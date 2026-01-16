¥À¥ó¥¹¤ò°¦¤¹¤ë¹â¹»À¸¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤ÎÇ®¤Àï¤¤ Âè1²ó¶å½£Í½Áª¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 KYUSHU¡Ù¤Ë¤Æ·è¾¡Âç²ñ¤Ø¿Ê¤à2¹»¤¬·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Î¥Þ¥êー (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿ÀÅÄ´ªÂÀÏ¯) ¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤ò¥À¥ó¥¹¤ËÊû¤²¤¿¹â¹»À¸¥À¥ó¥¹Éô¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026¡×(¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë ¥À¥ó¥¹ ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó ¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥í¥¯)¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖKYUSHU¡×¤ò1·î12Æü(·î)¤ËÊ¡²¬»ÔÌ±¥Ûー¥ë¡¦Ãæ¥Ûー¥ë(Ê¡²¬¸©)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍ½ÁªÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿2¹»¤Ï¡¢2026Ç¯4·î18Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL¡×Æâ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹â¹»¥À¥ó¥¹ÉôÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤Æ¡¢·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë2¹»¤¬·èÄê¡ª
¢¡KYUSHU SMALLÉôÌç WINNER¡§Ä¹ºê½÷»Ò¾¦¶È¹âÅù³Ø¹» / BLAST
ËÜÅö¤ËÎ¾¹ñÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÀèÀ¸¤ä¥³ー¥Á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡KYUSHU LARGEÉôÌçWINNER¡§ËÌ¶å½£»ÔÎ©¹âÅù³Ø¹» / Lil Garnet's
¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½ïÊýÀèÀ¸¤ä¥³ー¥Á¤ÎÊý¡¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾¼õ¾Þ·ë²Ì
¢¡SMALLÉôÌç ¼õ¾Þ¹»
2°Ì(4.000¥Ý¥¤¥ó¥È)¡§ËÌ¶å½£»ÔÎ©¹âÅù³Ø¹» / N9SD CREW
3°Ì(3.000¥Ý¥¤¥ó¥È)¡§Ê¡²¬¹©¶ÈÂç³ØÉíÂ°¾ëÅì¹â¹» / Jyoto Bless
4°Ì(2.000¥Ý¥¤¥ó¥È)¡§Àº²Ú½÷»Ò¹âÅù³Ø¹» / Queen¡úBee
5°Ì(1.000¥Ý¥¤¥ó¥È)¡§Ê¡²¬¸©Î©¤¢¤ê¤¢¤±¿·À¤¹âÅù³Ø¹» / Rose Nova
6°Ì¡Ê500¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡§ÅìÊ¡²¬¹âÅù³Ø¹» / Legacy
¢¡LARGEÉôÌç ¼õ¾Þ¹»
2°Ì¡Ê4.000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡§Ê¡²¬¸©Î©Ê¡²¬¹ÖÎÑ´Û¹âÅù³Ø¹» / FKD
3°Ì¡Ê3.000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡§ÃÞ»ç½÷³Ø±à¹âÅù³Ø¹» / apiece
¢¡ÆÃÊÌ¾Þ ¼õ¾Þ¹»
Á´¥Áー¥à300¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ
Jin¡Ê¥¹¥¥ë¡Ë¡§Àº²Ú½÷»Ò¹âÅù³Ø¹» / Queen¡úBee
TOMOKI¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë¡§Ê¡²¬¹©¶ÈÂç³ØÉíÂ°¾ëÅì¹â¹» / Jyoto Bless
cocoroyen¡Ê¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¡Ë¡§Àº²Ú½÷»Ò¹âÅù³Ø¹» / Queen¡úBee
Ê¡Â¼º»µª¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë¡§Àº²Ú½÷»Ò¹âÅù³Ø¹» / Queen¡úBee
illbilly dude¡Ê´°À®ÅÙ¡Ë¡§Ê¡²¬¹©¶ÈÂç³ØÉíÂ°¾ëÅì¹â¹» / Jyoto Bless
Jin¡Ê¥¹¥¥ë¡Ë¡§Ê¡²¬¸©Î©Ê¡²¬¹ÖÎÑ´Û¹âÅù³Ø¹» / FKD
TOMOKI¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡Ë¡§Ê¡²¬¸©Î©Ê¡²¬¹ÖÎÑ´Û¹âÅù³Ø¹» / FKD
cocoroyen¡Ê¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¡Ë¡§ËÌ¶å½£»ÔÎ©¹âÅù³Ø¹» / Lil Garnet's
Ê¡Â¼º»µª¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë¡§Ê¡²¬¸©Î©Ê¡²¬¹ÖÎÑ´Û¹âÅù³Ø¹» / FKD
illbilly dude¡Ê´°À®ÅÙ¡Ë¡§ËÌ¶å½£»ÔÎ©¹âÅù³Ø¹» / Lil Garnet's
¢£º£¸å¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026¡×Í½ÁªÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 TOHOKU¡Ù
¢§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 EAST vol.2 day1¡Ù
¢§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 EAST vol.2 day2¡Ù
¢§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 CHUBU¡Ù
¢§2026Ç¯2·î11Æü(¿å)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 EAST vol.3 day1¡Ù
¢§2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 EAST vol.3 day2¡Ù
¢§2026Ç¯2·î22Æü(Æü) ¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 WEST vol.3 SMALL¡Ù
¢§2026Ç¯2·î23Æü(·î) ¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 WEST vol.3 LARGE¡Ù
¢§2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ) ¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL¡Ù
¢£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Á´¹ñ¤Î¹âÅù³Ø¹»¤ª¤è¤Ó¹âÅù³Ø¹»¤Ë½à¤¸¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤Ëºß³ØÃæ¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·º£´ü¤Ç11ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁªÂç²ñ¤Ï´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢ÅìËÌ¡¢ÃæÉô¡¢¶å½£¤Î¹ç·×5ÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÆÍ½ÁªÄÌ²á¹»¤Ï2026Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Âç²ñ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL¡×¤Ø¤È¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢¹â¹»À¸³è¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¥À¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤¿¥À¥ó¥¹Éô¤ÎÆüËÜ°ì¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÍ½Áª¤ÎÆþ¾ÞÏÈ¤¬3¤Ä³ÈÂç¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£Í½Áª½ªÎ»¸å¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ê·è¾¡ÄÌ²á¤ò·è¤á¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ÓHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥È¡§https://high-dan.com/