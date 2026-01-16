¥Ê¥Ã¥¸¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖLuce Twinkle Wink¡ù¡×¤Î¸ø¼°¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÄó¶¡³«»Ï
¥Ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÅÄ µ®»Ë¡Ë¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖLuce Twinkle Wink¡ù¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¯¥¢¥ë¥Ê¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·ËÅÄ À¿¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢¼¡À¤Âå¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡ÖNudge¡Ê¥Ê¥Ã¥¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¡×¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ëー¥Á¥§¥«ー¥É¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥«ー¥É¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖLuce Twinkle Wink¡ù¡×¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥«ー¥É¤ÎÎß·×ÍøÍÑ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖLuce Twinkle Wink¡ù¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸ÂÄêÆÃÅµ¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«ー¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://nudge.cards/luce-twinkle-wink
±þ±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¤Ï¡¢150¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅù¤ÈÄó·È¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤Î°ìÉô¤¬Äó·ÈÀè¡Ê¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÏÆü¾ï¤Î¡Ö·èºÑ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¡Ê¿ä¤·¤ò¡Ë±þ±ç¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥É¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¥¢¥×¥ê¤«¤é¡ÖLuce Twinkle Wink¡ù¡×¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤Î¾å¡¢ËÜ¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Îß·×ÍøÍÑ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ËÜ¥«ー¥É¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÎã¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡Û
- ¥¦¥§¥ë¥«¥àÆ°²è
¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ø¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸ÂÄê¼Ì¿¿¡¦¥Ü¥¤¥¹¡¦¥àー¥Óー¡Ê¥¬¥Á¥ã¡Ë
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¼Ì¿¿¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡¢Æ°²è¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÅö¤¿¤ë¥¬¥Á¥ã¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¤ªÌ¾Á°Æþ¤ê¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡ÊÃêÁª¡Ë
¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤«¤é¤Î¿§»æ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥á¥ó¥Ðー»ØÄê¤¢¤ê¤Î¸ÄÊÌ¿§»æ¤¬¡¢4¤«·î¤Ë1²ó¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÖLuce Twinkle Wink¡ù¡×¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¤´Æþ²ñ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤Î°õ»ú¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¾ÞÍÑ¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¡ÖÊÝÂ¸ÍÑ¥«ー¥É¡×¤¬ÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ª¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³µÍ×¡Û
- ¥ëー¥Á¥§¥«ー¥É
¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À½¸¹ç¼Ì¿¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
¡Ö¥ëー¥Á¥§¥«ー¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLive Tour2025 FINAL ～Immutable RIIbon*～¡×³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö»²²Ã¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Æþ²ñ¼Ô¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥é¥¤¥ÖÅöÆü¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¥Ê¥Ã¥¸¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¥é¥Ö¿½¹þºÑ¤ß²èÌÌ¤òÄó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¡Ô¥«ー¥É·¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Õ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüÄø¡Û
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥Ûー¥ë
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¦¥ëー¥Á¥§¥«ー¥É¤ËÆþ²ñºÑ¤ß¤ÎÊý
¡¦¥ëー¥Á¥§¥«ー¥É¤ò¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý
Luce Twinkle Wink¡ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öµ±¤¯½Ö´Ö(¤È¤)¤ò¥È¥¥á¥¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ë6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£2014Ç¯¤Ë·ëÀ®¡¢2015Ç¯¤ËNBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£2024Ç¯8·î¤è¤ê±§º´Èþ¹¬Çµ¡¢ÈÄ»³¼Ó¿¥¡¢ºéËÜÈþºù¡¢É°³À²ÌÊæ¡¢Æî±À²ê°Í¡¢°ì¥ÎÀ¥Å·²»¤Î6¿ÍÂÎÀ©¤¬»ÏÆ°¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ÛÀ¤³¦Èþ¾¯½÷¼õÆù¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¡ÙED¥Æー¥Þ¡Ö"FA"NTASY¤È¡×¤ä¡Ø¥²ー¥Þー¥º¡ª¡ÙOP¥Æー¥Þ¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÃ´Åö¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë"Animetic"¤Ê³Ú¶Ê¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯¹Ô³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73456/table/304_1_9297c788af0effc6833cd5d132bd4510.jpg?v=202601161152 ]
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¥¢¥×¥êQR¥³ー¥É
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¿½¹þ¾ðÊó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¾ðÊó¤Ç´°·ë¡£°õ´Õ¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¶ÐÌ³Àè¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
- Áª¤Ù¤ë2¤Ä¤ÎÊÖºÑÊýË¡£±.Ëè·î¤Þ¤È¤á¤Æ»ÙÊ§¤¦ £².»È¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÖºÑ¤¹¤ë¡£¤ò¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ÃÊ³¬Åª¤Ë¹¤¬¤ëÍøÍÑ²ÄÇ½³Û¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯³Û¤Î¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½³Û¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÊÖºÑ¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸ÃÊ³¬Åª¤ËÁý³Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ·èºÑÂ¨»þÄÌÃÎ¡õ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×Êä½þ¿½ÀÁ·èºÑÄ¾¸å¤Ë²ÃÌÁÅ¹Ì¾¤È¶â³Û¤ò¥¢¥×¥ê¤ØÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÀµÍøÍÑ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇÏ¢Íí¡¢Êä½þ¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÍøÍÑ¾å¸Â¤È»Ù½Ð´ÉÍý¤Ç¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥íー¥ë·î´Ö¤Î·èºÑ¾å¸Â¤ò¼«Ê¬¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥·ー¥È²èÁü¤ÈÉ³¤Å¤±¤Æ»Ù½Ð¤ò¼«Æ°¥°¥é¥Õ²½¡£¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤Î´ÉÍý¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
- ÍøÍÑ²ÄÇ½³Û¤ò°ÂÁ´¤Ë³ÈÄ¥¤´¼«¿È¤Î»ñ¶â¤ò»öÁ°¤ËÆþ¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½³Û¤ò½ÀÆð¤ËÁý³Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÖºÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¤ÎÊÖºÑÊýË¡¤Ï¡¢¼¡¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁªÂò¤ª¤è¤ÓÊ»ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤À¤±ÊÖºÑ
Ç¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¤Þ¤¿¤Ï¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ë¤ÆÊÖºÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ³Û¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Íâ·îËöÆü¤Þ¤Ç¤ËÁ´³Û¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ·î1²ó¤ª¤Þ¤È¤áÊÖºÑ
·î¤Ë°ìÅÙ¡¢½êÄêÆü¤Ë¤´ÍøÍÑ³Û¤ÎÁ´³Û¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¼«Æ°¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥êー¥¯¥ê¥¢¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¤ÎÊÖºÑÊýË¡¤ÎÆÃÄ¹¤È¤Ï¡©https://nudge.cards/magazine/posts/how-to-repay-your-nudge-card
´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥«ー¥É¤ÎÀ½Â¤¡¦È¯¹Ô¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëTOPPAN¥¨¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Æ±¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñºÝµ¬³Ê¡ÖISO 14068-1:2023¡×¤Ë½àµò¤·¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÀ½Â¤¡¦È¯¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖISO 14068-1:2023¡×¤Ø¤Î½àµò¤ÏTOPPAN¥¨¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÊBSI¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥óÄ´¤Ù¡Ë
¥Ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¶âÍ»ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢2020Ç¯¤ËÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¡ÖNudge Platform¡×¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤¡ÖÇ§ÄêÊñ³ç¿®ÍÑ¹ØÆþ¤¢¤Ã¤»¤ó¶È¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡ÖNudge¡Ê¥Ê¥Ã¥¸¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖWork from anywhere¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤¹¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¶âÍ»ÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
- ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://nudge.works/
- ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://nudge.works/talents(https://nudge.works/)
- ¸ø¼°note¡§https://note.com/nudgecard
²ñ¼Ò³µÍ×
- ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯2·î12Æü
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÅÄ µ®»Ë
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®°ìÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ¡¡Âç¼êÄ®¥Ó¥ë4³¬ FINOLAB
- »ñËÜ¶â¡§Ìó46²¯±ß¡Ê»ñ¶â½àÈ÷¶âÅù´Þ¤à¡Ë