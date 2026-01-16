ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëindent¡¢¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡×¤«¤é¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¸¶ºî42ºîÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¡ªÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸ø¼°È¯É½¡ª
¡¡65Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ëÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡Ê¥Î¥é¡Ë¢¨1¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òindent¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ø·Á Í¦µ¤¡¢°Ê²¼¡Öindent¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥¨¥Õ¥¨¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ³ Î´Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖBAYFM¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¤Í¤³¤À¤Þ¤·¤¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡°æ À¯Ê¸¡¢°Ê²¼¡Ö¤Í¤³¤À¤Þ¤·¤¤¡×¡Ë¤È¡¢2024Ç¯12·î¤è¤ê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»À¼IP¤ÎÁÏ½Ð¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¶¨¶È¤Ë¤è¤êÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥ÞºîÉÊÌ¾¤ª¤è¤Óºî²ÈÌ¾¤ò°ìµó¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
BAYFMÊüÁ÷Éô¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡×¥Úー¥¸ :
https://story.nola-novel.com/company/bayfm
¡¡indent¤Ï¡¢ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNola¡×¤Ç¼¹É®¤·¤¿ºîÉÊ¤òÄ¾ÀÜÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ÖNola¥Î¥Ù¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖNola¥Î¥Ù¥ë¡×Æâ¤Ç¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÊÔ½¸Éô¤¬µá¤á¤ëºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤äÍ×ÁÇ¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡ÖÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Îºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¾¦¶È¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢indent¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖNola¡×¤Îºî²È¿ô65Ëü¿ÍÄ¶¡¦ÁíÀ©ºî¿ô250ËüÄ¶¤Î²ñ°÷´ðÈ×¤È¡¢Nola¥Î¥Ù¥ë¤Î¡ØÊÔ½¸Éô¤Î·Ç¼¨ÈÄ¡Ùµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢BAYFMÊüÁ÷Éô¤Îµá¤á¤ë¡ØÇ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Î¸¶ºî¤òÊç½¸¡¢indent¤ÈBAYFM¤¬Äê´ü³«ºÅ¤¹¤ëÊÔ½¸²ñµÄ¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤Í¤³¤À¤Þ¤·¤¤¤¬¥é¥¸¥ª¤Î²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÊÔ½¸¡¦À©ºî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸¶ºî¤ÎÈ¯·¡¤«¤éÀ©ºî¡¢ÇÛ¿®¡×¤Þ¤ÇÎÉ¼Á¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤¿¥é¥¸¥ª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¼µ¤Ë¡¢BAYFM¤ÎÀ©ºî¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øit!!¡Ù¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿Áª½ÐºîÉÊ¤ò°ìµó¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ´ë²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£Áª½ÐºîÉÊÌ¾¤ª¤è¤ÓÃø¼ÔÌ¾¤Î°ìÍ÷
3·îÊüÁ÷¡§Î¹Î©¤Á¤ÈÇ¡ÊÏ¯ÆÉ¡§ÀõÌî¿¿À¡¤µ¤ó¡Ë
¡ØÇ¤È°ì½ï¡Ù¡¡Ãø¡§¥ê¥ê¤Ò¤ê
¡ØÏ©ÃÏÎ¢¤ÎÍ§Ã£¡Ù¡¡Ãø¡§Í×¤è¤è
¡Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡¡Ãø¡§Ç¡·îÅß¹á
¡Ø¤Ü¤¯¤ÎËÁ¸±¡Ù¡¡Ãø¡§¤¢¤ª¤¤¤½¤é
4·îÊüÁ÷¡§¿·À¸³è¤ÈÇ¡ÊÏ¯ÆÉ¡§ÆîÛê°¦Çµ¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¤Ò¤È¤ê¤ÈÇ¤È¡¢Ìë¤Î²Î¡Ù¡¡Ãø¡§²»Ç
¡Ø¤Þ¤¿²ñ¤¦Æü¤Þ¤Ç¡Ù¡¡Ãø¡§Â¼ºê¥¥³
¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ëÅð¿Í¡Ù¡¡Ãø¡§ÆäÅÄ
¡Ø»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ù¡¡Ãø¡§æÇ¿é
5·îÊüÁ÷¡§¿·ÎÐ¤ÈÇ¡ÊÏ¯ÆÉ¡§°æß·»í¿¥¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù¡¡Ãø¡§corin
¡Ø¤æ¤¿¤«¡Ù¡¡Ãø¡§±ßºÚ¼·Æä¼Â
¡ØÇ¤ÎÎø¡Ù¡¡Ãø¡§Ì¤ÍèÇµ ¤ß¤£
¡Ø¤ª»Å»ö¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡Ù¡¡Ãø¡§Â¼ºê¥¥³
6·îÊüÁ÷¡§±«½É¤ê¤¹¤ëÇ¡ÊÏ¯ÆÉ¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¤ª¤ì¤È¤Ï°ã¤¦·¯¡Ù¡¡Ãø¡§¤¢¤À¤¬¤ï ¤Ë¤Ê
¡Ø¤È¤¿¤ó¤Î±«¤Ë¡Ù¡¡Ãø¡§¼µÉ×
¡Øµã¤¤¿¤Þ¤¨¤È¤¤ß¤Ï¸À¤¦¡Ù¡¡Ãø¡§Akira Clementi
¡Ø¹õ¥È¥éÀèÇÚ¤ÏÆú¤ò¸Æ¤Ö¡Ù¡¡Ãø¡§Æó·î¡¡±ã
¡Ø¤ªÇÌ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈëÌ©¡Ù¡¡Ãø¡§²ÖÎ¤Èþº´
7·îÊüÁ÷¡§²Æ¤ÎÌë¤ÈÇ¡ÊÏ¯ÆÉ¡§²Ö¹¾²Æ¼ù¤µ¤ó¡Ë
¡Ø³Û±ï¤ÎÃæ¤ÎÇ¡Ù¡¡Ãø¡§ÀÄÌÚ¥É¥Ê
¡Ø²Ö²ÐÂç²ñ¤¬ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é·ù¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¡¡Ãø¡§º´³¤Èþ²Â
¡Ø²Æ¤Î·îÌë¤È¥Þ¥Þ¤ÎÆüµ¡Ù¡¡Ãø¡§catty
¡Ø²½Ç²°Éß¡Ù¡¡Ãø¡§¥¨¥ó¥¸¥§¥ê¥«
8·îÊüÁ÷¡§³¤¤ÈÇ¡ÊÏ¯ÆÉ¡§Âç¿¹Æü²í¤µ¤ó¡Ë
¡ØÁ¥¤«¤é¶Á¤¯¥ª¥ë¥´ー¥ë¡Ù¡¡Ãø¡§Konomi17
¡Ø¥Þ¥¼¥é¥ó¤ÎÇ¡Ù¡¡Ãø¡§¥¨¥ó¥¸¥§¥ê¥«
¡ØÎ¹¤Î¤ª¼é¤ê¡Ù¡¡Ãø¡§ËÌÌîÄØ
¡Ø¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ï¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¡¡Ãø¡§Â¼ºê¥¥³
9·îÊüÁ÷¡§Í¼Êë¤ì¤ÈÇ¡ÊÏ¯ÆÉ¡§¿¹Åè½¨ÂÀ¤µ¤ó¡Ë
¡ØÍ¼Æä¤Î²È¤ËÇ¤¬ÌÄ¤¯¡Ù¡¡Ãø¡§Ë¾Ä¬µû
¡Ø°ìÊ¬´Ö¤Îî°íð¡Ù¡¡Ãø¡§¤¢¤À¤¬¤ï ¤Ë¤Ê
¡ØÇ¤ÏÍÛ±ê¤ËÌ²¤ë¡Ù¡¡Ãø¡§¥¨¥ó¥¸¥§¥ê¥«
¡ØÇ¤ÎÄ¢¡Ù¡¡Ãø¡§ÅÆÁú¤Õ¤¦
10·îÊüÁ÷¡§½©¤ÎÌ£³Ð¤ÈÇ¡ÊÏ¯ÆÉ¡§±ÝÌÚ½ßÌï¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¤ª¤â¤Á¤È½©Åáµû¡Ù¡¡Ãø¡§»þ±«¤µ¤è
¡Ø¤Û¤í¤Û¤í¤ê¡Ù¡¡Ãø¡§±ßºÚ¼·Æä¼Â
¡ØÇ¤Ë¿©¤ï¤»¤Ê¤¤ÊýË¡¡Ù¡¡Ãø¡§¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤â
¡ØÇ¿´¤È½©¤Î¶õ¡Ù¡¡Ãø¡§¥·¥ã¥ë¥É¥Í
11·îÊüÁ÷¡§¹ÈÍÕ¤ÈÇ¡ÊÏ¯ÆÉ¡§°©Íè¤ê¤ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¥Òー¥íー¤È¥Î¥é¥Í¥³¡Ù¡¡Ãø¡§¥¨¥ó¥¸¥§¥ê¥«
¡Ø¹ÈÍÕ¤ÎÌóÂ«¡Ù¡¡Ãø¡§Æó·î¡¡±ã
¡Ø¼ò°û¤ß¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î°¦Ç¡Ù¡¡Ãø¡§Å·Ìî¤ê¤ª
¡ØËÍ¤¿¤Á¤ÎÆÃÅùÀÊ¡Ù¡¡Ãø¡§²µÍÕ
12·îÊüÁ÷¡§Ç¯¤ÎÀ¥¤ÈÇ¡ÊÏ¯ÆÉ¡§Íøº¬·òÂÀÏ¯¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¥Ü¥¯¤È¤·¤é¤¹¤È»ÕÁö¡Ù¡¡Ãø¡§³§À¥¤ß¤ê
¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ©»Ò¡Ù¡¡Ãø¡§Å·Èþ¤Þ¤¡¤Á
¡Ø¥Áー¥º¤Î³¤¤ÇÅ®¤ì¤¿¤¤¡Ù¡¡Ãø¡§Akira Clementi
¡Ø´³»Ù¥¨¥È¥»¥È¥é¡Ù¡¡Ãø¡§Â¼ºê¥¥³
¡ØÌç¾¾¤Î¾·¤Ç¡Ù¡¡Ãø¡§°°»³¥ê¥µ
¢¨ºîÉÊÌ¾¤ª¤è¤ÓÃø¼ÔÌ¾¤ÏÊüÁ÷»þÅÀ
¢¨£±¡Ë¡ÖNola¡×¤È¤Ï
¡ÖNola¡Ê¥Î¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢indent¤¬±¿±Ä¤¹¤ëºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÏºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£PC¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁÐÊý¤Ç¥Çー¥¿¤òÆ±´ü¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÊª¸ì¤ÎÁÏºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸¶¹Æ¤Î¼¹É®µ¡Ç½¡¢ÀßÄê»ñÎÁ¤Î´ÉÍýµ¡Ç½¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ÎºîÀ®µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºî²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÁÏºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü Nola¥µー¥Ó¥¹HP¡§https://nola-novel.com/
¡ü App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521
¡ü Google Play¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)
¢£³ô¼°²ñ¼Òindent¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òindent(https://indent.co.jp/)
ËÜ¼Ò¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®3¡¾6¡¾12¡¡¿ÀÅÄ»°ºêÄ®¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡¡¡§2019Ç¯10·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§³ø·Á Í¦µ¤
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¡¿¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£