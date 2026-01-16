ºÇÂç12¼ïÎà¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤ÈÆüÂØ¤ï¤ê½¤Á¶¥¿¥¹¥¯¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸÷¤Î½¤Á¶¼Ô¤Îµ¨Àá¡×2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
thatgamecompany,Inc.¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¤Î±¿±ÄÃæ¥¿¥¤¥È¥ë¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡Ê°Ê²¼Sky¡Ë¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸÷¤Î½¤Á¶¼Ô¤Îµ¨Àá¡×¤ò2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸÷¤Î½¤Á¶¼Ô¤Îµ¨Àá¡×¤Ï½ñ¸Ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»ñÎÁ¸Ë¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ý¤Ä¤¤¤¿¡Öµ²±¤ÎÅõ¡Ê¤¢¤«¤ê¡Ë¡×¤ò½¤Á¶¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Î°ÆÆâ¿Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢°ÆÆâ¿Í¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÀºÎî¤¿¤Á¤¬¡¢½ñ¸Ë¤ÎÂç»ö¤ÊÅõ¤ò½¤Á¶¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Îºî¶È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸÷¤Î½¤Á¶¼Ô¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÃµµá¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÈà¤é¤Îµ»¤ò³Ø¤Ó¡¢½õ¤±¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢½¤Á¶¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
12¸Ä¤¢¤ëµ¨Àá¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç12¼ïÎà¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Âè1¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Âè2¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÇËÊÒÃµ¤·¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÆÆâ¿Í¤«¤é¼õ¤±¤ë¥¯¥¨¥¹¥È¤Î´°Î»¸å¤â¡¢½¤Á¶¤òÂÔ¤Äµ²±¤ÎÅõ¤Ï¿ôÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Î³«ºÅÃæ¤â½ªÎ»¸å¤â¡¢Åõ¤ò½¤Á¶¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£½¤Á¶´°Î»¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¸÷¤Î¤«¤±¤é¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤«¤éÄÉ²Ã¤Î¤«¤±¤é¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇËÊÒ¤¬Á¶¤ï¤ì¡¢µ¡Ç½¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿µ²±¤ÎÅõ¤¬±Ç¤·½Ð¤¹ÀºÎî¤Î»×¤¤½Ð¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÀºÎî¤¿¤Á¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÃÎ¼±¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¿·¤¿¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Îå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤ì¤é¤ÎÍ§¾ðÉ½¸½¤¬¡¢¸÷¤Î½¤Á¶¼Ô¤Îµ¨Àá¤Î´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò·Áºî¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¸÷¤Î½¤Á¶¼Ô¤Îµ¨Àá¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2026Ç¯4·î3Æü(¶â)
¾ì½ê¡§½ñ¸Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡§https://www.thatskygame.com/ja/news/join-together-in-season-of-lightmending/
¢£¡ØSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤È¤Ï
¡ÖSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡× ¤Ï¡¢iOS¡¦Android¡¦Nintendo Switch¡¦PlayStation¡¦Steam¤ÇÂç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÍ·¤Ù¤ëÀß·×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢Â¾¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¡¢´¶¾ð¤ò¶¦Í¤¹¤ëÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¤è¤ê´²ÍÆ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¡¢¡ÖSky¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢2019Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°Ê¹ßÂ¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÏÎß·×2²¯7ÀéËü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥²ー¥àÂç¾Þ2022¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡ØºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬»²²Ã¤·¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤¬¥Æー¥Þ¤Î²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ù¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM) ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯12·î7Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿PlayStationÈÇ¡¢2024Ç¯4·î10Æü¤«¤é¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿SteamÈÇ¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Sky¤ÎÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£thatgamecompany
thatgamecompany¤Ï¡¢Éý¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢·Ý½ÑÅª¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ç¡¢Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖflOw¡×¡ÖFlowery¡×¡ÖÉ÷¥ÎÎ¹¥Ó¥È¡×¡ÖSky À±¤òËÂ¤°»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥¢¥ïー¥É¤ÇÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«Èþ½Ñ´Û¤Î¾ïÀß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤äÈþ½Ñ´Û¤Ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤Ç¼Â¸½½ÐÍè¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯Îð¡¢Ê¸²½¡¢ÇØ·Ê¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
