GlobalFoundries¤¬¥·¥Î¥×¥·¥¹¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µIP¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÇã¼ý¤·¡¢ ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò²ÃÂ®
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI (Physical AI) ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¶¯²½¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¸þ¾å¡¢ RISC-V¡¦AIÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Äー¥ë¤Î³ÈÄ¥¡¢ ¤ª¤è¤Ó¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ê¥³¥ó³«È¯¤Î²ÃÂ®¤ò¼Â¸½
GlobalFoundries (Nasdaq: GFS¡¢ÆÉ¤ßÊý¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥êー¥º¡¢°Ê²¼¡ÖGF¡×) ¤ÏËÜÆü¡¢¥·¥Î¥×¥·¥¹¤ÎARC¥×¥í¥»¥Ã¥µIP¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¡¢Ã´Åö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ª¤è¤ÓÀß·×¼Ô¥Áー¥à¤ò´Þ¤á¤ÆÇã¼ý¤¹¤ëÀµ¼°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¡¢GF¤ª¤è¤ÓGlobalFoundries¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎMIPS¡¡(¥ß¥Ã¥×¥¹)¡¡¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI (Physical AI) ¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ê¥³¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯ÂÎÀ©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÇã¼ý¤Ë¤Ï¡¢ARC-V¡¢ARC-Classic¡¢ARC VPX-DSP¡¢ARC NPX NPUÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ASIP Designer¤ª¤è¤ÓASIP Programmer¤ò´Þ¤àÆÃÄêÍÑÅÓ¸þ¤±Ì¿Îá¥»¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡ÊASIP¡Ë¥Äー¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Çã¼ý´°Î»¸å¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤È¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥Áー¥à¤ÏMIPS¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µIP¥¹¥¤ー¥È¤Î³«È¯¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢GF¤ÎIP¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤¿¸ÜµÒ¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ½ÉÊ»Ô¾ìÅêÆþ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Î¹¹¤Ê¤ëÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÀÇ½¡¢¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¡¢Ä¶Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤ÓAI¥³¥¢¤ò´Þ¤à¥·¥Î¥×¥·¥¹¤ÎARC¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¹â¤¤½èÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇã¼ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆGF¤Ï¡¢¥·¥Î¥×¥·¥¹¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÆÃµö¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÀìÌçÃÎ¼±¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¹âÅÙ¤ÊAI¥·¥ê¥³¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡Ç½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
GF¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëTim Breen¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£²ó¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¶¯²½¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥·¥Î¥×¥·¥¹¤ÎARC IP¤ÈMIPS¤Îµ»½Ñ¡¢¤ª¤è¤ÓGF¤Î¹âÅÙ¤ÊÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼¡À¤Âå¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¾ãÊÉ¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£Çã¼ý¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¡¢AIÅëºÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÊªÍý¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁõ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥·¥Î¥×¥·¥¹¤Ï¡¢¥í¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤«¤éÁÈ¤ß¹þ¤ß¥á¥â¥êー¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹IP¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£IP¡¢¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤Àß·×IP¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òº£¸å¤âÊÝ»ý¤·¡¢¤½¤Î³È½¼¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¥·¥Î¥×¥·¥¹¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¤Ç¤¢¤ëSassine Ghazi»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£²ó¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥Î¥×¥·¥¹¤ÎIP»ö¶È¤Ï¡¢É¬¿Ü¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ª¤è¤Ó´ðÈ×IPÄó¶¡¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¶¯²½¤Ø¤Î¹¹¤Ê¤ëÃíÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£GlobalFoundries¤¬¥×¥í¥»¥Ã¥µIP¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¾Íè¤ÎÍ¥¤ì¤¿Ã´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±Ê¬Ìî¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë·ã¤·¤¤¶¥Áè¾õÂÖ¤¬º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥·¥Î¥×¥·¥¹¤ÎARC¤ª¤è¤ÓARC-V¥×¥í¥»¥Ã¥µIP¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢É¬Í×¤Êµ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¼èÆÀ¤ò´Þ¤à¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¾ò·ï¤ÎÍú¹Ô¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯²¼È¾´ü¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Çã¼ý¸å¤Ï¡¢½¾¶È°÷¡¢¸ÜµÒ¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¤¬±ß³ê¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥·¥Î¥×¥·¥¹¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
GlobalFoundries¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GlobalFoundries¡ÊGF¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¡¢»Å»ö¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢IoT¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤ÎµÞÀ®Ä¹»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤è¤êÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âÀÇ½À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òÂ³¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GF¤ÏÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÀ½Â¤µòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Âç¤¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÍ¥½¨¤ÊGF¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¡¢ÂÑµ×À¤ª¤è¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢Æü¡¹À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïwww.gf.com(https://gf.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MIPS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GlobalFoundries»±²¼¤ÎMIPS¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¸þ¤±RISC-V IP¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£MIPS¤Ïµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿É¸½à½àµò¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MIPS¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ËÉ±Ò¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿µÞÀ®Ä¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¶îÆ°·¿¤ÎÀ½ÉÊ¤ØÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£GlobalFoundries¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥êµ¬ÌÏ¤ÇRISC-V¤òÄó¶¡¤·¡¢MIPSµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏMIPS.com(https://mips.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÍèÍ½ÁÛ¤Îµ½Ò¤Ë´Ø¤·¤Æ
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢GF¤ÎMIPS»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥·¥Î¥×¥·¥¹¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µIP¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ÎÅý¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÍèÍ½ÁÛ¤Îµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼è°ú¤ÎÍ½Äê»þ´ü¡¢¼è°ú´°Î»¾ò·ïÉÔÍú¹Ô¡¢¼è°ú¤ÎÀøºßÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤Îµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÉ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò²áÅÙ¤Ë¿®Íê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¡¢2024Ç¯ÅÙÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¡ÊForm 20-F¡Ë¡¢ºÇ¿·Êó¹ð½ñ¡ÊForm 6-K¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÂ¾Êó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢³Æ¼ï¥ê¥¹¥¯¤ª¤è¤ÓÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ÍèÍ½ÁÛ¤Îµ½Ò¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£GF¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆüÉÕ°Ê¹ß¤ËÈ¯À¸¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ä¾õ¶·¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ÍèÍ½ÁÛ¤Îµ½Ò¤ò¹¹¿·¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£