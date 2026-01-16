¡ÖZERO RISE¡×1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¡Ö¤°¤ë¤Ê¤Ó¡×¸·Áª¤ÎÃÓÂÞ¤Î°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¿·¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖZERO RISE¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù¸¶¾ÏÏº °Ê²¼¡¢¤°¤ë¤Ê¤Ó¡Ë¤¬¸·Áª¤¹¤ëÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¤Î°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖZERO RISE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥í¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¡ª
1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¡Ö¤°¤ë¤Ê¤Ó¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿ÃÓÂÞ¤Î¿Íµ¤°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÖZERO RISE¡×¤ÎÆÃÀ½POP¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¤Î·Ç½Ð¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¼Â»ÜÆâÍÆ¡ä
- ¥Æー¥Ö¥ë¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ªÆÃÀ½POPÀßÃÖ´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¡ÖZERO RISE¡×¤ÎÆÃÀ½POP¤¬ÅÐ¾ì¡£
ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Å¹Æâ¤òºÌ¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥Õ¥é¥¤¥äーÀßÃÖÅ¹Æ¬¤äÅ¹Æâ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖZERO RISE¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡ÖZERO RISE¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢Å¹°÷¤Þ¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥é¥¤¥äー
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢£¼Â»Ü´ü´Ö
1·î16Æü(¶â)～1·î30Æü(¶â¡Ë
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¢§¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥Ý¥Ã¥×ÀßÃÖ¡¢¥Õ¥é¥¤¥äー¡¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛÅ¹ÊÞ
À¶¹¾±ñÃÓÂÞÅì¸ýÅ¹
´Ú¹ñÎÁÍý ¥Û¥ó¥Ç¥Ý¥Á¥ã ÃÓÂÞÅ¹
Æù¥Ð¥ë Bar¡õGrill motto ÃÓÂÞ
¤Á¤ç¤¤°û¤ß¼ò¾ì¡¡¥¤¥±¥Ð¥ë
Quercus Bar
CHILLAX BURGER&WINE
³ÚÁ·¸®
¢§¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥Ý¥Ã¥×ÀßÃÖ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛÅ¹ÊÞ
(¢¨¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó)
µï¼ò²°¤¤¤¯¤Ê¤é²¶¤ó¤ÁÍè¤¤¡£ ÃÓÂÞÅ¹
Ãº²Ð¾Æ¤µí¥¿¥ó¼ò¾ì¤¤¤±¤¿¤ó¡¡ÃÓÂÞÅ¹
¢§¥Ý¥Ã¥×ÀßÃÖ¤Î¤ß¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
(¢¨¥Õ¥é¥¤¥äー¡¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó)
¾ÆÆù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à JAN ÃÓÂÞÅì¸ýÅ¹
2026Ç¯5·îÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù¾å±é·èÄê¡ª
5·î£²Æü(ÅÚ)～£µ·î17Æü(Æü)¤ËÈô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤ÆÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡£
¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎËë³«¤±¤ò°ì½ï¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù³µÍ×
¢£¸ø±é´ü´Ö
2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)～17Æü(Æü)¡ÊÁ´20¸ø±é¡Ë
¢£¥¥ã¥¹¥È
¡ãUNFIXXX¡ä
¥Þ¥É¥«¡Ê¹õºª ±ß¡Ë¡§ºû¿¹ Íµµ®
¥À¥Æ¡ÊÅ·½â ¹Ý¡Ë¡§Ê¡°æ ÇÃÌé
¥Þー¥ê¥ó¡Ê¿¿ÎëÆ² »Êºé¡Ë¡§ÂçÍ§ ³¤
¡ãKINGS+HOOT¡ä
¥Ö¥ê¥ó¥¯¡Ê¿û¸¶ Üôµ±¡Ë¡§ÀÐ¶¶ ¹°µ£
¥ß¥é¥¯¥ë¡ÊÅÄÂ¼ ·Ê¸×¡Ë¡§º´Æ£ ¤¿¤«¤ß¤Á
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ÊÃ°±© À²¸÷¡Ë¡§Ê¿²ì Í¦À®
¡ãRumbleWing[s]¡ä
¥èー¥¯¡ÊÈôÍë Íã¡Ë¡§ÅÄ¸¶ Î÷
¥¦¥¸¥ó¡Ê¿ÎÆâ ±¦°ìÏº¡Ë¡§¿¿Ìî Âó¼Â
¥µ¥¸¥ó¡Ê¿ÎÆâ °ìº¸¡Ë¡§Á°Åè ÍË
¡ãBLACKSPOT¡ä
¥Ð¥ê¥¹¥¿¡ÊÇËÎ¢ µ£»Î¡Ë¡§Àî¾å ¾Âç
UNKNOWN A¡§suit actor Âì»³ æÆÂÀ
UNKNOWN B¡§suit actor Í¥»Ö
¥¸¥²¥ó¡Ê¼¡¸µ È»¿Í¡Ë¡§·¯Âô ¥æ¥¦¥
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡¦¸¶ºî¡§¥Ö¥·¥íー¥É
µÓËÜ¡§¾¾Â¿ °íÂÒ¡ÊILCA¡Ë
±é½Ð¡§ÌÓÍø ÏË¹¨
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô
1·î12Æü(·î¡¦½Ë)～2·î8Æü(Æü)
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/zerorise/
ZERO RISE¤È¤Ï
Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤¿¤Á¡ß¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë
¥Ö¥·¥íー¥É¤¬Á÷¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÉÏº¤³Êº¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢À¶Î÷·éÇò¤Ê¿ÍÀ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¼åÆù¶¯¿©¤¬·ã¤·¤¤Ä¶¶¥Áè¼Ò²ñ¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÂÁß¤¡¢踠¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï¢£¢£¢£¢£¢£¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«ーー
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈPV¡§https://youtu.be/qydYN1qgKBQ
¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
