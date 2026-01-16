GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡ª¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡ßGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment

³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤ÏGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤Ã¤È¤á¤ë¤Ø¤ó¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ ¿­Ìé)¤Î¡Ö¥µ¥óÊõÀÐ¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




³«ºÅ³µÍ×

¢£³«ºÅÅ¹Ì¾¡§GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ø¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡ú¥«¥Õ¥§¡Ù


¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)


¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ


¢¨GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¡¿GiGO BOWL¥Î¥ë¥Ù¥µ¡¿GiGOÀçÂæ¡¿GiGO½©ÍÕ¸¶2¹æ´Û¡¿GiGO¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤µ¤µ¤·¤Þ¡¿GiGO²Ï¸¶Ä®¥ªー¥ÑB1F¡¿GiGOÂçºåÆ»ÆÜËÙËÜÅ¹¡¿GiGO¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²¬»³¡¿GiGOÊ¡²¬Å·¿À¡¿GiGO¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È



¢¨GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ª¤è¤ÓGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÁ´Æü¥Õ¥êーÆþ¾ìÀ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍèÅ¹¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆþ¾ìÀ°Íý·ôÅù¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¤ÈÊªÈÎ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÈÎ¤ÏGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£



GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー

¢£¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¡§³Æ700±ß(ÀÇ¹þ)


¥­¥é¥­¥é¥É¥ê¥ó¥¯¥«¥éー¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤ß¤É¤ê)


¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤¹¤«¤¤¤Ö¤ëー)


¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤à¤é¤µ¤­)


¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤¢¤«)


¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤Ô¤ó¤¯)


¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤ª¤ì¤ó¤¸)


¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤­¤¤¤í)


¡¦¥Û¥Ã¥È¥³ー¥Òー


¡¦¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢


¡¦¥¢¥¤¥¹¥¦ー¥í¥óÃã







¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Æ¥¢ー¥È(GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ¸ÂÄê)¡§³Æ800±ß(ÀÇ¹þ)


¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¥³¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥â¥«¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£


¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ªー¥Àー»þ¤Ë¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¤¤º¤ì¤«1ÇÕ¤Î¤ß¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¢£¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー


¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)


¡¦¤Ï¤À¤¤¤í¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç¿ÍÍÍ¥é¥ó¥Á¡§1,750±ß(ÀÇ¹þ)





¢£¥Ç¥¶ー¥È¥á¥Ë¥åー


´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)


¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤òºî¤í¤¦¡ª¥×¥ìー¥È¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)


¡¡¢¨¤ª²Û»Ò¥Ñー¥Ä¤òÄÉ²Ã¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¡¦ËâË¡¾¯½÷¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¥Ïー¥È)¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥§¡§1,200±ß(ÀÇ¹þ)





¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー


´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)


GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ¸ÂÄê¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª


¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬ÉÕ¤­¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡¦¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥Á¥ç¥³¥Ñ¥Õ¥§¡§950±ß(ÀÇ¹þ)


¡¡¢¨¥â¥Ê¥«¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£




¢¨¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ªー¥Àー»þ¤Î¤ß¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¤¤º¤ì¤«1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢¨¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ä»ýÉÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÇÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤Ê¤É¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£


¥á¥Ë¥åーÆÃÅµ

¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¥Ç¥¶ー¥È¥á¥Ë¥åー¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤è¤ê1ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤­¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー (Á´9¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)¤Ï´ü´Ö¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£




¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£


GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º

¡ã2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)È¯ÇäÍ½Äê¡ä


¡¦GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ ¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à(Á´7¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)550±ß(ÀÇ¹þ)




¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º

´ü´ÖÃæ¡¢GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ¤Ë¤Æ¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£


º£²ó½éÅÐ¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¦¤æ¤á¤«¤ï¥Ñ¥Õ¥§ ¥¹¥È¥é¥Ã¥×(Á´1¼ï)770±ß(ÀÇ¹þ)


¡¦¥­¥é¥­¥éÀ±¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú ¥¹¥È¥é¥Ã¥×(Á´2¼ï)660±ß(ÀÇ¹þ)


¡¦¥àー¥ó¥¿¥ë¥È ¤á¤¸¤ë¤·¥Á¥ãー¥à(Á´3¼ï)550±ß(ÀÇ¹þ)




¢£¹ØÆþÆÃÅµ


¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£


¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä


¡ÖGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ ¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à(Á´7¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)¡×¤ò¡¢GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§½ªÎ»¸å¤Ë¡ÖGiGO MALL¡×¤Ë¤ÆÄÌ¿®ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥ê¥ó¥¯Àè¡§https://shop.gigo-mall.com/



¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



Ãøºî¸¢É½µ­


(C)2025 SUNHOSEKI.All rights reserved.


(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



³Æ¼ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È


¢£¥µ¥óÊõÀÐ¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://sunho.store/


¢£GiGO¤Î¤ªÅ¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://tempo.gendagigo.jp/¡¡



¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÆÃÀß¥Úー¥¸


¢£GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ø¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡ú¥«¥Õ¥§¡Ù


https://tempo.gendagigo.jp/cafe26/01-hoppechan/