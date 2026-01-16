ºÇ¿·¶Ê ¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡× ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹µÇ°¡ªÍ¥Î¤¤ÎÆÃ½¸¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤òAWA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç³«ºÅ
AWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉÚ³ß¹¸¸Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü(²Ð) 20:00～21:00¤Ë¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤ÇÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡ÖAWA¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¡¢Í¥Î¤¤ÎÆÃ½¸¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÍ¥Î¤¤Î³Ú¶Ê¤ò°ìµó¥ª¥ó¥¨¥¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£AWA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢AWA¥¢¥×¥ê¤ò»öÁ°¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢³Ú¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ê¥¹¥ÊーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Í¥Î¤ÆÃ½¸¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤òAWA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¥Î¤ ÆÃ½¸¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー on AWA¥é¥¦¥ó¥¸
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î20Æü (²Ð) 20:00～21:00
¢¨³«ºÅ¤¬µÞî±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»²²ÃURL
https://mf.awa.fm/open_yuuri_0120_pr
¢£Í¥Î¤
ÀéÍÕ¸©ËëÄ¥½Ð¿È
¤¢¤é¤æ¤ë³Ú¶Ê¤ò¡¢¡ÈÍ¥Î¤¤ÎÀ¤³¦¡É¤È¤·¤Æ²Î¤¤¤³¤Ê¤¹ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£
2019Ç¯6·î¡¢Instagram¡¢Twitter¡¢TikTok¤Ø¤Î²Î¾§Æ°²èÅê¹Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î²Î¾§Æ°²è¤¬SNS¤äYouTube ¤Ç³È»¶¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
2019Ç¯12·î1ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¾å°Ì¤ËÂ³¡¹¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
TikTokÅùSNS¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ËÂ³¡¹³Ú¶Ê¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¸½¾Ý¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
2020Ç¯8·î9Æü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ôー¥¿ー¥Ñ¥ó¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¤Ä¤¤¤¤¤Á¤í¤¦»á¤ò½é´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥À¥ó¥µーyurinasia¼ç±é¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿MV¤Ï6200Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Ç¯10·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¡ÖÈà½÷¡×¤Î¤½¤Î¸å¤ò½÷ÀÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤ë¡Ø¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¡£¡Ø¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤Ï¡¢¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤è¤ê°ìµ¤¤Ë³Ú¶Ê¤¬³È»¶¡£iTunesÁí¹ç¥Á¥ãー¥È1°Ì¡¢Apple Music Áí¹ç¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°1°ÌµÚ¤ÓTOP100 JAPAN1°Ì¡¢
¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢Billboard Japan¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦ ¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÈStreaming Songs¡É1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£³Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç48´§¤òµÏ¿¡£
Âç¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Î²Î¾§Æ°²è¤Ï1²¯3000Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢MV¤Ï¥Èー¥¿¥ë2²¯9200Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£
¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ¥Á¥ãー¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºApple Music¥È¥Ã¥×100¥°¥íー¥Ð¥ë¥Á¥ãー¥È 7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ð¥¤¥é¥ëÂç¥Ò¥Ã¥È¡£
¡Ø¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤ÏBillboard JAPAN ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÈStreaming Songs¡É¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×1²¯²óºÆÀ¸¤È2²¯²óºÆÀ¸¤ò¡¢ÃËÀ¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂåºÇÂ®¤ÇÃ£À®¡£
2²¯²óºÆÀ¸¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーÇ¯¥ê¥êー¥¹³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤È¡Ç¡Ç¥À¥Ö¥ëºÇÂ®¡Ç¡Ç¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇÂ®¡õ¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½é¡¢BTS¡ÖDynamite¡×¤ËÂ³¤ÎòÂå2ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×3²¯²óºÆÀ¸¡¢4²¯²óºÆÀ¸¡¢5²¯²óºÆÀ¸¤âÃ£À®¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½é¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×6²¯²óºÆÀ¸¡õ7²¯²óºÆÀ¸¡õ8²¯²óºÆÀ¸&9²¯²óºÆÀ¸¡õ10²¯²ó&11²¯²óºÆÀ¸¤âÃ£À®¡£
¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1£±²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤ÏÎòÂå2¶ÊÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2021Ç¯BillboardÇ¯´Ö¥½¥ó¥°¥Á¥ãー¥È1°Ì¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Á¥ãー¥È1°Ì¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Á¥ãー¥È1°Ì¤ÈBillboard3´§Ã£À®¡£
2021Ç¯¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤È2021Ç¯¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥Á¥ãー¥È3´§Ã£À®¤Ê¤É¡¢¡Ø¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤Ï2021Ç¯¤Î³ÆÇ¯´Ö¥Á¥ãー¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡Ù¤Ï¡¢ÃËÀ¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë2¶ÊÌÜ¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×7²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Î²Î¾§Æ°²è¤¬7900Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢MV¤Ï6800Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢iTunesÁí¹ç¥Á¥ãー¥È1°Ì¤äApple Music ¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤Ê¤É¡¢³Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç29´§¤òÃ£À®¡£
Apple Music2022Ç¯ Ç¯´Ö¥½¥ó¥°¥Á¥ãー¥È¤Ç1°Ì¡¢2024Ç¯¤ÎBillboard JAPAN ¡ÈJapan Songs¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡É¥Á¥ãー¥È¤ÇÇ¯´Ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ð¥¤¥é¥ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í¥Î¤½é¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¶Ê¡Ø¥·¥ã¥Ã¥¿ー¡Ù¤¬¼«¿È3¶ÊÌÜ¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×4²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£
3¶ÊÌÜ¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°4²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤ÏÃËÀ¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í¥Î¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤¬¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×3²¯²óºÆÀ¸¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ôー¥¿ー¥Ñ¥ó¡Ù¤¬¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×3²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£
2022Ç¯1·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡Ø¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¡Ù ¡Ø¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡Ù ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥¿ー¡Ù ¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Ê¤É¡¢Á´16¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÂÔË¾¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö°í¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¤¤¤Á¡Ë¤òCD¡õÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°½é½µ3°Ì&2½µÌÜ2°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢23´§Ã£À®¡£Spotify¤Î2022Ç¯¹ñÆâ¥¢¥ë¥Ð¥àÇ¯´Ö¥Á¥ãー¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤Ê¤É¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Ø¥ì¥ª¡Ù¤Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×3²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¼«¿È6¶ÊÌÜ¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°3²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤È¤Ê¤ê¡¢MV¤â7000Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
2023Ç¯Âè°ìÃÆ¶Ê¡Ø¥Ó¥ê¥ß¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ò2023Ç¯1·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ê¥Ñ¥é¥Ñ¥éÌ¡²è²È¤Ç¤â¤¢¤ëÅ´·ý¤Ë¤è¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â8900Ëü²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×3²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£
¼«¿È7¶ÊÌÜ¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°3²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤È¤Ê¤ë¡£
2023Ç¯3·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¥Ó¥ê¥ß¥ê¥ª¥ó¡Ù¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡Ù¡ØÎø¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¡Ù¤ä¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¿·Ï¿¶Ê¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥Îー¥Ä¡Ù¡Ø¥¢¥À¥à¤È¥¤¥Ö¡Ù¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙÂ¾Á´14¶Ê¼ýÏ¿¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÆõ¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¡£¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°2½µÏ¢Â³1°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢18´§Ã£À®¤È¡¢CD¤ÈÇÛ¿®¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ò¥Ã¥È¡£
2024Ç¯7·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÙÂè7´üÂè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ø¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¡Ù¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡£Í¥Î¤12¶ÊÌÜ¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£
Í¥Î¤Á´³Ú¶Ê¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï55²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£
¡ÖÍ¥Î¤¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤Î¿·»þÂå¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£AWA¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤Ï
¥æー¥¶ーÆ±»Î¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²»³Ú¤ÎÎ®¤·¹ç¤¤¤ä¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¡×µ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸Éô²°¤ËÆþ¼¼¤·¤¿¥æー¥¶ーÆ±»Î¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òFree¥×¥é¥ó¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÏÆ±¤¸²»³Ú¤ò¤½¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ë¥æー¥¶ーÁ´°÷¤ÇÆ±»þ¤Ë»ëÄ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¾å¤²¤ë ¡È±þ±ç¡É ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑÄº¤±¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¡¢STANDARD²ñ°÷¤È¤·¤Æ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê³µÍ×
「AWA(アワ)」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円(税込)(※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円(税込))の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円(税込)で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円(税込)で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE(リリックダイブ)」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。
Ì¾¾Î¡§¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¡¡https://awa.fm/
¿ä¾©´Ä¶¡§¡ã¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡äiOS 18.0°Ê¹ß¡¢Android 15.0°Ê¹ß
¡ãPCÈÇ¡äWindows 10(32/64bit)¡¢Mac OS X 10.11 (El Capitan)°Ê¾å
¡ã¥Ö¥é¥¦¥¶¡ä Google Chrome (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Microsoft Edge (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Safari (ºÇ¿·ÈÇ)
²Á³Ê¡§STANDARD¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ980±ß¡Ë/ FREE¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÌµÎÁ¡Ë/³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ480±ß¡Ë/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ270±ß¢¨ÆÃÄê¤Î1¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ßÄ°¤ÊüÂê¡Ë
Äó¶¡³«»Ï¡§2015Ç¯5·î27Æü
¢£URL
AWA¡§https://awa.fm/
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¥¢¥×¥ê¡§https://awa.fm/download/
AWA¥é¥¦¥ó¥¸¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡§https://app.awa.fm/lounge/
AWAºÇ¿·¾ðÊó¡§https://news.awa.fm/
AWA¸ø¼°X¡§https://x.com/awa_official
AWA¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/21w3f0k
