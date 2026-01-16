¥ï¥Ã¥Ä¤¬¡ØGAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER¡Ù¤Ë¶¨»¿·èÄê
100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ä»¨²ßÅ¹¤Ê¤ÉÁ´¹ñ1,900Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ã¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿²¬»ËÀ¸¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖGAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER¡×¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖGAKUSEI RUNWAY 2025 SUMMER¡×¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ï¥Ã¥Ä³ØÀ¸°Ñ°÷²ñ 1´üÀ¸¤¬¡¢ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¡¦¥Èー¥¯¥·¥çーÅù¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ï¥Ã¥Ä½ÐÅ¸ÇØ·Ê
¥ï¥Ã¥Ä¤Ï¡È¤¤¤Ä¤â¡É¤Ë¤è¤ê¤½¤¦100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¡¢¼ã¼Ô¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤òÂº½Å¤·±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¿¡ÖGAKUSEI RUNWAY 2025 SUMMER¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥ï¥Ã¥Ä³ØÀ¸°Ñ°÷²ñ¡Ù¤òÁªÈ´¤·¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¥ï¥Ã¥Ä³ØÀ¸°Ñ°÷²ñ 1´üÀ¸¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÐÊý¸þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ï¥Ã¥Ä½ÐÅ¸ÆâÍÆ
ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤Æ¡ÖWatts ¥¹¥Æー¥¸¡×¤ò³«ºÅ¡£
ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¥ï¥Ã¥Ä³ØÀ¸°Ñ°÷²ñ 1´üÀ¸¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤È¶¦¤Ë³ØÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/84599/table/243_1_3ed16b10118bdb260a89270a11d9715b.jpg?v=202601161222 ]
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ã¥Ä¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ï¥Ã¥Ä¡×¡Ömeets.¡×¡Ö¥·¥ë¥¯¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä¡×¤ä ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¤Î¡ÖBuonaVita¡Ê¥Ö¥©ー¥Ê¥Ó¥£ー¥¿¡Ë¡×¡ÖTokino:ne¡Ê¤È¤¤Î¤Í¡Ë¡×¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ë¾Ð´é¤ò¡¢¥ï¥Ã¥Ä¡×¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ã¥Ä
ÂåÉ½¼Ô¼èÄùÌò¡§Ê¿²¬ »ËÀ¸
½êºßÃÏ¡§¢©540-0001 Âçºå»ÔÃæ±û¶è¾ë¸«1ÃúÌÜ4ÈÖ70¹æ ½»Í§À¸Ì¿OBP¥×¥é¥¶¥Ó¥ë5³¬
ÀßÎ©¡§1995Ç¯2·î22Æü
»ñËÜ¶â¡§4²¯4,029Ëü±ß
URL¡§https://www.watts-jp.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆüÍÑÉÊ¡¦»¨²ß¤Î²·¾®Çä¶È¡Ê¼ç¤Ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±¿±Ä¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.watts-jp.com/media-contact/
