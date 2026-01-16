GIGABYTE¡¢CES 2026¤Ç¥íー¥«¥ëAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¡ÖAI TOP Utility¡×¤òÅ¸¼¨
ÂæËÌ¡¢2026Ç¯1·î16Æü /PRNewswire/ -- ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬¼Â¸³ÃÊ³¬¤«¤é¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢GIGABYTE¤Ï CES 2026¤Ç¥íー¥«¥ëAI¤Î¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£GIGABYTE AI TOP¥¹¥¤ー¥È¤Ï¡¢¥íー¥«¥ë´Ä¶¤ÇÆ°ºî¤·¡¢¼ÂÌ³¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò»Ù¤¨¡¢µ¡Ì©¥Çー¥¿¤ò°Â¿´¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿AI¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CES¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GIGABYTE¤Ï¡¢AI¤¬¥¯¥é¥¦¥É¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥íー¥«¥ë¤Ê¥¨¥Ã¥¸´Ä¶¤Ø¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼Â±é¤·¤Þ¤¹¡£
GIGABYTE¤ÏCES¤Ç¡¢AI TOP ATOM¡¢AI TOP 100¡¢AI TOP 500¤ò´Þ¤à¡¢AI TOP¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î3¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¥íー¥«¥ëAIÆ³Æþ¤Î¤¿¤á¤Î³ÈÄ¥²ÄÇ½¤ÊÆ»¶Ú¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥íー¥«¥ë¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆAI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òºîÀ®¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢GIGABYTEÆÈ¼«¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë¡ÖAI TOP Utility¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CES¤Î¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡¢AI TOP ATOM¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡ÊRAG¡Ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¹½À®¤Ç¤Ï¥Èー¥¯¥óÀ¸À®Â®ÅÙ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢AI TOP ATOM¤Ï128GB¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µðÂç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ò°·¤¦RAG¥¿¥¹¥¯¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£AI TOP Utility¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥Þ¥ë¥ÁGPU¹½À®¤Ç¤Ï½èÍý¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Î½èÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºµé¤ÎAI¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥íー¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI TOP Utility¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤Ï²¿Àé¥Úー¥¸¤â¤ÎÌ¤È¯É½¤Î¸¦µæ³«È¯Ê¸½ñ¤ò¡¢°ÂÁ´¤ÇÂ¨±þÀ¤Î¤¢¤ë¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Öprivate brain¡Ê¼ÒÆâÀìÍÑ¤ÎÃÎÇ½¡Ë¡×¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥íー¥«¥ë¥µー¥Ðー¤«¤é1¥Ð¥¤¥È¤â³°Éô¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Àµ³Î¤Ê¶ÈÌ³¥µ¥Ýー¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤ò¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤ËÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤Î¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÈñÍÑ¤òºï¸º¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¡Ö´°Á´¤Ê¥Çー¥¿¼ç¸¢¡×¤È¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¼ÂÌ³¾å¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿AI TOP¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢³«È¯´Ä¶¤ÈÆ³Æþ´Ä¶¤ÎÎ¾Êý¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ÎAI TOP 500 TRX50¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÇAMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX¡¢GeForce RTX 5090¡¢768GB¤ÎDDR5¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç4,050²¯¥Ñ¥é¥áー¥¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¿®ÍêÀ¤ÈÀ©¸æÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¼Â¹Ô¤¹¤ëÀÇ½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏAI TOP Utility¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¡¢Linux¾å¤ÇNVIDIA¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±ß³ê¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ß´¹À¤Î¤¢¤ë´Ä¶Á´ÂÎ¤ÇAI¥â¥Ç¥ë¤òºÇ¾®¸Â¤ÎÉé²Ù¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥íー¥«¥ë¤Ç¤ÎAI¼Â¹Ô¡¢¥Çー¥¿À©¸æ¡¢Æ³Æþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢GIGABYTE¤Ï¡¢AI TOP Utility¤¬³µÇ°¾å¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎAI¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÆü¾ï¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¼«Á³¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Äー¥ë¤ËÊÑ¤¨¤ë¤«¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI TOP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢CES 2026¤ÎGIGABYTE Product Showcase¡ÊVenetian Expo Level 3¡¢Lido 3005¡Ë¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
