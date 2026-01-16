¡Ú2025Ç¯²¼È¾´ü¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û»ëÄ°¿ôNo.1¤Ï¡ØÌ¼¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ëemole³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ß·Â¼Ä¾Æ»¡¢°Ê²¼¡¢emole¡Ë¤Ï¡¢¡ÖBUMP¡×¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯²¼È¾´ü¡Ê2025Ç¯7·î1Æü～12·î31Æü¡Ë¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥È¥Ã¥×5¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¿ôÂè1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡ØÌ¼¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢ËÜÆü¤è¤ê1·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Æ±ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´ÏÃÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨°ìÉô¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¡£
¢£2025Ç¯²¼È¾´ü¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖBUMP¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¡¦ÆüËÜÈ¯¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡£1ÏÃ1Ê¬～3Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡×¤Ê¤É¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø»þ´Ö¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ZÀ¤Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç¡¢Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï300Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢BUMP¾å¤Ç2025Ç¯²¼È¾´ü¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤«¤é»ëÄ°¿ô¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦½¸·×´ü´Ö¡§ 2025Ç¯7·î1Æü～2025Ç¯12·î31Æü
¡¦ÂÐ¾Ý¡§ ¾åµ´ü´Ö¤Ë¡ÖBUMP¡×¤ÇÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ
¡¦»ØÉ¸¡§ ¥É¥é¥Þ¤ò»ëÄ°¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¥æー¥¶ー¿ô
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì
£±°Ì¡§¡ØÌ¼¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù
£²°Ì¡§¡Ø¥×¥íÈà½÷¤Î¾ò·ï£³¡Ù
£³°Ì¡§¡Ø¥é¥¦¥ó¥¸¾î¤ÎËÜ»ØµÒ¡Ù
£´°Ì¡§¡ØÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù
£µ°Ì¡§¡Ø¶Ë°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ËÀ©ºÛ¤ò¡Ù
ÄË²÷¤µ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤¬»Ù»ý¤ò³ÈÂç
¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¡×¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¿ÍÊª¤ä¾õ¶·¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÄË²÷¤Ê·Á¤ÇÊó¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤Ç¤¹¡£´«Á±Ä¨°¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¶¯¤¤ËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ê¤ª¹â¤¤¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤è¤ê¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤¿¼Ò²ñÅª¥Æー¥Þ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤¤¤¸¤á¤ä²ÈÄí¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ç½Å¤¤ÌäÂê¤ò¼´¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ä³ëÆ£¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ëÁÖ²÷´¶¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÊª¸ì¤¬Âç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Îø°¦¤äÉÔÎÑ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Éü½²¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¯Í×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬Åö»ö¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤ë»ëÅÀ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤äË×Æþ´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë·ëËö¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÉÁ¤¯¼Ò²ñÇÉ¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£TOP5ºîÉÊ¾ÜºÙ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â
1°Ì ¡ØÌ¼¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù(https://lp.bump.studio/rZEvT80i/musumegaiijimewoshiteimashita)
¡Ö¤â¤·¤â²æ¤¬»Ò¤¬¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦°¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¹¬¤»¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¡¦²ÃÆà»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¡£"Ì¼¤Î°¦¡Ê¤Þ¤Ê¡Ë¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¤·¤Æ¤ë"¤È¤¤¤¦¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÃÎ¤é¤»¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ»Ò¤Ç¼ÕºáË¬Ìä¤¹¤ë¤â¡¢Èï³²¼Ô¤Î¾®½Õ¤ÏÉÔÅÐ¹»¤¬Â³¤¯¡£ ¤ä¤¬¤ÆSNS¾å¤Ë"²Ã³²¼Ô¡¦ÀÖÌÚ°¦"¤ÎÌ¾¤¬»¯¤µ¤ì³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡×¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£²áµî¤Ë¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿²ÃÆà»Ò¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤Î¿Æ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô²ñ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¿¿¼Â¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿―¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤ÆÌ¼¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤ë¤Ù¤¡Ä¡©¡×
²ò·è¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦²ÈÂ²¤¬Áª¤ó¤ÀÁªÂò¤Ï―¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/117_1_703dbb1b1252324c86553a0ce7f1db90.jpg?v=202601161222 ]
¡ã¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°1°ÌµÇ°¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¡¢Á´ÏÃÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¤òµÇ°¤·¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11¡§59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ËÜºîÉÊ¤òÌµÎÁ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡×ÂÐ¾Ý¤ò´Þ¤à¡Ë¡£
¡¦´ü´Ö¡§1/16 12:00~2026Ç¯1·î30Æü 11:59
¡¦ÆâÍÆ¡§1～8ÏÃ¤ò¡ÖÌµÎÁ¡×¤Ç¸ø³«
9～30ÏÃ¤ò¡ÖÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ / CM¤ÇÌµÎÁ / ²Ý¶â¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¡ÊÁ´30ÏÃ¡Ë
(*1) 1Æü¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÏÃ¿ô¤Ë¾å¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
2°Ì ¡Ø¥×¥íÈà½÷¤Î¾ò·ï£³¡Ù(https://lp.bump.studio/rZEvT80i/prokanojonojouken3)
¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿·¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇÈ´ÖÍ´´õ¤Ï¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦º£ÌîÎÃ²ð¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤éÇÈ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤¬¤¤¤¤¡×―¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÍ´´õ¤ÎÁ°¤Ë¡¢²ñ°÷À©¥Ðー¡Ö¡Ü¦Á¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Èþ½÷¡¦¶×²»¤¬¸½¤ì¤ë¡£ ¡Ö¥×¥íÈà½÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©¡× ·ÝÇ½¿Í¤È·ëº§¤·¤¿°ìÈÌ½÷À¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¶×²»¡£Èà½÷¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢Í´´õ¤ÏÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£È±·¿¤òÊÑ¤¨¡¢Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò³Ø¤Ó¡¢½÷Í¥¤Î¿·Æ£Ê¸¹á¤ËÀÜ¶á¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÎÃ²ð¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¡£ ¡ÖÎÉ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÃ²ð¤Î¿´¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤¹¤ëÍ´´õ¡£¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤¿Æó¿Í¤¤ê¤Î¥Çー¥È¡£Ì´¸«¿´ÃÏ¤ÎÍ´´õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÄ«¡¢½µ´©»ï¤Ë¾×·â¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬―¡£
¡Ú½Ð±é¡Û»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯ ºù°æÎè¹á ¾®µÜÍþ±û Î¤¡¹²Â ÆâÆ£½¨°ìÏº
¡Ú´ÆÆÄ¡Û²®ñ¥ÂÀÏº
¡Ú¸¶ºî¡Û¡Ö¥×¥íÈà½÷¤Î¾ò·ï ·ÝÇ½¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤½÷¤¿¤Á¡× hina/acca¡Ê¥¼¥Î¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë WEB¥µ¥¤¥È¡Ö¥¼¥Î¥óÊÔ½¸Éô¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ
3°Ì ¡Ø¥é¥¦¥ó¥¸¾î¤ÎËÜ»ØµÒ¡Ù(https://lp.bump.studio/rZEvT80i/raunjijounohonshikyaku)
·ÝÇ½¿Í¸æÍÑÃ£¡¢À¾ËãÉÛ²ñ°÷À©¹âµé¥é¥¦¥ó¥¸¡£½÷¤âÃË¤â°ì°®¤ê¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤ª¶â¤¬Á´¤Æ¤Î¾ì¡£Ìë¤Î¼Ò¸ò¾ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤µÒ¤òÁÀ¤Ã¤¿½÷¤¿¤Á¤ÎÀï¾ì¡£º£Ìë¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥á¥ó¥º¥¢¥¤¥É¥ëÁðÂ¼Éöー¡£Èà¤ò½ä¤ê£³¿Í¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¾î¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¹Á¶è½÷»Ò¡¦¥â¥â¥³¡¢»ØÌ¾ËÜ¿ôNo.1¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¥Ò¥È¥ß¡¢¤½¤·¤ÆÁðÂ¼Éö¿ä¤·¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¥Ê¥Î¥«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ÈÍßË¾¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¡¢¾ðÊóÀï¡¢¿´ÍýÀï¡¢¤½¤·¤ÆÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê´ñºö¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÁÔÀä¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ªÉö¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡©¤³¤Î¾ì¤òÀ©¤·¡¢Éö¤ò¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡ª¡©¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¾î¤¿¤Á¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬º£¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë--
¡Ú½Ð±é¡Û ÂçÏÂÅÄÆîÆá ²¼µþ·Ä»Ò µÜºê¤¢¤ß¤µ ÁÒ¿ÜÞ«
¡Ú´ÆÆÄ¡Û ¤Î¤à¤é¤Ê¤ª
¡ÚµÓËÜ¡Û ËþÅÍ¤ê¤ç¤¦ ¡Ú¼çÂê²Î¡Û ¥Üー¥«¥ë¤Þ¤¤¡Ö¾¡ÍøÀë¸À¡×
4°Ì ¡ØÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù(https://lp.bump.studio/rZEvT80i/toshishitacheryboikunnihonrousaretemasu)
Îø°¦¥Æ¥¯¤Ë¼«¿®¥¢¥ê¤Êº£°æ²ÖÎø¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Îø¤Î¥»¥ª¥êー¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Ç¯²¼ÃË»Ò¡¦Æ²Á°ÄëÅÔ¡£¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤¿Ìë¤Ë¶öÁ³¥é¥Ö¥Û¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÎÙ¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡ª¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ëÃæ¡¢ÄëÅÔ¤Ï²ÖÎø¤¬½éÎø¤Î¥Ò¥È¤«¤â¤Èµ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¡£¥»¥Õ¥ì¤ÎÅÐ¾ì¤ä»°³Ñ´Ø·¸¤ÎÍ½´¶¤â´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢²ÖÎø¤ÎÎø¿´¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤Ø¡£¤³¤¸¤é¤»Âç¿Í½÷»Ò¤È¥Ô¥å¥¢¤¹¤®Æ¸Äç¤¯¤ó¤Î¡¢¤¸¤ì¥¥å¥óÇ¯¤Îº¹¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡Ú½Ð±é¡Û ¾¾ÀîÀ± Âçµ×ÊÝÇÈÎ±
¡Ú´ÆÆÄ¡Û ¾®¿¹Íµ¸Ê ¡ÚµÓËÜ¡Û °ÀÅç¿ð´Ý
¡Ú¸¶ºî¡Û ¡ØÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡ÊLOCKER ROOM¡Ë
¡Ú¼çÂê²Î¡Û GANG PARADE¡ÖÌµÍýÌµÍý¤¤â¤¤¡× (WARNER MUSIC JAPAN)
¡ÚÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û ³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥°¥ì¥¹
5°Ì ¡Ø¶Ë°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ËÀ©ºÛ¤ò¡Ù(https://lp.bump.studio/rZEvT80i/gokuakuinfuruensaaniseisaio)
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー²ñ¼Ò¡ÖYabee¡×¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡¢ÃÏÌ£¤Ê¿·Æþ¼Ò°÷¡¦ÍÕÆçºé»Ò(¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô£±¿Í)¤Ï¡¢ ÀèÇÚ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÀéÎ¤¡Ê¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô500Ëü¡Ë¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ìµÔ¤á¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·ºé»Ò¤Ë¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÈà½÷¤ÏÀéÎ¤¤Ë±ê¾å¤µ¤»¤é¤ì¾Ã¤¨¤¿¸µYabee!¼Ò°÷¡¦Éñ¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÁÀâ¤ÎÆ¿Ì¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜºÇ¶¯¤Î¶ËÆ»¤ÎÌ¼¤À¤Ã¤¿¡£¿ÈÊ¬¤ò±£¤·Ëå¤ÎÉü½²¤Î¤¿¤á¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ºé»Ò¤Ï¡¢ºÇ¶¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤È¡¢ºÇ¶¯¶ËÆ»¤Î°Ç¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÀéÎ¤¤¿¤Á¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÜ¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¡¢±ê¾å¤Ë¤Ï±ê¾å¤ò¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¶È³¦¤Î°»ö¤Ë¡¢¿ÎµÁ¤È¶Ú¤ÇÅ´ÄÈ¤ò²¼¤¹¡ªºé»Ò¤ÎÂçÀ©ºÛ·à¤¬¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¡Û ·ªÎÓ Íõ´õ ¤æ¤¤ ¤«¤ì¤ó Æ£ÅÄ ËüÎ¤Æà ÌÚÂ¼ ÍÕ·î Áó°æ ±©²»
¡Ú´ÆÆÄ¡Û Æ¶Æâ ¹¼ù
¡ÚµÓËÜ¡Û Â¼ÅÄ ¿¸Ê¿
¢£BUMP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBUMP¡×¤ÏÁí¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô300Ëü²ó¢¨¤òÄ¶¤¨¤ë1ÏÃ1Ê¬～3Ê¬¤Î¿·¤·¤¤¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡Ù¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1ÏÃ97±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î²Ý¶â¤ä¹¹ð»ëÄ°¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÎÑ¡¦Éü½²¡¢½÷ÀÆ±»Î¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¡¢²¼Ñî¾å¤äÀµÂÎ±£¤·¤È¤¤¤Ã¤¿´«Á±Ä¨°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖBUMP¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¹ðÃÎÍÑ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï40²¯²ó¢¨¤òÄ¶¤¨¡¢ZÀ¤Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¥æー¥¶ー¤Ë»É·ãÅª¤Ê¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯1·î¸½ºß
¡ãBUMP¤Ç¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊÇÛ¿®¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ç¤Ï¡¢BUMP¤òÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹»ö¶È¼Ô¤ä¸Ä¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò»Ù±ç¤·¡¢BUMP¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
emole¤Ï¡¢¡ÖÁÏÂ¤¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Vision¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¼«¤éÀ©ºî¤·¤¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤òBUMP¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤òBUMP¤Ç¤âÇÛ¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¶È²ñ¼Ò¤äÀ©ºî²ñ¼ÒÅù¤ÎË¡¿Í¤ä¸Ä¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://lp.bump.studio/forcreators
¢£emole¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
