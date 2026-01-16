FFG¤Î¸Ä¿Í¸þ¤±¿·¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡Övary¡×¤ÎTV-CM¤¬¸ø³«¡ª¡Ö¥Ð¥êー¤ªÆÀ¤Ê³×Ì¿¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¡×°æ·å¹°·Ã¤µ¤ó¤¬¹ÃÑÉ»Ñ¤Î¡È³×Ì¿²È¡È¤Ë¡ª¡Ö¥Ð¥êー¥«ー¥ÉÅÐ¾ìÊÓ¡×¤Û¤«Á´£³ÊÓ¡¢1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÞÅç µ×¡¢°Ê²¼¡ÖFFG¡×¡Ë¤Ï¡¢»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²¬¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò·§ËÜ¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¤Ë¤ÆÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡Övary¡×¤ÎTV-CM¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥êー¥«ー¥ÉÅÐ¾ìÊÓ¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥Ð¥êÃù¤Þ¤ëÊÓ¡×¡¢¡Ö25ºÐ°Ê²¼¥Ð¥ê¤ªÆÀÊÓ¡×¤ò¡¢
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¥ª¥ó¥¨¥¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
¡¡
¡Övary¡×¤È¤Ï¡©
「vary(バリー)」は、全4コースの会員制「バリープログラム」と、最大20%のポイント還元を受けられるクレジットカード「バリーカード」を組み合わせた新しい金融サービスです。詳細は各銀行のHPをご確認ください。
Ê¡²¬¶ä¹Ô¡Êhttps://www.fukuokabank.co.jp/personal/service/vary/¡Ë
·§ËÜ¶ä¹Ô¡Êhttps://www.kumamotobank.co.jp/personal/service/vary/¡Ë
½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¡Êhttps://www.18shinwabank.co.jp/personal/service/vary/¡Ë
¿·TV-CM ³µÍ×- ¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§
¡Ö¥Ð¥êー¥«ー¥ÉÅÐ¾ìÊÓ¡×¡Ê15ÉÃ¡Ë/Youtube¡§https://youtu.be/jnW6KENREGg
¡¡ ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥Ð¥êÃù¤Þ¤ëÊÓ¡×¡Ê15ÉÃ¡Ë/Youtube¡§https://youtu.be/D4Bm_UqkqN8
¡¡ ¡Ö25ºÐ°Ê²¼¥Ð¥ê¤ªÆÀÊÓ¡×¡Ê15ÉÃ¡Ë/Youtube¡§https://youtu.be/YCT_Z64GcOs
- ½Ð±é¡¡¡¡¡¡¡§°æ·å ¹°·Ã
- ÊüÁ÷ÃÏ°è¡¡¡§Ê¡²¬¸©¡¦·§ËÜ¸©¡¦Ä¹ºê¸©¤ÎÌ±Êü³Æ¶É¤ÇÊü±Ç
- ÊüÁ÷³«»Ï¡¡¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
¿·TV-CM ¥¹¥Èー¥êー
º£²ó¤Î¿·TV-CM¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥êー¤ªÆÀ¤Ê³×Ì¿¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²¼¡¢Á´ÊÓ¤òÄÌ¤·¤Æ½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã¤µ¤ó¤¬¹ÃÑÉ»Ñ¤Î¡Ö³×Ì¿²È¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥êー¥«ー¥ÉÅÐ¾ìÊÓ¡×
¶å½£¤ò¤è¤ê¤æ¤¿¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³×Ì¿²È¤ËÊ±¤·¤¿°æ·å¤µ¤ó¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È°ì½ï¤ËÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CMËÁÆ¬¤Ç¹ÃÑÉ»Ñ¤Î°æ·å¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ð¥ê¤ªÆÀ¤Ê¶å½£¤Ø¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¤æ¤¿¤«¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥ó¥»¥à¡¦ÌöÆ°¤¹¤ë¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØÍ¦¤Þ¤·¤¯±Ç¤ë¹ÃÑÉ»Ñ¤Î°æ·å¤µ¤ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Ð¥êー¤ªÆÀ¤Ê³×Ì¿¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥êー¥«ー¥É¡×¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò¹ð¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥Ð¥êÃù¤Þ¤ëÊÓ¡×
³×Ì¿²È °æ·å¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ë¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Î¤ªÇã¤¤Êª¡¢µÙ·ÆÃæ¤Î¤ªÃë¤´ÈÓ¡¢µ¢ÂðÁ°¤ËÈÕ¸æÈÓ¤òÇã¤¦¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ð¥êー¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¤Ç¡Ö¤è¤ê¤ªÆÀ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×ÂÐ¾ÝÅ¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¸òÄÌ·Ï¥µー¥Ó¥¹¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥êÃù¤Þ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤òÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¼ÀÁö¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç»ÈÌ¿´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö25ºÐ°Ê²¼¥Ð¥ê¤ªÆÀÊÓ¡×
³×Ì¿²È¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Âç³Ø¤òË¬¤ì¤¿°æ·å¤µ¤ó¤¬¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Î³ØÀ¸¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢¥Ð¥êー¥«ー¥É¤¬¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¾ÇÁç´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¿´È¯µ¯¤·¤Æ¡¢»ÈÌ¿´¶¤ËÇ³¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·ー¥ó¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·TV-CM ¡Ö¥Ð¥êー¥«ー¥ÉÅÐ¾ìÊÓ¡×¥¹¥Èー¥êー¥Üー¥É
¥Ð¥ê¤ªÆÀ¤Ê¶å½£¤Ø¡ª
¥Ð¥êー¥«ー¥É¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤â¤¦¡ª
ºÇÂç20¡ó ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡ª
Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¡ª
¥Ð¥êー¤ªÆÀ¤Ê³×Ì¿¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
FFG¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É ¥Ð¥êー¥«ー¥ÉÅÐ¾ì¡£
½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
°æ·å¹°·Ã¡Ê¤¤¤²¤¿ ¤Ò¤í¤¨¡Ë
ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡¢1997Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ø¡£ 2018Ç¯¡Ö¥¼¥¯¥·¥¤¡×11ÂåÌÜCM¥¬ー¥ëÈ´Å§¤Ë¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£21Ç¯¤«¤é¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Åù¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£¸½ºß¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¼ç±é¤ä¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë½Ð±é¡¢26Ç¯1·î1ÆüNetflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×¡¿2·î20Æü·à¾ì¸ø³«¡Ö¶µ¾ì Requiem¡×½éÂôÄÝÌò¤Ë¤Æ½Ð±é¡£
¿·¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡Övary¡×³µÍ×
「vary(バリー)」は、全4コースの会員制「バリープログラム」と、最大20%のポイント還元を受けられるクレジットカード「バリーカード」を組み合わせた新しい金融サービスです。

バリープログラム・バリーカードの申込みやバリーカードの利用額の確認などが福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行のアプリ上でシームレスに完結する、銀行ならではの包括的なサービスになっております。2つのサービスを一緒にご利用いただくことで、銀行取引から普段のお買い物まで、よりお得で便利にご利用いただけます。
¥Ð¥êー¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥Ð¥êー¥«ー¥É¤Î¿½¹þ¤ß¤ä¥Ð¥êー¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ³Û¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤¬Ê¡²¬¶ä¹Ô¡¦·§ËÜ¶ä¹Ô¡¦½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¤Î¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë´°·ë¤¹¤ë¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò°ì½ï¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶ä¹Ô¼è°ú¤«¤éÉáÃÊ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Þ¤Ç¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤ÇÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡ÊFFG¡Ë¤Ï¡¢2007Ç¯ÀßÎ©¤Î¡¢¶å½£Á´°è¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¹°èÅ¸³«·¿¤ÎÃÏ°è¶âÍ»¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¶å½£¤òÃÏÈ×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÊ¡²¬¶ä¹Ô¡¢·§ËÜ¶ä¹Ô¡¢½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¡¢Ê¡²¬Ãæ±û¶ä¹Ô¤Î4¤Ä¤ÎÃÏÊý¶ä¹Ô¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢¥«ー¥É²ñ¼Ò¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¥°¥ëー¥×ÂÎÀ©¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
