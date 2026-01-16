ºÇ¹â°Å¹æ»ñ»ºÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCCO¡Ë¿·Àß¡¢¼¡À¤ÂåDAT¹½ÁÛ¤ÎºöÄê¤ËÃå¼ê
¡¡¥Çー¥¿¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° AX ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§ÅÄÃæ Íµ»Ö¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É ¡§ 6081¡¢°Ê²¼ ¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥½¥é¥Ê¤ÎSuperteam JapanÁ°ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»ºÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ëÂçÌÚ Íª»á¤òCCO¡ÊChief Crypto Officer¡¿ºÇ¹â°Å¹æ»ñ»ºÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤ÂåDAT¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡Ë¹½ÁÛ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¹½ÁÛ¡×¡Ë¤ÎºöÄê¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èµÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥×¥ÈÎÎ°è¥¤¥Íー¥Ö¥éー»ö¶È¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º³èÍÑ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ò°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥×¥ÈÎÎ°è¥¤¥Íー¥Ö¥éー»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»ºÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¡ÊDeFi¡¿¥¹¥Æー¥¥ó¥°Åù¡Ë¤ä¾ÍèÅª¤Ê´ë¶È¡¦ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤Þ¤Ç¤òÊñ´Þ¤¹¤ëËÜ¹½ÁÛ¤ÎºöÄê¤ËÃå¼ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆCCO¤ò¿·Àß¤·¡¢À¤³¦¤Î°Å¹æ»ñ»ººÇÁ°Àþ¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ëÂçÌÚ»á¤òÇ¤Ì¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±. ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë´ûÂ¸¶âÍ»¤È°Å¹æ»ñ»º¤ÎÍ»¹ç¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¤ä¥½¥é¥Ê¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¶âÍ»µ¡´Ø¤ä·èºÑ»ö¶È¼ÔÅù¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯11·î14Æü¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ê¥×¥ÈÎÎ°è¥¤¥Íー¥Ö¥éー»ö¶È¡×¤Ø¤Î³«È¯Åê»ñ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢´ë¶È¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò»ö¶È¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë·Á¤ËºÆÀß·×¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¤¥Íー¥Ö¥éー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÉáµÚ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ß°Â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ»ºÊ¬»¶¡¦±¿ÍÑ¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤êÅù¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥¤ー¥ë¥É³ÍÆÀ¤¬ÃæÄ¹´üÅª¤Ë½ÅÍ×À¤òÁý¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥ê¥×¥ÈÎÎ°è¥¤¥Íー¥Ö¥éー»ö¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼«¼Ò¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ÎÀïÎ¬ÅªÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¤ä¡¢¾ÍèÅª¤Ê´ë¶È¡¦ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¡¢Áí¹çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¹½ÁÛ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥ê¥×¥ÈÎÎ°è¥¤¥Íー¥Ö¥éー»ö¶È¤ò´ðÅÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»ºÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÅý¹çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆºöÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ¼¡À¤ÂåDAT¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡Ë¹½ÁÛ¤ÎÊý¸þÀ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¹½ÁÛ¤ò¼¡À¤ÂåDAT¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡Ë¹½ÁÛ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢°Ê²¼¤ÎÊý¸þÀ¤ÇºöÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ðËÜ»×ÁÛ¡§¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×¡ß¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡×
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎDAT´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¼Ò¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥»¥¤¥éー»á¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»ºÎÎ°è¤ò°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î³µÇ°¤ÇÂª¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤¿¾å¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ñ»º¡¦»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ö¸þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊÎã¡§BTC¡Ë¡á¿®ÍÑ¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤ËÊÝÍ¤µ¤ì¤ë¡¢»ñËÜ¤½¤Î¤â¤Î
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡ÊÎã¡§ETH¡¿SOL Åù¡Ë¡á²ÁÃÍ¤Î°ÜÅ¾¡¦È¯¹Ô¡¦±¿ÍÑ¤ò¡¢·èºÑ¤äDeFi¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é
¡¡¤Þ¤¿¡¢AIÅù¤Î³èÍÑ¤ò´Þ¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¥ê¥¿ー¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿±¿ÍÑ¹âÅÙ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Ï³µÇ°ÀâÌÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÎã¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê1¡Ë¼«¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ÎÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç¤Î°Å¹æ»ñ»ºÊÝÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢DeFi¡¦¥¹¥Æー¥¥ó¥°Åù¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤ò´Þ¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¤â¤È¤Ç±¿ÍÑ¼êË¡¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥¯¥ê¥×¥ÈÎÎ°è¥¤¥Íー¥Ö¥éー»ö¶È¤Î¿ä¿Ê
¡¡¼çÍ×¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò´ë¶È¤¬»ö¶È¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë·Á¤ËºÆÀß·×¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¯¥ê¥×¥ÈÎÎ°è¥¤¥Íー¥Ö¥éー»ö¶È¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë»ñ»º±¿ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ª¤è¤ÓÉÙÍµÁØÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º³èÍÑ¥Ëー¥º¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ö¸þ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎß·×6,000¼ÒÄ¶¤Î´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ò´ë¶È¤¬»ö¶È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁõ»Ù±ç¤Þ¤Ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£³. CCO¡ÊChief Crypto Officer¡Ë½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê1¡Ë½¢Ç¤¼Ô
ÂçÌÚ Íª¡Ê¤ª¤ª¤¡¦¤Ò¤µ¤·¡Ë
¡ÚÎ¬Îò¡Û
¡¡ÂçÌÚ»á¤ÏÁá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢²¤½£¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆÀ¯¼£Å¯³Ø¤ª¤è¤Ó·ÐºÑÅ¯³Ø¤òÀì¹¶¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ù¶É¤Ë¤ÆÊóÆ»¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢Âè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿2016Ç¯¤ÎÊÆ¹ñÂçÅýÎÎÁªµó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÆ¹ñÀ¯¼£¤ä¥¦¥©ー¥ë³¹¤Ê¤É¤Î¼èºà¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢´ÇÈÄ·ÐºÑÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤ä¡Ö¥âー¥Ë¥ó¥°¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¸þ¤±¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆÃ½¸´ë²è¤ò¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¤Î2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥¤¥ó¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°Å¹æ»ñ»º¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÆ°¸þ¤òÈ¯¿®¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¥¯¥éー¥±¥ó¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Î¹ÊóÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ËÅö»þÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÊ¬»¶·¿¼è°ú½ê¡ÊDEX¡Ë¤À¤Ã¤¿dYdX¤Î¼çÍ×ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëdYdXºâÃÄ¤Ë¤ÆHead of Asia¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥é¥ÊºâÃÄ¤Î¸øÇ§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ëSuperteam Japan¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥×¥È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡Ë½¢Ç¤Æü
2026Ç¯1·î16Æü
¡Ê3¡Ë¿¦Ì³ÆâÍÆ
¡¡Åö¼Ò¤ÎCCO¡ÊChief Crypto Officer¡¿ºÇ¹â°Å¹æ»ñ»ºÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåDAT¹½ÁÛÁ´ÂÎ¤òÅý³ç¤·¡¢£±.¼«¼Ò¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»ºÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¡¢£².¥¯¥ê¥×¥ÈÎÎ°è¥¤¥Íー¥Ö¥éー»ö¶È¡¢£³.¾ÍèÅª¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¿±¿ÍÑÀß·×¡¢³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¸¡Æ¤¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò´Þ¤à¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê°Å¹æ»ñ»º¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¡¦´ë¶ÈÊ¸²½¤ÎÁÐÊý¤ËÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ëÂçÌÚ»á¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¯¥ê¥×¥ÈºÇÁ°Àþ¤ÈÆüËÜ¤òÀÜÂ³¤·¡¢¼¡À¤Âå¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÆüËÜ¤«¤é¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëCCO¤ÏChief Crypto Officer¤ò»Ø¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£´. ·Ð±Ä¿Ø¥³¥á¥ó¥È
¢£ ¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ÅÄÃæ Íµ»Ö ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçÌÚÍª»á¤òCCO¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÌÚ»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼è°ú½ê¡¢Ê¬»¶·¿¼è°ú½ê¡¢¼çÍ×¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤ÊÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¾ï¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëºÇÁ°Àþ¤Ç¼ÂÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎß·×6,000¼ÒÄ¶¤Î´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò´ë¶È¤¬»ö¶È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁõ»Ù±ç¤Þ¤Ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÌÚ»á¤Î»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¯¥ê¥×¥ÈºÇÁ°Àþ¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¤¥Íー¥Ö¥éー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ CCO ÂçÌÚ Íª ¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Âç¼ê´ë¶È¤È¥¯¥ê¥×¥È¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¥Õ¥§ー¥º¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¤¬ÉÁ¤¯¹½ÁÛ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥×¥È³èÍÑ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ò°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤ë¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢Ìó8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°Å¹æ»ñ»º¥á¥Ç¥£¥¢¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¡ÊCEX¡Ë¡¢Ê¬»¶·¿¼è°ú½ê¡ÊDEX¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆL1¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¤ÎCCO¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥×¥È³èÍÑ¤ò¡Ö¸¡¾ÚÃÊ³¬¡×¤«¤é¡Ö»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ. µ¬À©¡¦¥ê¥¹¥¯¤ª¤è¤Ó¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ÎÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¢Î®Æ°À¥ê¥¹¥¯¡¢µ»½Ñ¥ê¥¹¥¯¡¢¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¥ê¥¹¥¯¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¥ê¥¹¥¯¡¢µ¬À©¡¦ÀÇÌ³¡¦²ñ·×¤ÎÊÑ¹¹¥ê¥¹¥¯Åù¤¬Æâºß¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢´Ø·¸Ë¡Îá¤ª¤è¤Ó¼ÒÆâµ¬Äø¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Åù¤ÎÂÎÀ©À°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
£¶. º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
ËÜ·ï¤¬Åö¼Ò¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¸¡Æ¤¤Î¿ÊÄ½¤Ë±þ¤¸¤Æ³«¼¨¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/352_1_950d2b3299a38d9dfa2aea3a00c491cc.jpg?v=202601161222 ]
¡ã¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï¡ä
¡¡¥¢¥é¥¤¥É¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÏ¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ö¶ÈÀ®²Ì¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°AX¡Ê¢¨1¡Ë»Ù±ç´ë¶È¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍèÇÝ¤Ã¤¿6,000¼Ò°Ê¾å¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ÈUGC¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¥Çー¥¿»ñ»º¤ò³è¤«¤·¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎSaaS¡¦SNS¡¦AIµ»½Ñ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦AI¿Íºà¡Ê¢¨2¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Åý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°AX¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¡£AIµ»½Ñ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦AI¿Íºà¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ä¼êË¡¤òÊÑ³×¤·¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤È´ë¶È¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸À¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤ÈÅö¼Ò¤Ç¤ÏÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¼ç¤ËAIµ»½Ñ¡¢SaaS¡¢SNS¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ»½Ñ¡¦¼êË¡¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò³è¤«¤·¤¿»Üºö¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¿Íºà¡ÊAI¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¼Ô¡¢À¸À®AI¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢SNS¹¹ð±¿ÍÑ¼Ô¡¢SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¼Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーÅù¡Ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£