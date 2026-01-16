ÂÀÍÛ¥°¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¤¬°¦É²¸©¤Ë2¥«½ê¡¢¿·¤¿¤Ê¿å¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ò³«½ê
ÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£ ÀÆ¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4626¡¢°Ê²¼¡ÖÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÂÀÍÛ¥°¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Èæ´ë·´Íò»³Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¸åÆ£ ±ÑÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖÂÀÍÛ¥°¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¡×¡Ë¤Ï¡¢°¦É²¸©¤Ë¤¢¤ëÇÀ¶ÈÍÑ¤¿¤áÃÓ¡ÊÇÏÌÚÃÓ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢19¥«½êÌÜ¡¢20¥«½êÌÜ¤È¤Ê¤ë¿å¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ò³«½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÀÍÛ¥°¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ーµÚ¤Ó¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÇ¯´ÖÁÛÄêÈ¯ÅÅÎÌ¤Ï°ìÈÌ²ÈÄíÌó10,533À¤ÂÓÊ¬ÁêÅö¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÌó31.6GWh¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛ¥°¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Ë´ð¤Å¤¯ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÁ´ÎÌÇã¼èÀ©ÅÙÆ³Æþ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢2015Ç¯10·î21Æü¤ËÍò»³²Ö¸«Âæ¹©¶ÈÃÄÃÏ¡Êºë¶Ì¸©Èæ´ë·´Íò»³Ä®¡Ë¤ÎÄ´À°ÃÓ¤Ë¤ÆÆ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¿å¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈ¯ÅÅ½ê¤ò´Þ¤á¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëºë¶Ì¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢°¦É²¸©¤Î9ÉÜ¸©¤Ç·×20´ð¤Î¿å¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤ò³«Àß¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÂÀÍÛ¥¤¥ó¥À½Â¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Èæ´ë·´Íò»³Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Êö´ß ¾»»Ê¡Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¤è¤êApple¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ò100¡óºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÏÅ¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ï²¹ÅÙ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÈ¯ÅÅÎÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿å¾åÀßÃÖ·¿¤Ï¿åÌÌ¤ÎÎäµÑ¸ú²Ì¤Ë¤è¤êÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¦¾åÀßÃÖ·¿¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈ¯ÅÅ¸úÎ¨¤ÎÅÀ¤ÇÍÍø¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æµ¤¸õÊÑÆ°²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Á³´ØÏ¢²ÝÂê¤Ë¤âÉý¹¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê3,000kWh/Ç¯¤Ç»»½Ð
¡Ú¿å¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡¡³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§£±.ÇÏÌÚÃÓÂè°ì¿å¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê
¡¡¡¡¡¡£².ÇÏÌÚÃÓÂèÆó¿å¾åÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§£±.°¦É²¸©¾¾»³»ÔÇÏÌÚÄ®2001ÈÖÃÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².°¦É²¸©¾¾»³»ÔÇÏÌÚÄ®2003ÈÖÃÏ
³«½êÆü¡§£±.2025Ç¯12·î4Æü
¡¡¡¡¡¡¡¡£².2026Ç¯1·î5Æü
È¯ÅÅµ¬ÌÏ¡§Ìó971.5kW
ÁÛÄêÈ¯ÅÅÎÌ¡§¹ç·×¡§Ìó1,303ÀékWh/Ç¯
¢£ÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Êhttps://www.taiyo-hd.co.jp/¡Ë
ÂÀÍÛ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥½¥ë¥Àー¥ì¥¸¥¹¥È(ÍÍ¡¹¤ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄ¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀä±ïºà)¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨2¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅÅ»ÒÉôÉÊÍÑ²½³ØÉÊÉôºà¤Î³«È¯¡¦À½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇäµÚ¤ÓÀ½Â¤¼õÂ÷¤ò¹Ô¤¦°åÎÅ¡¦°åÌôÉÊ»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ä¸ÜµÒ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëICT»ö¶È¡¢¼õÂ÷¹çÀ®³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¤ä¿¢Êª¹©¾ì¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¿©ÎÈ»ö¶È¤Ê¤É¡¢²½³Ø¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¡Ö2024Ç¯¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ÀèÃ¼ºàÎÁ¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¡×³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦Ä´¤Ù
¡ÚËÜÅ¹½êºßÃÏ¡Û¢©355-0222 ºë¶Ì¸©Èæ´ë·´Íò»³Ä®Âç»úÂçÂ¢388ÈÖÃÏ
¡ÚËÜ¼Ò¡Û¢©171-0021 ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ°ìÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ¡¡¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥×¥é¥¶¥Ó¥ë16³¬
¡ÚÂåÉ½¡Ûã·Æ£ ÀÆ ¡ÚÀßÎ©¡Û1953Ç¯9·î29Æü ¡Ú»ñËÜ¶â¡Û102²¯617Ëü±ß
¡Ú½¾¶È°÷¿ô¡ÛÏ¢·ë 2,485Ì¾/Ã±ÂÎ 171Ì¾¡¡(2025Ç¯3·îËö»þÅÀ)