
£±.»öÁ°²ÝÂê¡Êe-learning¡¢»ö¶È·×²èºöÄê¡Ë
£².¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¹ÖµÁ
£³.¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°
£´.GPU¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥ÐーÌµ½þÍøÍÑ¡ÊNVIDIA RTX 6000 Ada¡Ë
£µ.µ»½Ñ¡¦ÀìÌçÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ
£¶.¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È
£·.¶¨¶ÈÀè¾Ò²ð¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³»Ù±ç¡¢ÈñÍÑ¤Î°ìÉô»Ù±ç
£¸.ÀèÇÚµ¯¶È²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
»Ù±ç´ü´Ö¡§2027Ç¯2·îËö¤Þ¤Ç
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ±þÊç¤ÎÎ®¤ì
01¡§¥¨¥ó¥È¥êー
²¼µ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/uHCaHiY1ryx3L7Bg9
±þÊçÄùÀÚ ¡§ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
02¡§½ñÎà¿³ºº
Êç½¸Í×·ï¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¡¢»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ª¤è¤Ó°ÕÍßÅù¤òÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤·¤Þ¤¹¡£
03¡§¥×¥í¥°¥é¥à³«»Ï
¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¤ÎÄó¶¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¡¢¹ÖµÁ¡¢¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ »Ù±çÂÐ¾Ý¼Ô
£±. °ìÈÌ¼Ò²ñ¿Í¡¢¶µ¿¦°÷¡¢³ØÀ¸¡£
¡¡ ¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ê¢¨1¡Ë¡¢Ë¡¿ÍÅÐµÁ°¤Î¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£
£². ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆË¡¿Í¤òÀßÎ©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ËË¡¿ÍÅÐµ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ´ûÂ¸Ë¡¿Í¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¤¬¿·¤¿¤ËÊÌË¡¿Í¤òÀßÎ©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸Ë¡¿Í¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¯¿·µ¬ÀßÎ©¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÅö³º¿·µ¬Ë¡¿Í¤òÅìµþÅÔ¤ËËÜÅ¹ÅÐµ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢TUSIDEµ¯¶È²ÃÂ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÁÏ½Ð¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤¬¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÀèÃ¼²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤Î·ú³Ø¤ÎÀº¿À¡ÖÍý³Ø¤ÎÉáµÚ¤ò°Ê¤Æ¹ñ±¿È¯Å¸¤Î´ðÁÃ¤È¤¹¤ë¡×µÚ¤Ó¶µ°é¸¦µæÍýÇ°¡Ö¼«Á³¡¦¿Í´Ö¡¦¼Ò²ñ¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ´ÏÂÅªÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Î²Ê³Ø¤Èµ»½Ñ¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔÇ§Äê¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹¡Öquantum cross point¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Îµ¯¶È²È¤ËÂÐ¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ä³¤³°¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤È¤âÏ¢·È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÒ´ó Íµ»Ô
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://tusim.co.jp/
¢£ ÅìµþÅÔÇ§Äê¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¡Öquantum cross point¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.the-crosspoint.com/
