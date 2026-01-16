MNTSQ¡Ê¥â¥ó¥Æ¥¹¥¥åー¡Ë¡¢Âç¼êË¡Î§»öÌ³½ê´Æ½¤¤Î·ÀÌó½ñ¿÷·¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò2ÇÜ¤Ë³È½¼
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ç°Õ¤ò¥Õ¥§¥¢¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëMNTSQ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÄÃ« Î´Ê¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖMNTSQ CLM¡×Æâ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëMNTSQ¿÷·¿
¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë³È½¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MNTSQ¿÷·¿¤ÏÄ¹Åç¡¦ÂçÌî¡¦¾ï¾¾Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Î´Æ½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤ÊË¡Åª¸¡Æ¤¤òÍ×¤¹¤ë·ÀÌó¤«¤éÆü¾ïÅª¤Ê·ÀÌó¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³È½¼¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼ÂÌ³¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÇº¤ß¤ä¡¢ÆÃ¤Ëµ¯°Æ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯ÀìÌçÅª¤Ê·ÀÌó¤Ê¤É¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MNTSQ¿÷·¿¤Î³èÍÑ¥á¥ê¥Ã¥È
£±.¥¼¥í¤«¤é¤Î·ÀÌóºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤ò²ò¾Ã
¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê´Æ½¤¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÀÌó½ñ¤Î¹½À®¤äÉ½¸½¤Î¸¡Æ¤»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¡¢µ¯°Æ¤«¤éÄù·ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
£².²òÀâÉÕ¤¤ÇË¡Ì³È½ÃÇ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È
MNTSQ¿÷·¿¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾òÊ¸¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ò¹à¤Î°Õ¿Þ¤ä½¤Àµ»þ¤ÎÎ±°ÕÅÀ¤òµ¤·¤¿ºîÀ®¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê²òÀâ¡Ë¤òÊ»µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Ì³·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Ã´Åö¼Ô¤Ç¤â¡¢º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Å¬ÀÚ¤Ê·ÀÌóºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.¥È¥Ã¥×¥íー¥Õ¥¡ー¥à´ð½à¤ÎË¡Ì³¶ÈÌ³É¸½à²½
ºÇ¿·¤ÎË¡Îá¤Ë½àµò¤·¤¿¿÷·¿¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È´¤±Ï³¤ì¤ä¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¼Ò°ì³ç¤ÇºÇ¿·¿÷·¿¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
MNTSQ CLM¡ÊContract Lifecycle Management¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¤«¤é¿³ºº¡¦Äù·ë¡¦´ÉÍý¡¦¤½¤·¤Æ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡ÊÃÎ¸«¡Ë²½¤Þ¤Ç¡¢·ÀÌó¶ÈÌ³¤Î°ìÏ¢¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¡¢AI¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ë¡Ì³Éô¤«¤é»ö¶ÈÉô¤Þ¤Ç¡¢Á´¼ÒÅª¤ÊÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È¥¹¥Ôー¥É¤Î¸þ¾å¤È¶¯¸Ç¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
https://mntsq.co.jp/product
MNTSQ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MNTSQ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ç°Õ¤ò¥Õ¥§¥¢¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2018Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥íー¥Õ¥¡ー¥à3¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢¡ÖMNTSQ CLM¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖMNTSQ AI·ÀÌó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ³×¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ç°Õ¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¦°ì½Ö¤Ç¡¦¥Õ¥§¥¢¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¡¢MNTSQ¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§MNTSQ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥â¥ó¥Æ¥¹¥¥åー¡Ë
ÀßÎ©Æü¡§2018Ç¯11·î14Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤£±ÃúÌÜ8-10 À²³¤¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥È¥ê¥È¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ïーXÅï 4F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÈÄÃ« Î´Ê¿
URL¡§https://mntsq.co.jp