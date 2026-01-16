AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖCOLOTEK¡Ê¥³¥í¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡×»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤¬²ÝÂê¶Ê¤Ë·èÄê¡ª
¡¡ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£½Ó²ð¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡§NCG¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖCOLOTEK¡Ê¥³¥í¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½À¸³è80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤òÂêºà¤È¤·¤¿ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î²ÝÂê¶Ê¤ò¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤Ï¡Ö¸ø¼°¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ï¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤ä»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î»þÂåÇØ·Ê¤äÉ½¸½ÍÍ¼°¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤ä»ëÅÀ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢²ÝÂê¶Ê¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤òÆâÊñ¤¹¤ë¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ï¡¢ºÆ¸½¤äÌÏÊï¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤«¤éÉ½¸½¤È¤·¤Æ²¿¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¤òÅê¤²¤«¤±¤ëÂêºà¤È¤·¤Æ¡¢COLOTEK¤Î¼ñ»Ý¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÁªÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NCG¤Ï¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤ËÄ©¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÉ½¸½ÎÎ°è¤òÀÚ¤êÂó¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://colo-tek.com/(https://colo-tek.com/)
¢£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×
¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§COLOTEK¡Ê¥³¥í¥Æ¥Ã¥¯¡Ë
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë-22Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§BAROOM/¥Õ¥§¥¤¥¹ÆîÀÄ»³¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³ 6-10-12 ¥Õ¥§¥¤¥¹ÆîÀÄ»³¡Ë
¢£»²²ÃÆÃÅµ
1. ¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¹ë²Ú¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¼ø¾Þ¼°
2. SNSÅ¸³«¤È¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
3. ¥¥ã¥ê¥¢¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó
4. ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡
5. »²²Ã¥µ¥Ýー¥È
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î»²²ÃÊýË¡
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://colo-tek.com/¡Ë¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23:59 ¤Þ¤Ç
¢£¥¨¥ó¥È¥êー»ñ³Ê
¡¦»²²ÃÈñÌµÎÁ
¡¦1 Ì¾¤Ç¤Î»²²Ã¤â¤·¤¯¤Ï 4 Ì¾¤Þ¤Ç¤Î¥Áー¥à»²²Ã
¡¦2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë-22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¸½ÃÏ»²²Ã¤ª¤è¤ÓÀ®²ÌÊª¤òÄó½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È
¢¨18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£COLOTEK¡Ê¥³¥í¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Ï
¡¡ÁÏÎ©¤«¤é115Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆüËÜ½é¤Î¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢ºÇ¿· AI µ»½Ñ¤È²»³Ú¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢µÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë AI µ»½Ñ¤Ï¡¢ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢±éÁÕ¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Ê¤É¡¢²»³Ú¶È³¦¤ËÂç¤¤Ê³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢COLOTEK¡Ê¥³¥í¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢²»³Ú¤È AI¤¬Í»¹ç¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯¸«¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNCG¡Ë¤Ï¡¢AI¤ò³Ë¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ½é¤Î¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤È¡¢À¤³¦½é¤ÎÃå¥á¥í¤òÀ¸¤ó¤À¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎDNA¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢²»³Ú¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³×¿·¤ò¸£°ú¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿IPÁÏ½Ð¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡¢AX¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ¤Ë¡Öº£¡×¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-10-12
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´Æ£½Ó²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡AI¤ò¼´¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ
»ñËÜ¶â¡¡¡¡358,123,550±ß
URL¡¡¡¡¡¡https://www.columbia.co.jp