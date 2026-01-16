Ä²ÆâºÙ¶Ý¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó»ºÀ¸µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì ¡Ö¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤¬¤Õ¤¨¤ë¥µ¥×¥ê¡×
¡¡¶¨Æ±Æý¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¼¾¾ À»Ìé¡Ë¤Ï¡¢ºÙË¦¤Î·òÁ´¤Ê³èÆ°¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÊª¼Á¡Ö¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¡×¤ò¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤ÇÁý¤ä¤¹¡Ö¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤¬¤Õ¤¨¤ë¥µ¥×¥ê¡×¤ò1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥á¥¤¥Èー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤ÏÂÎÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÙË¦Æâ¤Çºî¤é¤ì¤ëÊª¼Á¤Ç¡¢ºÙË¦¤ÎÀ®Ä¹¤äÊ¬Îö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÙË¦¤¬¼õ¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éDNA¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¸Ì¿³èÆ°¤Î°Ý»ý¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤Î¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤òºî¤ëÇ½ÎÏ¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢90～100ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î·ì±ÕÃæ¤Î¥Ý¥ê¥¢¥ß¥óÇ»ÅÙ¤¬¡¢60～80ºÐ¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæÊó¹ð*¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤Ï·ò¹¯°Ý»ý¤äÏ·²½¤È¤Î´ØÏ¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥ê¥¢¥ß¥óÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÊäµë¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÉÊ¤ÎÀÝ¼è¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ë»ºÀ¸¤òÂ¥¤¹ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤¬¤Õ¤¨¤ë¥µ¥×¥ê¡×¤Ï¡¢¶¨Æ±Æý¶È¤¬ÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶ÝLKM512¤È¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¤òÆ±»þ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä²Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó»ºÀ¸¤ò°ÂÄêÅª¤ËÂ¥¤¹µ»½Ñ¡ÊÆÃµöÂè5881801¹æ¡¨Scientific Reports 4:4548, 2014¡¨Science Advances 4: eaat0062, 2018¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¥Õ¥êー¤«¤Ä¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤ðùÎ³¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ê¤É¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¡¢Ä«¿©¤ä¤ª¤ä¤Ä¡¢Í¼¿©¸å¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤¬¤Õ¤¨¤ë¥µ¥×¥ê¡Ê3g¡ß10ËÜ¡Ë
¼ïÎàÊÌ¡¡¡¡¡¡¡§¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¡¦¥¢¥ë¥®¥Ë¥óÍøÍÑ¿©ÉÊ
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§30g¡Ê3g¡ß10ËÜ¡Ë
ÊÝÂ¸ÊýË¡¡¡¡¡¡§Ä¾¼ÍÆü¸÷¡¢¹â²¹¡¢Â¿¼¾¤òÈò¤±¤Æ¾ï²¹¤ÇÊÝ´É
¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¡¡§8kcal¡Ê1ËÜ3gÅö¤¿¤ê¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§2,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡¡¡§¥á¥¤¥Èー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¡Êhttps://www.meitoonline.com/¡Ë
¡Ú¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤È¤Ï¡Û
¡¡¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Êª¤ÎºÙË¦Æâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¸Íý³èÀÊª¼Á¤Ç¡¢ºÙË¦¤ÎÀ®Ä¹¤äÊ¬Îö¤ò¤Ï¤¸¤áÀµ¾ï¤Êµ¡Ç½°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éDNA¤òÊÝ¸î¤¹¤ëºîÍÑ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¹çÀ®¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢ºÙË¦Ê¬²½¤Ø¤Î´ØÍ¿¡¢±ê¾É¤ÎÍÞÀ©¡¢¥ªー¥È¥Õ¥¡¥¸ー¡ÊºÙË¦ÆâÏ·ÇÑÊª¤Ê¤É¤ÎÊ¬²ò¡¦ºÆÍøÍÑµ¡¹½¡Ë¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸Ì¿¸½¾Ý¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¡¢¿À·ÐºÙË¦¡¢¿´Â¡ºÙË¦¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤ÊºÙË¦µ¡Ç½¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðÁÃ°å³Ø¤ä²ÃÎð¸¦µæ¤ÎÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¼Á¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¤ëµ»½Ñ¡Û
¡¡¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤Î¼çÍ×¶¡µë¸»¤Ï¡¢¿©»öÍ³Íè¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤ª¤è¤ÓÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ê»ºÀ¸¤µ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»öÍ³Íè¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ºà¤ÎÁªÂò¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÂÄêÅª¤Ë½½Ê¬ÎÌ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤â»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´ÞÍÎÌ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¨Æ±Æý¶È¤ÏÌó25Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ä²ÆâºÙ¶Ý¤òÍøÍÑ¤·¤¿°ÂÄêÅª¤Ê¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó¶¡µëµ»½Ñ¤Î³«È¯¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÊ¬Î¥¤ÈÇÝÍÜ¡¢¥á¥¿¥Ü¥íー¥à²òÀÏ¡¢°ÂÄêÆ±°ÌÂÎ¤È¼ÁÎÌÊ¬ÀÏÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤¿Âå¼Õ·ÐÏ©²òÀÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ò¥È²ðÆþ»î¸³¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤Ê¤É¤¬Ä²Æâ¤Çºî¤ë»À¤È¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä²Æâ¾ïºß¶Ý¤Î¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó»ºÀ¸¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¤ë¡ØÄ²Æâ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ý¥ê¥¢¥ß¥óÀ¸¹çÀ®µ¡¹½¡Ù¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊScientific Reports 4:4548, 2014¡¨Science Advances 4: eaat0062, 2018¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó»ºÀ¸¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë³èÀ²½¤µ¤ì¤ë¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤Î¶Ý¼ï¡¦¶Ý³ô¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¤ÎÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¡¢ËÜ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶ÝLKM512¤È¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó600mg¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó»ºÀ¸µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÆÃµöÂè5881801¹æ¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±ÎÌ¤Î¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶ÝLKM512¤È¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¤ò´ÞÍ¤¹¤ë¥èー¥°¥ë¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ì´ÉÆâÈéµ¡Ç½¡Ê·ì´É¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ë¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÊNutrients 11:1188, 2019¡Ë¡¢¤½¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó³«È¯¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿Ä²ÆâºÙ¶Ý¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¥Ý¥ê¥¢¥ß¥ó»ºÀ¸µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢¤è¤ê´ÊÊØ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤·ÁÂÖ¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½ À¸Êª·ÏÆÃÄê»º¶Èµ»½Ñ¸¦µæ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð´ðÁÃÅª¸¦µæ¿ä¿Ê»ö¶È¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶¨Æ±Æý¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï¡Û
¡¡¶¨Æ±Æý¶È¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¿·¤·¤¤ÍïÇÀ»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë1953Ç¯12·î¤ËÄ¹Ìî¸©¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢2022Ç¯6·î¤«¤éÁ´ÇÀ¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÍïÇÀ¤ÈÆý¶È¤Î¶¦À¸¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÍïÇÀ²È¤¬ËèÆü¤Ò¤¿¤à¤¤Ëºñ¤ëÀ¸Æý¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸»ºµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ä¸¦µæ³«È¯¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¤Ç¤Ï¡¢º£¤â¼Ò°÷½Ã°å»Õ¤¬¤¤áºÙ¤«¤¤ÃúÇ«¤Ê¿ÇÎÅ¤ÇÍïÇÀ²È¤ÎÎÉ¼Á¤ÊÆýÀ¸»º¤ÈÍïÇÀ·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥¤¥Èー¡×¤ÈÍïÇÀ²È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤¿¡ÖÇÀ¶¨¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡É¼«Á³¤Îµ±¤¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤½¤¨¤Æ"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢À¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
