ÆüËÜ½é¡ÖSSEBONGRAMA¡Ê¥»¥Ü¥ó¥é¥Þ¡Ë¡×¤ÎPOP-UP¤¬1·î23Æü¤è¤ê LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA ¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡ª
¢¨¥á¥Ç¥£¥¢Àè¹ÔÆâÍ÷²ñ¤¢¤ê¡Ê¥Úー¥¸²¼Éô¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
LINEÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥ÉLINE FRIENDS¤òÅ¸³«¤¹¤ëLINE Friends Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶âÀ®Ò®¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿POP-UP¡ÖCREATORS COLLECTION¡×¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëÂè5ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëSSEBONGRAMA¡Ê¥»¥Ü¥ó¥é¥Þ¡Ë¤ÎPOP-UP¤ò1·î23Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSSEBONGRAMA¡×¤È¤Ï
SSEBONGRAMA¡Ê¥»¥Ü¥ó¥é¥Þ¡Ë¤Ï¡¢LINE FRIENDS¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥»¥Ü¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ü¥ó¤Ï40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ïー¤òÍ¤¹¤ëSNS¤Ë¤Æ¡¢²áµî15Ç¯´Ö¤ÇÌó1,700ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñ3Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
À¤³¦´Ñ¤È´¶¾ð¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëSSEBONGRAMA¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÈè¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë»þ¤ÏÄ¶¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¡ÖBOORI¡Ê¥Ö¥ê¡Ë¡×¡¢ÂÎ¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡ÖCOCORI¡Ê¥³¥³¥ê¡Ë¡×¡¢·îÍËÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¸½¤ì¤ëÍ©Îî¤Î¡ÖMONDE¡Ê¥Þ¥ó¥Ç¡Ë¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡¢¥æー¥â¥é¥¹¤ÇÃÈ¤«¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£SSEBONGRAMAÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://linefriends.co.jp/ssebongrama
¢£SSEBONGRAMA¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ssebong_rama/
Æü¾ï¤ËSSEBONGRAMA¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
º£²ó¤ÎPOP-UP¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿POP-UP¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«½é¤á¤Æ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤¬ÌÌÅÝ¤À¤±¤É¡¢¡¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦SSEBONGRAMA¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÀ»¿å¡Ê¥½¥ó¥¹¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿POP-UP¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡¢SSEBONGRAMA¤ÎÃÈ¤«¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥¢ー¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤äÆü¾ï¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÀèÃå¤Ç¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
POP-UP³«ºÅÃæ¤ËSSEBONGRAMA¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÀèÃå¤ÇSSEBONGRAMA¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¤ª²ñ·×¤´¤È¤Ë1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
POP-UP¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://linefriends.co.jp/news/A0PIRmfQ)
¡ÖCREATORS COLLECTION¡×vol.1¤È¤Ï
¡ÖCREATORS COLLECTION¡×¤ÈÂê¤·¡¢LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 1F¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤è¤ê½ç¼¡£µ¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎPOP-UP¤ò³«ºÅ¡£ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ëDOOHAMBBA!¡Ê¥É¥¥¥Ï¥à¥Ñ!¡Ë¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤ÎPOP-UP³«ºÅ¤È¤Ê¤ëSSEBONGRAMA¡Ê¥»¥Ü¥ó¥é¥Þ¡Ë¤Û¤«¡¢MNH¡Ê¥¨¥à¥¨¥Ì¥¨¥¤¥Á¡Ë¡¢LINE FRIENDS¡ÊHUG BROWN HOUSE¡Ë¡¢JOGUMAN¡Ê¥¸¥ç¥°¥Þ¥ó¡Ë¤ÎÁ´£µ¤Ä¤ÎIP¤Î¥ß¥ËPOP-UP¤ò½ç¼¡Å¸³«¡£¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
Âè£±ÃÆ¡¡11/14(¶â) ~ 11/26(¿å) MNH¡Ê¥¨¥à¥¨¥Ì¥¨¥¤¥Á¡Ë¢¨½ªÎ»
Âè£²ÃÆ¡¡11/28(¶â) ~ 12/10(¿å) DOOHAMBBA!¡Ê¥É¥¥¥Ï¥à¥Ñ¡ª¡Ë¢¨½ªÎ»
Âè£³ÃÆ¡¡12/19(¶â) ~ 1/7(¿å) LINE FRIENDS¡¿HUG BROWN HOUSE ¢¨½ªÎ»
Âè£´ÃÆ¡¡1/9(¶â) ~ 1/21(¿å) JOGUMAN¡Ê¥¸¥ç¥°¥Þ¥ó¡Ë
Âè£µÃÆ¡¡1/23(¶â)~ 2/4(¿å) SSEBONGRAMA¡Ê¥»¥Ü¥ó¥é¥Þ¡Ë
¡ÖCREATORS COLLECTION¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://linefriends.co.jp/news/2CfnPDkm)
¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÍ÷²ñ¤Î¤´°ÆÆâ
Æü»þ¡§1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§20~11:00¡Ê11»þ¥ªー¥×¥ó°Ê¹ß¤â¤´¼èºà¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¾ì½ê¡§LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 1F
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀèÃå¤ª¿½¤·¹þ¤ß½ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
LINE FRIENDS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´À¤³¦¤Ç2²¯¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥³¥Ëー¡¢¥µ¥êー¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿ーBTS¤È¤È¤â¤Ë³«È¯¤·À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖBT21¡×¡¢ZO&FRIENDS¡¢minini¡¢JOGUMAN(¥¸¥ç¥°¥Þ¥ó)¡¢DINOTAENG(¥À¥¤¥Î¥Æ¥ó)¡¢MNH¡¢LINE Creators Market¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤¦¤µ¤Þ¤ë¡×¡Ö¤Í¤³¤Ú¤óÆüÏÂ¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¸¶¿À¡×¤ÎIP¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÂ³¡¹Å¸³«¤·¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢LA¡¢Åìµþ¡¢¾å³¤¤Ê¤É18ÃÏ°è¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
