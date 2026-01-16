GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡ª¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡ßGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤ÏGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤Ã¤È¤á¤ë¤Ø¤ó¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ ¿Ìé)¤Î¡Ö¥µ¥óÊõÀÐ¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅÅ¹Ì¾¡§GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ø¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡ú¥«¥Õ¥§¡Ù
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ
¢¨GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¡¿GiGO BOWL¥Î¥ë¥Ù¥µ¡¿GiGOÀçÂæ¡¿GiGO½©ÍÕ¸¶2¹æ´Û¡¿GiGO¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤µ¤µ¤·¤Þ¡¿GiGO²Ï¸¶Ä®¥ªー¥ÑB1F¡¿GiGOÂçºåÆ»ÆÜËÙËÜÅ¹¡¿GiGO¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë²¬»³¡¿GiGOÊ¡²¬Å·¿À¡¿GiGO¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¤¯¤Þ¤â¤È
¢¨GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ª¤è¤ÓGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÁ´Æü¥Õ¥êーÆþ¾ìÀ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍèÅ¹¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆþ¾ìÀ°Íý·ôÅù¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¤ÈÊªÈÎ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÈÎ¤ÏGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー
¢£¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¡§³Æ700±ß(ÀÇ¹þ)
¥¥é¥¥é¥É¥ê¥ó¥¯¥«¥éー¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤ß¤É¤ê)
¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤¹¤«¤¤¤Ö¤ëー)
¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤à¤é¤µ¤)
¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤¢¤«)
¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤Ô¤ó¤¯)
¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤ª¤ì¤ó¤¸)
¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¤¤¤¤í)
¡¦¥Û¥Ã¥È¥³ー¥Òー
¡¦¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢
¡¦¥¢¥¤¥¹¥¦ー¥í¥óÃã
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Æ¥¢ー¥È(GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ¸ÂÄê)¡§³Æ800±ß(ÀÇ¹þ)
¥¢¥¤¥¹¥³ー¥Òー¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¥³¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥â¥«¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ªー¥Àー»þ¤Ë¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¤¤º¤ì¤«1ÇÕ¤Î¤ß¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー
¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¤Ï¤À¤¤¤í¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç¿ÍÍÍ¥é¥ó¥Á¡§1,750±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ç¥¶ー¥È¥á¥Ë¥åー
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
¡¦¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤òºî¤í¤¦¡ª¥×¥ìー¥È¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¢¨¤ª²Û»Ò¥Ñー¥Ä¤òÄÉ²Ã¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËâË¡¾¯½÷¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó(¥Ïー¥È)¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥§¡§1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ¸ÂÄê¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥Á¥ç¥³¥Ñ¥Õ¥§¡§950±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¢¨¥â¥Ê¥«¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ªー¥Àー»þ¤Î¤ß¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¤¤º¤ì¤«1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ä»ýÉÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÇÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤Ê¤É¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥åーÆÃÅµ
¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¥Ç¥¶ー¥È¥á¥Ë¥åー¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤è¤ê1ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Û¥í¥°¥é¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー (Á´9¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)¤Ï´ü´Ö¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡ã2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)È¯ÇäÍ½Äê¡ä
¡¦GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ ¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à(Á´7¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)550±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
´ü´ÖÃæ¡¢GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞ¤Ë¤Æ¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×¤Î´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó½éÅÐ¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤æ¤á¤«¤ï¥Ñ¥Õ¥§ ¥¹¥È¥é¥Ã¥×(Á´1¼ï)770±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥¥é¥¥éÀ±¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú ¥¹¥È¥é¥Ã¥×(Á´2¼ï)660±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥àー¥ó¥¿¥ë¥È ¤á¤¸¤ë¤·¥Á¥ãー¥à(Á´3¼ï)550±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¹ØÆþÆÃÅµ
¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡×´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä
¡ÖGiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ ¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à(Á´7¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à)¡×¤ò¡¢GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§½ªÎ»¸å¤Ë¡ÖGiGO MALL¡×¤Ë¤ÆÄÌ¿®ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥¯Àè¡§https://shop.gigo-mall.com/
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãøºî¸¢É½µ
(C)2025 SUNHOSEKI.All rights reserved.
(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
³Æ¼ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£¥µ¥óÊõÀÐ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://sunho.store/
¢£GiGO¤Î¤ªÅ¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tempo.gendagigo.jp/¡¡
¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÆÃÀß¥Úー¥¸
¢£GiGO¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡Ø¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡ú¥«¥Õ¥§¡Ù
https://tempo.gendagigo.jp/cafe26/01-hoppechan/