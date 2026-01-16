fav me¡¢Æ¸ÏÃ¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¡×ÇÛ¿®¡¡¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â²ò¶Ø
ºòÇ¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー8¥ö·î¤Ç½é¤Î¥Ûー¥ëÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢1st¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã...¤Ë¤ã¤¤¡ª¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤Ç¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëfav me¤¬¡¢15th¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¡×¤ò2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¡×¤Ï¡¢Îø¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ê¡È¥Ò¥í¥¤¥ó´êË¾¡É¤È¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ä°¦¤é¤·¤µ ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢fav meÎ®¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥Ý¥Ã¥×¡£ Æ¸ÏÃ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËSNS»þÂå¤ÎÎø¤Î¹¶ËÉ¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤¹¤®¤Æ»à¤ó¤¸¤ã¤¦¥é¥Ö¡×¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ïー¥É¤¬¡¢Îø¤Î¤È¤¤á¤¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦Kanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖStage of the Future¡×¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£²Î»ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥åー¥È¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤âÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹³µÍ×¡ä
fav me 15th Digital Single¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://peakspot.lnk.to/Cinderellove
¡ÚLIVE±ÇÁü¡Ûfav me ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö Stage of the Future¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¡×¡¡
URL¡§https://youtu.be/DaFrKUmIy1o
¡ãCD¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡ä
fav me 1st¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã...¤Ë¤ã¤¤¡ª¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
CD¹ØÆþURL¡§https://lnk.to/FM_1stSG_CD
ÇÛ¿®URL¡§ https://peakspot.lnk.to/Its_Not_Like_I_Like_You_Meow_
¡ã¥Ç¥Ó¥åー1¼þÇ¯¸ø±é¾ðÊó¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î18Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡Ë½§PIT
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡ãfav me¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
fav me ½÷À¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ÖWhite Day(¥Ïー¥È)me¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡Èô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー
fav me ÃËÀ¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ÖLoud me Night¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡duo music exchange
¢¨³Æ¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡ãPEAK SPOT¥Ä¥¢ー¾ðÊó¡ä
¡ÖPEAK SPOT JOIN Vol.4- ÅìÌ¾ºå PEAK SPOT TOUR -¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÂçºåÉÜ¡¡amHALL
»þ´Ö¡§³«¾ì 16:00 ¡¿ ³«±é 17:00
¡ÖPEAK SPOT JOIN Vol.5- ÅìÌ¾ºå PEAK SPOT TOUR -¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¸©¡¡Ì¾¸Å²° ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ûー¥ë¡ÊNagoya International Legend Hall¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì 16:00 ¡¿ ³«±é 17:00
¡ÖPEAK SPOT JOIN Vol.6- ÅìÌ¾ºå PEAK SPOT TOUR -¡×
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡harevutai
»þ´Ö¡§³«¾ì 12:00 ¡¿ ³«±é 13:00
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2547784
¡ãfav me Profile¡ä
¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öfav¡Êfavorite¡Ë¡×¤È¡¢¡Ö»ä¤ò¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Öme¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Öfav me¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£¡Ö»ä¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î¤ËÃÂÀ¸¡£4·î22Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¨Æü´°Çä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¾®Ìî»û°´¡¢°¤Éô¤«¤ì¤ó¡¢Àî´ßÎÜÆá¡¢À¥Çµ¤Þ¤ê¤ó¡¢´Ý»³ÍöÆà¡¢ßºÀîÉñ¹á¡¢ÃæËÜ¤³¤Þ¤ê¤Î7Ì¾¡£
Official site¡§https://favme.asobisystem.com/
X¡§https://x.com/_fav_me_
Instagram¡§https://www.instagram.com/_fav_me_/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@fav_me_fav_me
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@_fav_me__