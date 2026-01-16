¡Ö¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÈÃËÀ³Ø¨¡¨¡±é·à¤«¤é¥¸¥§¥ó¥Àー¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ·èÄê¡ª
ËÌÂ¼¼Ó°á¤µ¤ó¤Î¡Ø³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ù¡ÊÄ«Æü½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ø¤Î¹ÖµÁÏ¿¤ò¤â¤È¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ò¡Ö°ÎÂç¤Ê·àºî²È¡×¤È¤·¤ÆÌµ¾ò·ï¤Ë¾Î»¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Èà¤Ï¡Ö°ÎÂç¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
¥¸¥§¥ó¥Àー¤ä±é·à¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÁÇËÑ¤ÊÌä¤¤¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢ºîÉÊ¤äÀ¸³¶¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÃúÇ«¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê²ò¼á¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤é¤·¤µ¤Ë²á¾ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¿ÍÊª¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥¸¥§¥ó¥Àー¤Î»ëÅÀ¤Ç¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ËÆÉ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÀÊÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹ÅÄ¾¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¤¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÈÃËÀ³Ø¨¡¨¡±é·à¤«¤é¥¸¥§¥ó¥Àー¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤ÎËÌÂ¼¼Ó°á¤µ¤ó¤È¡¢¥²¥¹¥È¤ËÊ¸É®²È¤ÎÀ¶ÅÄÎ´Ç·¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
À¶ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡ØÌá¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¸¤¤ë¤Î¤À¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤Ï¡¢½ñÀÒ¤ä¥É¥é¥Þ¤òÂêºà¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê·Ð¸³¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀÀ¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë¡Ö¤¤¤Þ¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤òÉÁ¤¤¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ë¶áÇ¯¤ÎºîÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¿À¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤¬À¸¤¤¿»þÂå¡Ê1564～1616Ç¯¡Ë¤Î¥¸¥§¥ó¥Àー´Ñ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ß²ò¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¸¥§¥ó¥Àー¤ÎÏÃÂê¤â¡¢±é·à¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢ºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤¤Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
ËÌÂ¼¼Ó°á¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤µ¤¨¡Ë
1983Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»»ÎÊÌ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÉðÂ¢Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô±Ñ¸ì±ÑÊÆÊ¸²½³Ø²Ê¶µ¼ø¡£
ÅìµþÂç³Ø¤ÎÉ½¾ÝÊ¸²½ÏÀ¤Ë¤Æ³Ø»Î¹æ¡¦½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢2013Ç¯¤Ë¥¥ó¥°¥º¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤ÆÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡£
ÀìÌç¤Ï¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥ÈÈãÉ¾¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ»Ë¡£¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤ò³Ú¤·¤ó¤À½÷À¤¿¤Á¡Ù(Çò¿å¼Ò)¡¢¡Ø¤ªº½Åü¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÈÇúÈ¯Åª¤Ê²¿¤«¡Ù¡Ê½ñæè´¦´¦Ë¼¡¿¤Î¤Á¤Ë¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÈãÉ¾¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¤È±³¤ÈÃË¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¹¡¦¥íー¥É¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø±Ñ¸ì¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥¯¡Ë¡¢¡Ø½÷¤Î»Ò¤¬»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¥¬ー¥ë¥ºÍÎ²è100Áª¡Ù¡Ê½ñæè´¦´¦Ë¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
À¶ÅÄÎ´Ç·¡Ê¤¤è¤¿¡¦¤¿¤«¤æ¤¡Ë
1980Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¸É®¶È¡¢¡ÖÅí»³¾¦»ö¡×ÂåÉ½¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥¸¥§¥ó¥Àー¡¢Îø°¦¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®¡£Ä«Æü¿·Ê¹be¤Î¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡ÖÇº¤ß¤Î¤ë¤Ä¤Ü¡×¤Ç¤Ï²óÅú¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£Åí»³¾¦»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÃø½ñ¤Ë¡ØÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¡Ù¡Ø¥â¥Æ¤È¤«°¦¤µ¤ì°Ê³°¤ÎÎø°¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥¤ー¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢Ã±Ãø¤Ë¡Ø¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¡ÊÁÐÍÕÊ¸¸Ë¡Ë¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡¢²¶¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ø¼«ËýÏÃ¤Ç¤âÉðÍ¦ÅÁ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö°ìÈÌÃËÀ¡×¤ÎÏÃ¤«¤é¸«¤¨¤¿À¸¤¤Å¤é¤µ¤ÈÃË¤é¤·¤µ¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡Ø¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤é»Ï¤á¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥¸¥§¥ó¥ÀーÆþÌç¡Ù¡ÊÄ«Æü½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¥È¥ß¥ä¥Þ¥æ¥¥³»á¤È¤Î¶¦Ãø¤Ë¡ØÂç³Ø1Ç¯À¸¤ÎÊâ¤Êý¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢ß§Ã«ÃÎÈþ»á¤È¤Î¶¦ÊÔÃø¤Ë¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆÃË¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«²ñµÄ¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¡£PodcastÈÖÁÈ¡ØÅí»³¾¦»ö¡Ù¡Ø¥ª¥È¥³¤Î»Ò°é¤Æ¤è¤â¤â¤ä¤Þ¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤âÇÛ¿®Ãæ¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë19:30-21:00¡¡
¡ýÍèÅ¹»²²Ã¡ý
ËÜ¤ÈàÝàê¤ÎÅ¹ UNITE¡ÊÅìµþÅÔ»°Âë»Ô²¼Ï¢¿ý4-17-10¡¡SMZ¥Ó¥ë£±F¡Ë
¡ö20Ê¬Á°¤è¤ê³«¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://unite-books.shop/items/695a37093097d7ae476b7c2c
¡ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡ý
·èºÑ´°Î»¸å¤ËPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢³«ºÅ»þ¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤éµºÜ¤ÎURL¤«¤é¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¤ÏVimeo¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª»È¤¤¤Î´Ä¶¤Ç¤ÎÆ°ºî¤¬ÉÔ°Â¤ÊÊý¤Ï(https://www.g-1.ne.jp/preview-vimeo/ )¤Ë¤Æ»ëÄ°¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://unite-books.shop/items/695a371e82808ce16ff25ac9
¡Ø³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ù
Ãø¼Ô¡§ËÌÂ¼¼Ó°á
ISBN¡§9784255013725
È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü½ÐÈÇ¼Ò
È½·¿¡¦ÊÇ¿ô¡§»ÍÏ»È½¡¦408ÊÇ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255013725/