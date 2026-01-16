¥·¥ã¥Î¥ó¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¶å½£¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ëkintone¡ß¥·¥ã¥Î¥ó¤Ë¤è¤ëDX¡¦AI³èÍÑ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»³ºê ¹À»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3976¡¢°Ê²¼¥·¥ã¥Î¥ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§¿¹ÅÄ ¹¸µ±¡¢°Ê²¼¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡ÖSHANON MARKETING PLATFORM¡×¡Ê°Ê²¼ ¥·¥ã¥Î¥óMA¡Ë¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
DX¤ª¤è¤ÓAI¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¿Íºà¤È»ÅÁÈ¤ß¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ð±Ä²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¿Ü¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Äー¥ë¤ÎÁªÄê¤È¥Äー¥ëÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î»þ´Ö¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤Ï¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥ã¥Î¥óMA¤È¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É¥Äー¥ëkintone¤¬Ï¢·È¤·¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤¬°Â²Á¤«¤Ä´ÊÃ±¤ËÏ¢·È¡¦±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£ÈÌ¤ÎÎ¾¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢kintone¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿Âç¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥-¤Ï¡¢kintoneÃæ¿´¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥·¥ã¥ー¥ó¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¡¦AI³èÍÑ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹ÅÄ ¹¸µ±ÍÍ
º£²ó¤Î¥·¥ã¥Î¥ó¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢kintone¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤Ç¤¤ë»ö¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¡¢Â¾¤Î¹ñ»ºMA¥Äー¥ë¤ò¼«¼ÒÆ³Æþ¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤´Äó°Æ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆñ¤·¤µ¡×¡Ö¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£·ÐÇ¯¤Ë¤è¤ê¥Çー¥¿¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¸½¾ì¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤â¹â¤Þ¤ë»ö¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¡¢°ìÅÙ¤Ï²òÌó¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºòº£¤ÎAIO»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»ß¤á¤ë»ö¤ÏÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ö¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤ò¹ñ»º¡¦³°»ñ·Ï´Þ¤á¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«¼Ò¤¬¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ëkintone¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿ºÝ¡¢kintone¤¬»ý¤Ä¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤ÎÆÃÀ¤È¤½¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò´Õ¤ß¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëMA¡¢¥·¥ã¥ー¥ó¤¬Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¡¢¼«¼ÒÆ³Æþ¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¡¡¼¹¹ÔÌò°÷ ±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹ ¶ÌÅÄ °ì¸Ê»á
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥―ÍÍ¤Ë¤è¤ëkintone¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤ò¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤Ë¤è¤ê¥·¥ã¥Î¥óMA¤Èkintone¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤òÂç¤¤¯²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢kintone¤Î¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±¿ÍÑ¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È±Ä¶È³èÆ°¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¤´»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ã¥Î¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥³¥¢¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Ç¥¸¥¢¥Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢CMS¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ã¥Î¥ó¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢À½Â¤¶È¡¢¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¡¢¾¦¼Ò¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤éÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¾¦¹æ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¡Ê±ÑÊ¸¡§SHANON Inc.¡Ë
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3976¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡»³ºê ¹À»Ë(¤ä¤Þ¤¶¤ ¤Ò¤í¤Õ¤ß)
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2ÃúÌÜ2ÈÖ12¹æ JEIÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë 7F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
URL ¡§https://www.shanon.co.jp/
¢£ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
TEL ¡§03-6743-1565
E-mail¡§marketing@shanon.co.jp