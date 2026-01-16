Âè¸Þ½½²ó¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡×¤Ë¤Æ¥¯¥é¥·¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò ËÙ¹¾Íµ²ð¤¬¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¥¯¥é¥·¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙ¹¾ Íµ²ð¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎËÙ¹¾Íµ²ð¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò·ÐºÑ³¦¼çºÅ¤ÎÂè¸Þ½½²ó¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◼️·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó»º¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿´ë¶È¡¦·Ð±Ä¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¾Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÇÂè¸Þ½½²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡×¤Ï¡¢À®Ä¹»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¹â¤¤¼Â¹ÔÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ»ö¶È¤ò¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¢£Âè¸Þ½½²ó¡Ö·ÐºÑ³¦Âç¾Þ¡×¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷
Âç¾Þ¡¡¹â¶¶ À¿¡¡¡ÊKDDI²ñÄ¹¡Ë
Í¥½¨·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡±§Ìî ¹¯½¨¡ÊU-NEXT HOLDINGS ¼ÒÄ¹ CEO¡Ë
Í¥½¨·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡°ÀÅÄ µ®Ìé¡Ê¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡Ë
ÆÃÊÌ¾Þ¡¡¸Å²° µ£É§¡Ê¾¾²° ¼ÒÄ¹¡Ë
¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡µÈÂ¼ ±Ñµ£¡Ê¥ß¥À¥¹¥¥ã¥Ô¥¿¥ë ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¡Ë
¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡ïÜ ¹°·½¡¡¡ÊLiberaware CEO¡Ë
¥Ù¥ó¥Á¥ãー·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡ËÙ¹¾ Íµ²ð¡Ê¥¯¥é¥·¥ë ¼ÒÄ¹¡Ë
¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¾Þ¡¡Á°Àî ºÌ¹á¡ÊLOIVE ¼ÒÄ¹¡Ë
¼Ò²ñ¹×¸¥¾Þ¡¡¾¾ÅÄ ¿òÌï¡¦¾¾ÅÄ Ê¸ÅÐ¡Ê¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー Co-CEO¡Ë
¢¨·É¾ÎÎ¬¡¦½çÉÔÆ±¡¢É½µ¤Ï¡Ø·ÐºÑ³¦¡Ù¤ÈÅý°ì
◼️¡Ö¥¯¥é¥·¥ë¡×¤òAI¡¦¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊDX»Ù±ç»ö¶È¤Ø¿Ê²½¡¡¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤ò³«È¯¡¦¿ä¿Ê
ËÙ¹¾¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥é¥·¥ë¡×¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢AI¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¼Ô¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ä¹ØÇã´ØÏ¢¥Çー¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿°ì¼¡¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿¥¯¥é¥·¥ë¤Î¥Çー¥¿´ðÈ×¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶È¸þ¤±DX»Ù±ç»ö¶È¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤ò³«È¯¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥·¥Á¥ã¥ì¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Çー¥¿¥¢¥»¥Ã¥È¤ÈAI¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢Î®ÄÌ¡¦¾®Çä´ë¶È¤ä¥áー¥«ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹âÅÙ²½¡¢ÈÎÂ¥»Üºö¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¾¦ÉÊ³«È¯»Ù±ç¡¢¼ûÍ×ÁÏ½Ð¤Ê¤É¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤ò´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ø¤È´Ô¸µ¤·¡¢À¸³è¼Ô¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️Î®ÄÌ¡¦¾®Çä´ë¶È¤ÎDX¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð
¥¯¥é¥·¥ë¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤È¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊÀÜÅÀ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë°ì¼¡¥Çー¥¿¤È¡¢AI¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹ð¡¦ÈÎÂ¥»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤Î²Ä»ë²½¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê¹âÅÙ²½¤Ê¤É¡¢Äó¶¡²ÁÃÍ¤Î³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤«¤ÄºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÀ®Ä¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥ë¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿¥æー¥¶ー´ðÈ×¡¢¥Çー¥¿¥¢¥»¥Ã¥È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢À¸³èÎÎ°èÁ´ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄêÎÎ°è¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î·ÁÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢ËÙ¹¾¤Ë¤è¤ëAI¡¦¥Çー¥¿¤ò¼´¤È¤·¤¿»ö¶ÈÊÑ³×¤Î¿ä¿ÊÎÏ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê»ö¶È³ÈÄ¥¤È¡¢¤½¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ò¾È¤é¤¹È¯ÌÀ¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢AI¡¦¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX»Ù±ç»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¡¢´ë¶È¡¢³ô¼ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
-------------
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥¯¥é¥·¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸¡§Kurashiru, Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙ¹¾ Íµ²ð
ÀßÎ©¡§2014Ç¯4·î
½êºßÃÏ¡§¢©108-0023 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1-1
msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーN 23³¬
https://kurashiru.co.jp/
-------------------------------------
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥é¥·¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¡¡
E-mail¡§contact.pr@kurashiru.co.jp