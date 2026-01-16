Snowflake¡¢ObserveÇã¼ý¤òÈ¯É½¡¡¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎAI¶îÆ°·¿¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤Ø
¢¨ËÜÊóÆ»»ñÎÁ¤ÏÊÆ¹ñ¥¹¥Îー¥Õ¥ì¥¤¥¯¼Ò¤¬1·î8Æü¤ËÈ¯É½(https://www.snowflake.com/en/news/press-releases/snowflake-announces-intent-to-acquire-observe-to-deliver-ai-powered-observability-at-enterprise-scale/)¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡£
- Observe¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òSnowflake¤ËÄ¾ÀÜÅý¹ç¤·¡¢AI ¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢´ë¶È¤¬¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¥Çー¥¿¤ò100%¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç
- Observe¤ÎAI Site Reliability Engineer¡ÊSRE¡Ë¤ÈSnowflake¤Î¹âÀºÅÙ¤Î¥Çー¥¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã´ÅöÉôÌç¤Ï¡¢¼õÆ°Åª¤Ê´Æ»ë¤«¤é¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ¼«Æ°¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢ËÜÈÖ²ÔÆ¯¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂê¤òºÇÂç10ÇÜÂ®¤¯²ò·è²ÄÇ½
- ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÀ¸À®AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëËÄÂç¤Ê¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¥Çー¥¿¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ÊApache Iceberg¤ª¤è¤ÓOpenTelemetry¡Ë¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¹½ÃÛ
AI¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É´ë¶È¤Ç¤¢¤ëSnowflake(https://www.snowflake.com/ja/)¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§SNOW¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢AI¶îÆ°·¿¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ç¤¢¤ëObserve(https://www.observeinc.com/)¤òÇã¼ý¤¹¤ëºÇ½ª·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇã¼ý¤Ë¤è¤êSnowflake¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¸½Âå¤Î´ë¶È¤¬µá¤á¤ëµ¬ÌÏ¡¢Ê£»¨À¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î¼¡À¤ÂåAI¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Snowflake¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëSridhar Ramaswamy¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ÜµÒ¤¬¹½ÃÛ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥Çー¥¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÊ£»¨²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤ÏÃ±¤Ê¤ëIT»ØÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Observe¤Îµ¡Ç½¤òSnowflake AI¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É¤ËÄ¾ÀÜÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¥ªー¥×¥ó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÈAI¤Ë¤è¤ëÌäÂêÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥é¥Ð¥¤¥È¤«¤é¥Ú¥¿¥Ð¥¤¥Èµ¬ÌÏ¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÁ´¼ÒÅª¤Ê¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
Snowflake´ðÈ×¤ÎObserveÅý¹ç¤Ë¤è¤ëÄó¶¡²ÁÃÍ
- ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¤Ë¤è¤ëÌäÂê²ò·è¤Î¿×Â®²½¡§Observe¤ÎAIÅëºÜSite Reliability Engineer¡ÊSRE¡Ë¤ÈSnowflake¤Î¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï½¾Íè¤Î¼õ¤±¿È¤Î´Æ»ë¤«¤é¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ¼«Æ°¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Observe¤ÎAI SRE¤Ï¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥°¥é¥Õ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥í¥°¡¢¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡¢¥È¥ìー¥¹¤ò´ØÏ¢ÉÕ¤±¡¢°Û¾ï¤ÎÁá´ü¸¡ÃÎ¤ä¿×Â®¤Êº¬ËÜ¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤ò¼Â¸½¤·¡¢ËÜÈÖ²ÔÆ¯¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂê¤Î²ò·è¤òºÇÂç¤Ç10ÇÜ¹âÂ®²½¤·¡¢¤è¤êÊ¬»¶¤·¤¿Æ°Åª¤Ç¼«Î§Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢±¿ÍÑ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
- µ¬ÌÏ¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡§ËÜÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¡¢Snowflake¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿Apache Iceberg¤ª¤è¤ÓOpenTelemetry¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ÎÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤´ðÈ×¤È¤Ê¤ë·ÐºÑÅª¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢½ÀÆð¤Ê½èÍýÇ½ÎÏ¡¢Áê¸ß±¿ÍÑ²ÄÇ½¤ÊÉ¸½à¤ò³èÍÑ¤·¤ÆËÄÂç¤Ê¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¤òSnowflake AI¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÃæ¤Ç¼çÍ×¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¸úÎ¨¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Çー¥¿¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Çー¥¿¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤äAI¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¹â¤¤·ÐºÑ¸úÎ¨¤Ç¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¥Çー¥¿¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡§AI¶îÆ°·¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À¸À®¤¹¤ë¥í¥°¡¢¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡¢¥È¥ìー¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯ËÄÂç¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥³¥¹¥È´ÉÍý¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¼ý½¸¤äÃ»´ü´Ö¤Î¥Çー¥¿ÊÝ»ý¤Ë¤è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Observe¤ÎAI¤Ë¤è¤ë¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈSnowflake¤Î³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿´ðÈ×¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¥Çー¥¿¤òÊÝ»ý¤·¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Çー¥¿»ñ»º¤Î²Ä»ëÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Observe¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëJeremy Burton»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¥Çー¥¿¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Observe¤¬Snowflake¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Snowflake¤ÎAI¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É¤ò¼«Á³¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤Î¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¿¿¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºµ¬ÌÏ¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤¬¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤Î¤¢¤êÊý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÃæ¡¢¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ï¥³ー¥É¤Îµ½Ò¤«¤é¡¢ËÜÈÖ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤äÌäÂêÂÐ±þ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Observe¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎAIÅëºÜSRE¤ÈSnowflake¤ÎAI¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ®¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î³ÍÆÀ¡¢¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¡¢·ÐºÑÀ¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬¼¡À¤Âå¤ÎAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò°Â¿´¤·¤Æ²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Î¾¼Ò¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
SanjMo¤Î¼óÀÊ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëSanjeev Mohan»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¥Çー¥¿¤ò¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌÍÑÅÓ¤Î¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤«¤éÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Çー¥¿¤òºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢´ûÂ¸¤Î¥ì¥¤¥¯¥Ï¥¦¥¹¤Î·ÐºÑÀ¤äAIµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Snowflake¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤Ï¡¢¶È³¦¤Î½ÅÍ×¤ÊÆ°¤¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥ª¥Ö¥¶ー¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¶³¦Àþ¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Çã¼ý·ÀÌó¤Î´°Î»¤ËÈ¼¤¤¡¢Snowflake¤Ï¸ÜµÒ¤¬¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤µ¤é¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¼Ô¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊObserve¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÇÄ°®¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Êº¬ËÜ¸¶°ø¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢AI»Ù±ç·¿¤ÎÌäÂêÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢Snowflake¤Î´ûÂ¸¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÊä´°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Æ°Åª¤Ç¼«Î§Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Snowflake¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëIT±¿ÍÑ´ÉÍý¡ÊITOM¡Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤â¹â¤á¤Þ¤¹¡£Gartner(R)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎITOM¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ô¾ì¤Ï9.0%³ÈÂç¤·¡¢517²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¨1
Çã¼ý·ÀÌó¤Î´°Î»¤Ï¡¢É¬Í×¤Êµ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¼èÆÀ¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾´·ÎãÅª¤Ê¼è°ú¾ò·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò
ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÏSnowflake¤Ë¤è¤ëObserve¤ÎÇã¼ýÍ½Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢ËÜÇã¼ý¤Ë¤è¤ê´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆËÜÇã¼ý¤¬Åö¼Ò¤Î»ö¶È¡¢À½ÉÊ¡¢¶ÈÀÓ¡¢¤½¤ÎÂ¾Åö¼Ò¤ª¤è¤ÓObserve¤Î¶ÈÌ³¤ËÍ¿¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1933Ç¯¾Ú·ôË¡¡ÊSecurities Act of 1933¡¢¤½¤Î¸å¤Î²þÀµ¤ò´Þ¤à¡ËÂè27A¾ò¤ª¤è¤Ó1934Ç¯¾Ú·ô¼è°ú½êË¡¡ÊSecurities Exchange Act of 1934¡¢¤½¤Î¸å¤Î²þÀµ¤ò´Þ¤à¡ËÂè21E¾ò¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢´ûÃÎ¤ª¤è¤ÓÌ¤ÃÎ¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢Á°Äó¡¢¤½¤ÎÂ¾Í×°ø¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÇÌÀ¼¨Åª¤Þ¤¿¤ÏÌÛ¼¨Åª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¾Íè¤Î·ë²Ì¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢Á°Äó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢Çã¼ýÈ¯É½¤¬Snowflake¤Þ¤¿¤ÏObserve¤Ë¤è¤ë¼ç¤Ê¿Íºà¤ÎÊÝ»ý¤ä¡¢¸ÜµÒ¡¢¼è°úÀè¡¢³«È¯¼Ô¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ðー¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î´Ø·¸°Ý»ý¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¢Çã¼ý¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Î·×²è¤ä¶ÈÌ³¤Ëº®Íð¤¬À¸¤¸¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢Î¾¼Ò¤¬Çã¼ý¤òÍ½Äê¤É¤ª¤ê´°Î»¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë´°Î»¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Çã¼ý´°Î»¤Î¤¿¤á¤Î»öÁ°¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Åö¼Ò¤¬Observe¤Î»ö¶È¤ò¤¦¤Þ¤¯Åý¹ç¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤ÓObserve¤¬Çã¼ý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶ÈÀïÎ¬¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤äÁê¾è¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Çã¼ýÈ¯É½¸å¤Ë¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬¼è¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»Üºö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â´Þ¤á¡¢Åö¼Ò¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¶¥Áè¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö¼Ò2025Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤Î»ÍÈ¾´üÊó¹ð½ñForm 10-Q¤Î¡ÖRisk Factors¡Ê¥ê¥¹¥¯Í×°ø¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¿ï»þÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSEC¡Ë¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤½¤Î¸å¤Î½ñÎà¡¢Êó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤ÓObserve¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¿ï»þÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×°ø¤¬Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤äËÜÇã¼ý¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÍ×°ø¤Þ¤¿¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤È¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤È¤Î´Ö¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Îº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çµ½Ò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÅö¼Ò¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤ä¡¢¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¸«²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ë¡Î§¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢Åö¼Ò¤Ï¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¡¢¤½¤Îµ½Ò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤ä¾õ¶·¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¹¹¿·¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î°Õ¿Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
